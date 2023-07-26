FAQ Garanzia di remunerazione

1. Cosa copre la garanzia di retribuzione per i dipendenti RATP?

I regolamenti (legge LOM e suoi decreti attuativi) richiedono il "mantenimento della retribuzione del dipendente il cui contratto di lavoro è trasferito", e questo, dal 1 ° giorno del trasferimento.

In concreto, questi testi prevedono che il livello di retribuzione garantito, per un orario di lavoro equivalente, sia calcolato a partire dagli ultimi 12 mesi precedenti la data del trasferimento, al netto dei contributi dei dipendenti ed escludendo le voci eccezionali.

A seguito del lavoro svolto con RATP, Île-de-France Mobilités ha deciso di specificare le componenti della remunerazione da includere nei calcoli della garanzia di remunerazione da parte dei candidati per l'acquisizione dei lotti.

A biglietto illustrativo, ecco un elenco non esaustivo di elementi considerati non eccezionali nel contesto di questo lavoro, e quindi da prendere in considerazione nella garanzia della retribuzione dei dipendenti:

Tredicesimo mese

Bonus di qualificazione dell'arduità

Bonus di occupazione

Premio di responsabilità civile

Bonus di funzione

Bonus di servizio in due rate

Indennità per il lavoro notturno, tardivo e mattutino

Prime Domenica e festivi

Premio del carrello

Integrazione salariale familiare pagata mensilmente (accordo in linea di principio, ma modalità di attuazione ancora allo studio)

Al contrario, ecco un elenco non esaustivo di elementi che saranno esclusi dal calcolo della garanzia di remunerazione:

Straordinari

Supplemento di trattamento familiare pagato alla nascita di un bambino

Partecipazione agli utili

Corso integrato premium

Indennità di viaggio geografica

Tempo supplementare (vedi sotto)

Premi per eventi eccezionali

Le modalità di calcolo della garanzia di remunerazione sono comuni a tutte le deleghe di servizio pubblico, indipendentemente dal delegato selezionato. Come promemoria, la garanzia di remunerazione è un importo calcolato per ciascun dipendente trasferito in base alla sua retribuzione individuale.

2. In concreto, come si applica questa garanzia?

Nel caso in cui la retribuzione annua, per un orario di lavoro equivalente, prevista dal delegato sia inferiore a quella degli ultimi dodici mesi precedenti il trasferimento, quest'ultimo dovrà corrispondere ogni mese una "indennità differenziale". Il decreto n. 2021-1027 del 30 luglio 2021 prevede che "questa indennità è pagata mensilmente e corrisponde al 75% del dodicesimo del suo importo annuo stimato e una regolarizzazione avviene alla fine di ogni anno".

Île-de-France Mobilités sta attualmente studiando possibili raccomandazioni aggiuntive sulle modalità di regolarizzazione, al fine di rafforzare la prevedibilità, la comprensibilità e la fluidità del sistema messo in atto.

3. Perché il lavoro straordinario (TS) non è incluso nella garanzia di retribuzione?

La retribuzione è garantita per un orario di lavoro equivalente. Tuttavia, il lavoro straordinario è legato all'organizzazione del lavoro specifica della RATP.

A seguito degli scambi tra la RATP e Île-de-France Mobilités, risulta cheil meccanismo del lavoro straordinario e la relativa retribuzione devono essere considerati eccezionali e non sono quindi destinati a essere presi in considerazione nella garanzia legale della retribuzione.

Tuttavia, Île-de-France Mobilités ha deciso, nell'ambito dei bandi di gara, di chiedere ai candidati di includere il pagamento del TS oltre all'indennità differenziale, per un periodo fino all'accordo di sostituzione. Inoltre, Île-de-France Mobilités chiede ai candidati di spiegare la loro scelta in merito alla sostenibilità del sistema degli straordinari nell'accordo di sostituzione che stanno considerando. Infine, particolare attenzione sarà rivolta alla popolazione assicurativa.

4. Quali sono i ruoli della RATP, dei delegati e dell'Île-de-France Mobilités?

Durante i lavori preparatori con Île-de-France Mobilités, la RATP ha reso noti e dettagliati, in forma anonima, tutti gli elementi della retribuzione dei suoi dipendenti. La RATP deve continuare a trasmettere tutte le informazioni pertinenti a Île-de-France Mobilités per i futuri delegati fino alla data del trasferimento.

Sono i delegati che saranno responsabili della determinazione dell'importo della garanzia di remunerazione, del calcolo e quindi del pagamento dell'indennità differenziale, in conformità con i regolamenti e secondo i requisiti aggiuntivi stabiliti da Île-de-France Mobilités.

L'applicazione della giusta garanzia di remunerazione sarà quindi a carico del delegato, sulla base dei dati trasmessigli da RATP EPIC al biglietto del cedente.

Île-de-France Mobilités vigilerà sulla buona cooperazione di tutte le parti, nella fase a monte e a valle della realizzazione del libro paga dai primi mesi fino alla conclusione dell'esercizio del primo anno.

5. Come garantire l'applicazione del calcolo della garanzia di remunerazione?

Non appena saranno redatte le prime buste paga, Île-de-France Mobilités effettuerà audit sulla corretta applicazione da parte dei delegati della garanzia della retribuzione dei dipendenti. Vale la pena ricordare che Île-de-France Mobilités e gli operatori candidati si basano sull'esperienza acquisita nelle periferie medie ed esterne (la cosiddetta zona Optile) attraverso le transizioni che hanno riguardato una trentina di contratti di concessione di servizio pubblico.

In caso di errore evidente di calcolo, Île-de-France Mobilités prevede sanzioni per il delegato in caso di mancato rispetto dei suoi impegni contrattuali.

6. La carta di servizio sarà mantenuta per i dipendenti trasferiti?

In collaborazione con gli operatori, IDFM fornirà una carta di servizio che consente la stessa libera circolazione su tutta la rete regionale di un pass Navigo. Questa carta è personale e nominativa.

I beneficiari di questa carta sono tutti i dipendenti della società operativa dedicata: dipendenti RATP trasferiti, dipendenti trasferiti da linee charter e nuovi assunti.

Ai sensi dell'accordo UTP/URSSAF, la carta di servizio non è una prestazione in natura. Pertanto non compare sulla busta paga.

7. Quale sarà la garanzia di remunerazione durante il 2° contratto di delega di servizio pubblico?

Le disposizioni indicate dalla LOM riguardano la garanzia della remunerazione per la durata del primo contratto di concessione di servizio pubblico. Per il contratto successivo, il quadro applicabile sarà quello previsto dall'articolo L. 2261-14 del codice del lavoro, in caso di trasferimento di un'entità giuridica autonoma.

In questa fase, Île-de-France Mobilités non può che affermare il suo impegno a mantenere la retribuzione per lo stesso orario di lavoro dei dipendenti del settore.

8. Retribuzione di permuta