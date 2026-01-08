Avvicinare persone e territori

Lanciato nella primavera del 2021, il tram T9 avvicina Parigi e Val-de-Marne posizionando Orly-Ville a soli 30 minuti da Parigi. Sostituisce la linea di autobus 183 per offrire un servizio più rapido ed efficiente al dipartimento grazie alla sua corsia di traffico dedicata e all'alta frequenza di passaggio.

Il tram T9 serve sei città:

Parigi – XIII arrondissement

cantone di Ivry

cantone di Vitry-sur-Seine

cantone di Choisy-le-Roi

Thiais

Orly – Città

Grazie ai suoi collegamenti con molte linee di autobus, ma anche con la metropolitana e la RER, il tram T9 è pienamente integrato nella rete di trasporto regionale per migliorare gli spostamenti quotidiani dei residenti dell'Ile-de-France e dei visitatori di passaggio.