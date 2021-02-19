La messa in concorrenza dell'esercizio delle linee ferroviarie
Per offrire un servizio migliore in tutta la rete di trasporto, Île-de-France Mobilités si sta preparando a competere per l'esercizio delle linee. Trova in questa pagina tutti i documenti relativi alla gara d'appalto per l'esercizio delle linee ferroviarie.
Presentazione dello scenario di assegnazione e del calendario per l'apertura delle linee Transilien alla concorrenza
|Righe o batch di righe interessate (scenario di base)
|Inizio provvisorio della procedura di gara (pubblicazione CSLA)
|Designazione dell'operatore
|Prima circolazione dopo gara d'appalto del nuovo gestore
|Un sacco di linee tram-treno T4, T11 e la diramazione Esbly-Crécy
|Metà 2021
|Metà 2023
|Dicembre 2024 (SA 2025)
|Lotto T12 e T13
|Metà 2022
|Inizio 2024
|Giugno 2025 (SA 2025)
|Linea L
|Inizio 2023
|2024
|Dicembre 2025 (SA 2026)
|Linea J
|Inizio 2024
|2025
|Dicembre 2026 (SA 2027)
|Linea N
|Inizio 2024
|2025
|Dicembre 2026 (SA 2027)
|Linea R
|Inizio 2025
|2026
|Dicembre 2027 (SA 2028)
|Lotto Linea P e RER E
|Inizio 2026 o 2027
|2027 o 2028
|Dicembre 2028 (SA 2029) o Dicembre 2029 (SA 2030)
|Un lotto delle linee H e K
|Inizio 2026
|2027
|Dicembre 2028 (SA 2029)
|Un lotto di linee N e U (rinnovo della linea N e raggruppamento con la linea U)
|Inizio 2028
|2029
|Dicembre 2030 (SA 2031)
|RER D
|Inizio 2030
|2031
|Dicembre 2032 (SA 2033)
|RER C
|Inizio 2031
|2032
|Dicembre 2033 (SA 2034)
Documenti relativi alla gara d'appalto per le linee ferroviarie
Lotto 2 - Transilien (TN)
Contratto di servizio pubblico per l'esercizio di servizi ferroviari regionali per passeggeri e parte della gestione dell'infrastruttura, sulle linee tram-treno T12 e T13
Lotto J - Transilien (TN)
Avviso di consultazione per scambi ai sensi dell'articolo R.2111-1 del codice dell'ordine pubblico.
Coordinamento della procedura di gara competitiva per l'esercizio del servizio ferroviario Transilien J Line con il completamento dei lavori sul sito di manutenzione e stoccaggio di Val Notre-Dame.
Lotto L - Transilien (TN)
Contratto di servizio pubblico per l'esercizio di servizi ferroviari passeggeri sulla linea L
Blocco linee R, H, K e RER D – Sondaggio di mercato
Avviso di consultazione per l'organizzazione di un sondaggio di mercato.
Oggetto: Organizzazione dell'assegnazione del blocco delle linee R, H, K e RER D.