Stanco di acquistare biglietti T+? Prova il nuovo servizio Navigo Liberté + e viaggia à la carte
Pubblicato su
Île-de-France Mobilités continua il suo processo di modernizzazione dei biglietti di trasporto e si arricchisce di una nuova offerta di servizi NAVIGO LIBERTE + che consente ai residenti dell'Ile-de-France di viaggiare liberamente, con un classico pass Navigo.
Navigo Liberté+
Convalida prima, paga dopo.
Con Navigo Liberté+, salta le code alle biglietterie automatiche e paga i tuoi viaggi con addebito diretto il mese successivo.
- Non c'è bisogno di anticipare i tuoi acquisti
- Collegamenti inclusi
- Paga per i tuoi viaggi il più basso
- Pass personalizzato
Cos'è Navigo Liberté +?
È un servizio che ti consente di viaggiare liberamente sulla rete (tranne RER / treni fuori Parigi) senza dover acquistare il tuo biglietto di trasporto in anticipo! Niente più code: ti iscrivi al servizio, viaggi e il gioco è fatto!
Puoi viaggiare sul seguente perimetro:
- La metropolitana
- La RER/treno a Parigi (zona 1)
- Autobus (ad eccezione di alcune linee Noctilien e linee di autobus "a lunga percorrenza")
- Linee Orlybus e Roissybus (eccetto Orlyval)
- Tram e Tzen (eccetto Tram Express 11)
- La funicolare di Montmartre.
È per me?
Se vivi o lavori nell'Île-de-France e occasionalmente viaggi con i biglietti t+, allora sì, Navigo Liberté+ fa per te!
Quanto mi costa?
Ogni viaggio costa 1,49 €* e beneficiate di collegamenti gratuiti tra la RER o il treno a Parigi/metropolitana e l'autobus/tram (*escluso OrlyBus/RoissyBus).
Stai pensando di viaggiare di più? È possibile caricare in qualsiasi momento un pacchetto Navigo tutte le zone (giorno, settimana e mese) sullo stesso pass.
Come funziona?
Dopo esserti abbonato al servizio Navigo Liberté +, viaggi convalidando il tuo pass Navigo ogni volta che passi durante il viaggio. Puoi monitorare il tuo consumo su navigo.fr.
Ogni mese, i tuoi viaggi vengono conteggiati e ti viene addebitato l'importo totale dei tuoi viaggi il mese successivo. Se non viaggi, non paghi nulla!
Nota: il contratto può essere risolto in qualsiasi momento e gratuitamente.