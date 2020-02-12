Dimentica i biglietti cartacei e prendilo facile! Prova Navigo Easy, il nuovo pass di viaggio per viaggi occasionali
A chi è destinato?
Il pass Navigo Easy è destinato ai turisti e a coloro che viaggiano occasionalmente per raggiungere la rete di trasporti della regione di Parigi.
Perché sceglierlo?
- Facile da usare, più affidabile e più conveniente
È possibile caricare diversi biglietti di trasporto con un solo pass (biglietto singolo t+, tariffa piena o ridotta "carnet", biglietto Navigo Day, biglietti OrlyBus e RoissyBus tranne i biglietti Origin-Destination e il pass "Paris Visite")
- Riutilizzabile
Il tuo pass può essere utilizzato e ricaricato anche dopo diversi mesi senza viaggiare
- Anonimo
Puoi inviare o passare su un Navigo Facile da qualche altra parte. Tuttavia, durante un viaggio, diverse persone non possono viaggiare contemporaneamente allo stesso pass.