La sua dimensione ambientale

Più di 250 alberi saranno piantati lungo il percorso di Tzen 5, formando una griglia verde continua alla scala della linea. Il progetto paesaggistico accompagna l'intero percorso e si basa su una diversità di vegetazione – alberi, arbusti, piante perenni e prati urbani – adattati ai quartieri attraversati, garantendo al contempo la coerenza complessiva e partecipando alla trasformazione sostenibile dello spazio pubblico. Su alcune porzioni, in particolare lungo il Quai Jules Guesde a Vitry-sur-Seine, i nodi vegetati raccoglieranno e infiltreranno l'acqua piovana. Queste piantagioni e paesaggistiche aiuteranno a combattere le isole di calore, migliorare la biodiversità e abbellire l'ambiente di vita dei residenti locali.