1. Medaglie del lavoro

I benefici delle medaglie (mance, giorni liberi) sono mantenuti durante il periodo di transizione, in virtù della sopravvivenza degli accordi. Il trasferimento non ha alcun effetto sulla data di assegnazione della medaglia.

2. Congedo DOM-TOM

Le prestazioni DOM-TOM sono mantenute durante il periodo transitorio, sia per quanto riguarda il CCNTU (diritto di differimento e tempo di viaggio) sia in virtù della sopravvivenza degli accordi (compensazione delle spese di viaggio).

3. Il CET

I giorni CET saranno trasferiti all'acquirente in base al contratto fornito da IDFM. Le attuali modalità del CET sopravvivono fintanto che non sono messe in discussione da un nuovo accordo (ad eccezione delle disposizioni specifiche del tipo di gateway RATP PEE/PERCO).

4. SFT

Il vantaggio SFT non è mantenuto per quanto riguarda la sopravvivenza dei testi (disposizioni di legge), ma il SFT mensile è incluso nella garanzia di remunerazione.

5. Assegnazione dei cuscinetti e scambio

L'assegnazione dei rollover e gli attuali termini e condizioni di scambio di servizi sono mantenuti durante il periodo di transizione in virtù della sopravvivenza degli accordi.