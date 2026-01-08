Scopri il tram T9

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Il tram T9 collega la Porte de Choisy a Parigi al centro della città di Orly nella Val-de-Marne in 30 minuti dalla primavera 2021. Le sue 19 stazioni serviranno sei città 7 giorni alla settimana, con una frequenza ogni 5 minuti nelle ore di punta.

Avvicinare persone e territori

Lanciato nella primavera del 2021, il tram T9 avvicina Parigi e Val-de-Marne posizionando Orly-Ville a soli 30 minuti da Parigi. Sostituisce la linea di autobus 183 per offrire un servizio più rapido ed efficiente al dipartimento grazie alla sua corsia di traffico dedicata e all'alta frequenza di passaggio.

Il tram T9 serve sei città:

  • Parigi – XIII arrondissement
  • cantone di Ivry
  • cantone di Vitry-sur-Seine
  • cantone di Choisy-le-Roi
  • Thiais
  • Orly – Città

Grazie ai suoi collegamenti con molte linee di autobus, ma anche con la metropolitana e la RER, il tram T9 è pienamente integrato nella rete di trasporto regionale per migliorare gli spostamenti quotidiani dei residenti dell'Ile-de-France e dei visitatori di passaggio.

Veloce, facile, comodo: tutto quello che c'è da sapere sul Tram T9!

Il tram è in servizio tutti i giorni della settimana, compresi i fine settimana:

  • Dal lunedì al venerdì, dalle 05:30 alle 00:30
  • Sabato, dalle 5:30 all'1:30
  • Domenica, dalle 6:30 alle 00:30

Dopo un periodo di rodaggio, la sua frequenza prevista è di 5 minuti nelle ore di punta. Aumenterà a 4 minuti, a partire da settembre 2021.

Il resto della giornata e la sera, la sua frequenza è compresa tra 6 e 15 minuti al massimo.

Distributori automatici in tutte le stazioni (ricarica pass, acquisto di un biglietto del tram T9 per viaggiare solo in tram).

Stazioni e treni adattati e accessibili per accogliere tutti i passeggeri (persone in sedia a rotelle, passeggini, ecc.).

Informazioni in tempo reale sugli orari dei tram e delle linee di collegamento a bordo dei treni e nelle stazioni.

Un design elegante, senza tempo e moderno per un "tram leggero".

Prese USB sulle maniglioni per ricaricare lo smartphone.

Per saperne di più sulla realizzazione del Tram T9, vai alla playlist ad esso dedicata:

Tram T9 Video Playlist

Cifre chiave

  • 10 chilometri
  • 19 stazioni
  • 6 città servite
  • 30 minuti tra Paris Porte de Choisy e Orly Gaston Viens
  • Attesi 70.000 viaggiatori
  • 22 treni da 45 metri
T9

Informazioni pratiche

Il tram T9 è accessibile con:

  • un pass Navigo caricato (pacchetto Navigo, Navigo Liberté+, pacchetto immagina R,...)
    oppure
  • Un biglietto T+

Un biglietto specifico è disponibile anche presso le biglietterie automatiche nelle stazioni del tram T9. Quest'ultimo consente di effettuare un unico viaggio sulla linea.

Contatti

Contattaci dal lunedì al sabato dalle 6 alle 20:

Per saperne di più