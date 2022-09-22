Il tram T9 collegato alla rete di trasporto dell'Ile-de-France

A Porte de Choisy, è possibile raggiungere facilmente il tram dalla linea 7 della metropolitana, sulla diramazione La Courneuve – Mairie d'Ivry, così come dalla linea T3a che collega il Pont de Garigliano alla Porte de Vincennes.



Così, il municipio di Vitry-sur-Seine è ora a mezz'ora dalla Porte de Vincennes contro 46 minuti con la vecchia linea 183. Il Museo MAC VAL è a soli 20 minuti da Place d'Italie, 10 minuti risparmiati!

Il sud della linea RER C è ora facilmente raggiungibile con la T9: il collegamento è fornito alla stazione di Choisy-le-Roi, con la stazione del tram T9 Rouget de Lisle, così come alla stazione di Saules a Orly.

Dalla stazione Massy-Palaiseau RER C, è ora possibile raggiungere il Museo MAC VAL in meno di 40 minuti contro 1h10 di oggi.