Mobilità dei servizi nell'Île-de-France

Pubblicato su

Una visione globale della mobilità è oggi essenziale per rendere la vita più facile ai viaggiatori e offrire la scelta migliore per spostarsi. Questa è l'ambizione di MaaS (Mobility as a Service)!

La strategia MaaS di Île-de-France Mobilités

La legge n. 2019-1428 del 24 dicembre 2019 sull'orientamento alla mobilità (LOM) ha conferito a Île-de-France Mobilités una nuova competenza per organizzare lo sviluppo di nuove mobilità. A questo biglietto, l'Autorità organizzatrice della mobilità (AOM) dell'Ile-de-France esercita questa nuova prerogativa e mira a:

  • essere un attore nella mobilità dei servizi offrendo media digitali MaaS ai viaggiatori;
  • essere l'amministrazione aggiudicatrice di una piattaforma MaaS comprendente sia una piattaforma regionale di informazione sulla mobilità (PRIM) che un sistema di informazione e servizi di biglietteria (SIS) – destinato ai riutilizzatori di dati e servizi;
  • organizzare più ampiamente la mobilità dei servizi nell'Île-de-France, promuovere buone pratiche e definire i principi fondamentali delle interazioni tra gli attori, in conformità con gli orientamenti delle politiche di mobilità pubblica. »

Se desideri saperne di più sull'approccio di Île-de-France Mobilités alla mobilità dei servizi, non esitare a contattarci a questo indirizzo: [email protected]

Pubblicazione della guida di riferimento sulla mobilità dei servizi nell'Ile-de-France

I team di Île-de-France Mobilités hanno lavorato per l'anno 2020 allo sviluppo di una guida sulla mobilità dei servizi, in consultazione con molti attori della mobilità privati e pubblici.

Questa guida ha due obiettivi principali:

  • Mostrare l'ambizione di Île-de-France Mobilités di essere il MaaS di riferimento nella regione Ile-de-France;
  • Proporre buone pratiche e chiarire i principi fondamentali delle interazioni tra gli attori della mobilità nell'Île-de-France, al fine di garantire il miglior servizio possibile agli utenti e sostenere modelli economici sostenibili intorno alla mobilità basata sui servizi, a beneficio dell'interesse generale.

Apertura di un meccanismo di scambio con gli operatori di servizi digitali multimodali

Il 1° luglio 2021 sono entrate in vigore le nuove disposizioni del Codice dei trasporti relative alla vendita di servizi di mobilità da parte dei servizi digitali multimodali (disposizioni codificate dall'articolo 28 della legge n. 2019-1428 del 24 dicembre 2019 sull'orientamento alla mobilità).

In quest'ottica, Île-de-France Mobilités ha mobilitato i suoi team per proporre un sistema che consenta agli operatori di servizi digitali multimodali di vendere biglietti offerti da Ile de France Mobilités.

Ad oggi, i biglietti Île-de-France Mobilités aperti alla vendita tramite Servizi Digitali Multimodali sono quelli venduti nell'applicazione IDF Mobilités, secondo le stesse modalità di distribuzione (dematerializzazione e/o ricarica della carta). Questi sono biglietti singoli e pacchetti settimanali / mensili.

Gli operatori di servizi digitali multimodali che desiderano portare all'attenzione di Île-de-France Mobilités il loro interesse o elementi relativi a questo argomento sono invitati a contattare Ile de France Mobilités al seguente indirizzo: [email protected].

Al fine di ottimizzare gli scambi, i candidati sono invitati a costituire un file di presentazione del SNM / applicazione nonché i casi d'uso desiderati (obiettivi, biglietti, ecc ...) prima dell'inizio delle discussioni. Gli elementi precisi previsti vi saranno comunicati su richiesta, all'indirizzo di contatto sopra indicato.

Date le limitazioni della capacità di integrazione tecnica e contrattuale di Île-de-France Mobilités, ai seguenti partner verrà offerta una fase di dialogo che dipenderà dalla capacità di integrazione di Île-de-France Mobilités e dall'ordine di firma degli accordi di riservatezza.

I termini di tale partenariato sono oggetto di un contratto standard,  convalidato dal Consiglio di amministrazione e disponibile sulla piattaforma regionale di informazione sulla mobilità (PRIM) sviluppata da Île-de-France Mobilités.

Novità 2023

Modifica del contratto Pack 0

Il contratto Pack 0 è stato modificato, mediante emendamento, al Consiglio di amministrazione di Île-de-France Mobilités il 28/06/2023 per tenere conto di un'estensione del servizio (dematerializzazione IOS), una semplificazione del processo di comunicazione, un chiarimento dello scambio di dati e una modifica del modello di business.

Preparazione del JOP 2024

Non è più possibile richiedere a Île-de-France Mobilités il lancio di un servizio prima di JOP24. Da agosto 2023, le integrazioni da parte dei Servizi Digitali Multimodali possono essere effettive dopo il periodo dei Giochi (vedi procedura di sollecitazione di seguito).