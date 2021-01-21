Mobilità dei servizi nell'Île-de-France

Apertura di un meccanismo di scambio con gli operatori di servizi digitali multimodali

Il 1° luglio 2021 sono entrate in vigore le nuove disposizioni del Codice dei trasporti relative alla vendita di servizi di mobilità da parte dei servizi digitali multimodali (disposizioni codificate dall'articolo 28 della legge n. 2019-1428 del 24 dicembre 2019 sull'orientamento alla mobilità).

In quest'ottica, Île-de-France Mobilités ha mobilitato i suoi team per proporre un sistema che consenta agli operatori di servizi digitali multimodali di vendere biglietti offerti da Ile de France Mobilités.

Ad oggi, i biglietti Île-de-France Mobilités aperti alla vendita tramite Servizi Digitali Multimodali sono quelli venduti nell'applicazione IDF Mobilités, secondo le stesse modalità di distribuzione (dematerializzazione e/o ricarica della carta). Questi sono biglietti singoli e pacchetti settimanali / mensili.

Gli operatori di servizi digitali multimodali che desiderano portare all'attenzione di Île-de-France Mobilités il loro interesse o elementi relativi a questo argomento sono invitati a contattare Ile de France Mobilités al seguente indirizzo: [email protected].

Al fine di ottimizzare gli scambi, i candidati sono invitati a costituire un file di presentazione del SNM / applicazione nonché i casi d'uso desiderati (obiettivi, biglietti, ecc ...) prima dell'inizio delle discussioni. Gli elementi precisi previsti vi saranno comunicati su richiesta, all'indirizzo di contatto sopra indicato.

Date le limitazioni della capacità di integrazione tecnica e contrattuale di Île-de-France Mobilités, ai seguenti partner verrà offerta una fase di dialogo che dipenderà dalla capacità di integrazione di Île-de-France Mobilités e dall'ordine di firma degli accordi di riservatezza.

I termini di tale partenariato sono oggetto di un contratto standard, convalidato dal Consiglio di amministrazione e disponibile sulla piattaforma regionale di informazione sulla mobilità (PRIM) sviluppata da Île-de-France Mobilités.