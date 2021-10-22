Le sue strutture qualitative
Strutture ciclabili continue e sicure
Il Tzen 5 è pienamente in linea con la promozione della mobilità attiva. Il progetto prevede la realizzazione di strutture ciclabili continue, sicure e confortevoli su quasi tutto il percorso, in collaborazione con il Réseau Vélo Île-de-France (VIF), in particolare sulle rive della Senna a Vitry-sur-Seine. Per incoraggiare l'intermodalità bus-bici, la maggior parte delle stazioni sarà dotata di cerchi di parcheggio nelle immediate vicinanze. Gli utenti potranno anche utilizzare l'offerta Vélib' lungo il percorso della linea.
Percorsi pedonali ridisegnati
Migliorare gli spostamenti a piedi è parte integrante del progetto. I lavori di linea comprenderanno l'allargamento dei marciapiedi e la creazione di percorsi accessibili a tutti, conformi agli standard PRM, la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali agli incroci e una segnaletica chiara e visibile per guidare gli utenti verso i collegamenti