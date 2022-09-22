Il tram T9 collegato alla rete di trasporto dell'Ile-de-France

Un tram in collegamento con la metropolitana, un altro tram e la RER
Ultra-connesso, il Tram T9 è il tram che facilita i tuoi viaggi nel sud di Parigi! Prova con l'esempio.
A Porte de Choisy, è possibile raggiungere facilmente il tram dalla linea 7 della metropolitana, sulla diramazione La Courneuve – Mairie d'Ivry, così come dalla linea T3a che collega il Pont de Garigliano alla Porte de Vincennes.
Così, il municipio di Vitry-sur-Seine è ora a mezz'ora dalla Porte de Vincennes contro 46 minuti con la vecchia linea 183. Il Museo MAC VAL è a soli 20 minuti da Place d'Italie, 10 minuti risparmiati!
Il sud della linea RER C è ora facilmente raggiungibile con la T9: il collegamento è fornito alla stazione di Choisy-le-Roi, con la stazione del tram T9 Rouget de Lisle, così come alla stazione di Saules a Orly.
Dalla stazione Massy-Palaiseau RER C, è ora possibile raggiungere il Museo MAC VAL in meno di 40 minuti contro 1h10 di oggi.
Forti collegamenti con le linee di autobus
Il tram T9 è in corrispondenza con più di una dozzina di importanti linee di autobus nella Val-de-Marne: che si tratti del TVM o delle linee 103, 172, 180 e 393, i collegamenti sono ora più semplici e i viaggi semplificati con il tram T9, che segue il percorso dell'ex linea 183.
Controlla i tuoi viaggi in coincidenza nella sezione "Come muoversi"
Dal 12 aprile, la tua rete di autobus si muove con l'arrivo del tram T9. Per ulteriori informazioni, è possibile consultare la mappa e gli opuscoli informativi:
E domani?
Guardando al futuro, il tram T9 sarà collegato alle future linee di trasporto che emergeranno nell'ambito dei grandi progetti di sviluppo della rete di mobilità regionale dell'Île-de-France.
Ad esempio, la futura linea di autobus Tzen 5 che collegherà la Biblioteca François Mitterrand al municipio di Choisy-le-Roi sarà in corrispondenza con il tram T9 alla stazione Rouget de Lisle. Per quanto riguarda la futura linea automatica della metropolitana 15, si collegherà al tram T9 alla fermata Mairie di Vitry-sur-Seine.
Con i suoi molteplici collegamenti intermodali nel cuore della Val-de-Marne, il tram T9 soddisfa le esigenze di mobilità dei residenti dell'Ile-de-France di oggi e di domani!