Dimentica i biglietti di cartone: scopri Navigo Easy, il nuovo pass per viaggi occasionali
A chi è rivolto?
Il pass Navigo Easy è destinato ai turisti e a coloro che viaggiano occasionalmente per viaggiare più facilmente sulla rete di trasporto dell'Île-de-France.
Perché sceglierlo?
- Più facile da usare, più affidabile e più conveniente
Il pass Navigo Easy consente di caricare, su un unico supporto, più biglietti di trasporto (biglietto singolo t+, carnet biglietti a tariffa intera o ridotta, pass giornaliero Navigo, biglietti OrlyBus e RoissyBus ad eccezione dei biglietti Origine/Destinazione per Île-de-France e Paris Visite).
- Riutilizzabile
Il tuo pass può essere utilizzato e ricaricato anche dopo diversi mesi senza viaggiare.
- Non nominativo
Puoi prestarlo o darlo a qualsiasi altra persona. Tuttavia, durante un viaggio, più persone non possono viaggiare contemporaneamente con lo stesso pass.
Dove posso trovarlo?
Vai alle biglietterie per ottenere il tuo pass Navigo Easy al prezzo di 2 €.