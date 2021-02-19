La messa in concorrenza dell'esercizio delle linee ferroviarie

Per offrire un servizio migliore in tutta la rete di trasporto, Île-de-France Mobilités si sta preparando a competere per l'esercizio delle linee. Trova in questa pagina tutti i documenti relativi alla gara d'appalto per l'esercizio delle linee ferroviarie.

Presentazione dello scenario di assegnazione e del calendario per l'apertura delle linee Transilien alla concorrenza

Righe o batch di righe interessate (scenario di base)Inizio provvisorio della procedura di gara (pubblicazione CSLA)Designazione dell'operatorePrima circolazione dopo gara d'appalto del nuovo gestore
Un sacco di linee tram-treno T4, T11 e la diramazione Esbly-CrécyMetà 2021Metà 2023Dicembre 2024 (SA 2025)
Lotto T12 e T13Metà 2022Inizio 2024Giugno 2025 (SA 2025)
Linea LInizio 20232024Dicembre 2025 (SA 2026)
Linea JInizio 20242025Dicembre 2026 (SA 2027)
Linea NInizio 20242025Dicembre 2026 (SA 2027)
Linea RInizio 20252026Dicembre 2027 (SA 2028)
Lotto Linea P e RER EInizio 2026 o 20272027 o 2028Dicembre 2028 (SA 2029) o Dicembre 2029 (SA 2030)
Un lotto delle linee H e KInizio 20262027Dicembre 2028 (SA 2029)
Un lotto di linee N e U (rinnovo della linea N e raggruppamento con la linea U)Inizio 20282029Dicembre 2030 (SA 2031)
RER DInizio 20302031Dicembre 2032 (SA 2033)
RER CInizio 20312032Dicembre 2033 (SA 2034)

Documenti relativi alla gara d'appalto per le linee ferroviarie

Lotto 2 - Transilien (TN)

Contratto di servizio pubblico per l'esercizio di servizi ferroviari regionali per passeggeri e parte della gestione dell'infrastruttura, sulle linee tram-treno T12 e T13

Lotto J - Transilien (TN)

Avviso di consultazione per scambi ai sensi dell'articolo R.2111-1 del codice dell'ordine pubblico.

Coordinamento della procedura di gara competitiva per l'esercizio del servizio ferroviario Transilien J Line con il completamento dei lavori sul sito di manutenzione e stoccaggio di Val Notre-Dame.

Lotto L - Transilien (TN)

Contratto di servizio pubblico per l'esercizio di servizi ferroviari passeggeri sulla linea L

Blocco linee R, H, K e RER D – Sondaggio di mercato

Avviso di consultazione per l'organizzazione di un sondaggio di mercato.

Oggetto: Organizzazione dell'assegnazione del blocco delle linee R, H, K e RER D.