Stanco di acquistare biglietti T+? Prova il nuovo servizio Navigo Liberté + e viaggia à la carte

Île-de-France Mobilités continua il suo processo di modernizzazione dei biglietti di trasporto e si arricchisce di una nuova offerta di servizi NAVIGO LIBERTE + che consente ai residenti dell'Ile-de-France di viaggiare liberamente, con un classico pass Navigo.

Navigo Liberté+
Convalida prima, paga dopo.

Con Navigo Liberté+, salta le code alle biglietterie automatiche e paga i tuoi viaggi con addebito diretto il mese successivo.

  • Non c'è bisogno di anticipare i tuoi acquisti
  • Collegamenti inclusi
  • Paga per i tuoi viaggi il più basso
  • Pass personalizzato

Cos'è Navigo Liberté +?

È un servizio che ti consente di viaggiare liberamente sulla rete (tranne RER / treni fuori Parigi) senza dover acquistare il tuo biglietto di trasporto in anticipo! Niente più code: ti iscrivi al servizio, viaggi e il gioco è fatto!

Puoi viaggiare sul seguente perimetro:

  • La metropolitana
  • La RER/treno a Parigi (zona 1)
  • Autobus (ad eccezione di alcune linee Noctilien e linee di autobus "a lunga percorrenza")
  • Linee Orlybus e Roissybus (eccetto Orlyval)
  • Tram e Tzen (eccetto Tram Express 11)
  • La funicolare di Montmartre.

È per me?

Se vivi o lavori nell'Île-de-France e occasionalmente viaggi con i biglietti t+, allora sì, Navigo Liberté+ fa per te!

Quanto mi costa?

Ogni viaggio costa 1,49 €* e beneficiate di collegamenti gratuiti tra la RER o il treno a Parigi/metropolitana e l'autobus/tram (*escluso OrlyBus/RoissyBus).

Stai pensando di viaggiare di più? È possibile caricare in qualsiasi momento un pacchetto Navigo tutte le zone (giorno, settimana e mese) sullo stesso pass.

Come funziona?

Dopo esserti abbonato al servizio Navigo Liberté +, viaggi convalidando il tuo pass Navigo ogni volta che passi durante il viaggio. Puoi monitorare il tuo consumo su navigo.fr.

Ogni mese, i tuoi viaggi vengono conteggiati e ti viene addebitato l'importo totale dei tuoi viaggi il mese successivo. Se non viaggi, non paghi nulla!

Nota: il contratto può essere risolto in qualsiasi momento e gratuitamente.