Avvicinare persone e territori
Lanciato nella primavera del 2021, il tram T9 avvicina Parigi e Val-de-Marne posizionando Orly-Ville a soli 30 minuti da Parigi. Sostituisce la linea di autobus 183 per offrire un servizio più rapido ed efficiente al dipartimento grazie alla sua corsia di traffico dedicata e all'alta frequenza di passaggio.
Il tram T9 serve sei città:
- Parigi – XIII arrondissement
- cantone di Ivry
- cantone di Vitry-sur-Seine
- cantone di Choisy-le-Roi
- Thiais
- Orly – Città
Grazie ai suoi collegamenti con molte linee di autobus, ma anche con la metropolitana e la RER, il tram T9 è pienamente integrato nella rete di trasporto regionale per migliorare gli spostamenti quotidiani dei residenti dell'Ile-de-France e dei visitatori di passaggio.
Veloce, facile, comodo: tutto quello che c'è da sapere sul Tram T9!
Il tram è in servizio tutti i giorni della settimana, compresi i fine settimana:
- Dal lunedì al venerdì, dalle 05:30 alle 00:30
- Sabato, dalle 5:30 all'1:30
- Domenica, dalle 6:30 alle 00:30
Dopo un periodo di rodaggio, la sua frequenza prevista è di 5 minuti nelle ore di punta. Aumenterà a 4 minuti, a partire da settembre 2021.
Il resto della giornata e la sera, la sua frequenza è compresa tra 6 e 15 minuti al massimo.
Distributori automatici in tutte le stazioni (ricarica pass, acquisto di un biglietto del tram T9 per viaggiare solo in tram).
Stazioni e treni adattati e accessibili per accogliere tutti i passeggeri (persone in sedia a rotelle, passeggini, ecc.).
Informazioni in tempo reale sugli orari dei tram e delle linee di collegamento a bordo dei treni e nelle stazioni.
Un design elegante, senza tempo e moderno per un "tram leggero".
Prese USB sulle maniglioni per ricaricare lo smartphone.
Per saperne di più sulla realizzazione del Tram T9, vai alla playlist ad esso dedicata:
Cifre chiave
- 10 chilometri
- 19 stazioni
- 6 città servite
- 30 minuti tra Paris Porte de Choisy e Orly Gaston Viens
- Attesi 70.000 viaggiatori
- 22 treni da 45 metri
Informazioni pratiche
Il tram T9 è accessibile con:
- un pass Navigo caricato (pacchetto Navigo, Navigo Liberté+, pacchetto immagina R,...)
oppure
- Un biglietto T+
Un biglietto specifico è disponibile anche presso le biglietterie automatiche nelle stazioni del tram T9. Quest'ultimo consente di effettuare un unico viaggio sulla linea.
Contatti
Contattaci dal lunedì al sabato dalle 6 alle 20:
- Per telefono: 0800 08 12 06 (numero verde)
- Per e-mail: [email protected]
- Tramite Twitter: @T9_IDFM