La strategia MaaS di Île-de-France Mobilités
La legge n. 2019-1428 del 24 dicembre 2019 sull'orientamento alla mobilità (LOM) ha conferito a Île-de-France Mobilités una nuova competenza per organizzare lo sviluppo di nuove mobilità. A questo biglietto, l'Autorità organizzatrice della mobilità (AOM) dell'Ile-de-France esercita questa nuova prerogativa e mira a:
- essere un attore nella mobilità dei servizi offrendo media digitali MaaS ai viaggiatori;
- essere l'amministrazione aggiudicatrice di una piattaforma MaaS comprendente sia una piattaforma regionale di informazione sulla mobilità (PRIM) che un sistema di informazione e servizi di biglietteria (SIS) – destinato ai riutilizzatori di dati e servizi;
- organizzare più ampiamente la mobilità dei servizi nell'Île-de-France, promuovere buone pratiche e definire i principi fondamentali delle interazioni tra gli attori, in conformità con gli orientamenti delle politiche di mobilità pubblica. »
Se desideri saperne di più sull'approccio di Île-de-France Mobilités alla mobilità dei servizi, non esitare a contattarci a questo indirizzo: [email protected]