Il T13 collegato alla rete di trasporto Yvelines

Il T13 tra Saint-Germain-en-Laye e Saint-Cyr-l'Ecole è in corrispondenza con la RER, le linee ferroviarie e di autobus di Yvelines.

Un tram in collegamento con le linee RER, treni e autobus della zona ovest di Parigi

Con i suoi numerosi collegamenti, il T13 rende facile viaggiare nella zona ovest di Parigi! Ecco la prova:

A Saint-Germain-en-Laye, è possibile raggiungere facilmente le piattaforme T13 dalla stazione RER A in 7 minuti a piedi.

A Saint-Cyr-l'Ecole, la T13 è facilmente raggiungibile dalle altre linee ferroviarie in corrispondenza (RER C, linee N e U).

I viaggi sono ora semplificati e veloci grazie ai collegamenti tra la T13 e le linee ferroviarie del territorio.

  • Così, con la RER C, gli Champs-de-Mars, a Parigi, sono ora a soli 40 minuti da Bailly, 20 minuti risparmiati rispetto ai percorsi precedenti!
  • In connessione con la RER A, il T13 avvicina Nanterre – Università di Mareil-Marly in meno di 30 minuti rispetto a quasi un'ora prima.
  • Con il T13 e la linea L, La Défense è ora a meno di 40 minuti dal municipio di Noisy-le-Roi, risparmiando più di 20 minuti di tempo di viaggio!

Linee di autobus in connessione con il T13

Il tram T13 alla stazione di Bailly

Il T13 è in corrispondenza con più di venti importanti linee di autobus negli Yvelines: che si tratti delle linee 77 – Noisy-le-Roi / Saint-Quentin-en-Yvelines, 44 – Gare de Plaisir Grignon / Gare Routière de Versailles Chantiers - Quai J, 54 – Guyancourt / Ferme de Gally, i collegamenti sono ora più numerosi e i viaggi semplificati.

Controlla i tuoi viaggi in coincidenza nella sezione "Come muoversi"

Dal 6 luglio, la tua rete di autobus si muove con l'arrivo del tram T13. Per ulteriori informazioni, è possibile consultare la mappa e gli opuscoli informativi:

Mappa delle linee di autobus ristrutturate intorno al tram T13

Ricco di collegamenti con le linee di autobus e ferrovie di Yvelines, il T13 è un nuovo modo per spostarsi rapidamente e comodamente nel cuore della rete Île-de-France Mobilités nella zona ovest di Parigi!