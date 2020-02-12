Stanco di acquistare biglietti T+? Prova il nuovo servizio Navigo Liberté + e viaggia à la carte

Cos'è Navigo Liberté +?

È un servizio che ti consente di viaggiare liberamente sulla rete (tranne RER / treni fuori Parigi) senza dover acquistare il tuo biglietto di trasporto in anticipo! Niente più code: ti iscrivi al servizio, viaggi e il gioco è fatto!

Puoi viaggiare sul seguente perimetro: