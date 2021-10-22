Bus

Nuova lineaParis > Choisy-le-Roi

La sua dimensione ambientale

Faciliter les alternatives à la voiture

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Lo scopo principale della Tzen 5 è quello di offrire un'alternativa affidabile all'auto privata. Offrendo un servizio efficiente - sito pulito, alta frequenza, collegamenti facilitati, materiale rotabile di qualità - e migliorando le piste ciclabili e pedonali, il progetto mira a incoraggiare il "trasferimento modale" verso il trasporto pubblico e le modalità attive.

Una flotta 100% elettrica

Il Tzen 5 sarà gestito con autobus 100% elettrici, silenziosi e a emissioni zero. Non appena aprirà, la linea sarà dotata di autobus da 18 metri. Con l'aumento dell'utenza, trainato dalla trasformazione dei quartieri serviti, sulla linea verranno gradualmente impiegati autobus biarticolati da 24 metri.

Vegetare e rinfrescare la città

Più di 250 alberi saranno piantati lungo il percorso di Tzen 5, formando una griglia verde continua alla scala della linea. Il progetto paesaggistico accompagna l'intero percorso e si basa su una diversità di vegetazione – alberi, arbusti, piante perenni e prati urbani – adattati ai quartieri attraversati, garantendo al contempo la coerenza complessiva e partecipando alla trasformazione sostenibile dello spazio pubblico. Su alcune porzioni, in particolare lungo il Quai Jules Guesde a Vitry-sur-Seine, i nodi vegetati raccoglieranno e infiltreranno l'acqua piovana. Queste piantagioni e paesaggistiche aiuteranno a combattere le isole di calore, migliorare la biodiversità e abbellire l'ambiente di vita dei residenti locali.

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