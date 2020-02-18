Navigo, una carta sicura

Al fine di garantire il corretto funzionamento delle carte in tutti i punti della rete di trasporto e di proteggersi da qualsiasi rischio di contraffazione, lo sviluppo della bigliettazione Navigo si basa su tre principi fondamentali, basati su norme o standard internazionali:

, basata sulla norma internazionale EN 1545, che definisce la codifica degli elementi di dati utilizzati per il trasporto pubblico (come gli ultimi 3 eventi di validazione, i contratti di trasporto, ecc.). Un dizionario univoco specifica tutti i dati scambiati e dove si trovano sulla mappa. Gestione della sicurezza basata sulla tecnologia Calypso ampiamente utilizzata in Francia e in tutto il mondo. La contraffazione delle carte Navigo richiederebbe risorse considerevoli e non è stata ancora soddisfatta. Il sistema Navigo incorpora anche la sicurezza a posteriori. I numeri di serie delle carte che entrano nella rete Ile-de-France vengono caricati sul SYDEF (Fraud Detection System) per verificare che queste carte siano state distribuite attraverso un canale autorizzato.

Nel 2014, la mappa Navigo ha cambiato la sua visuale con una nuova visuale firmata Philippe Stark. Questa trasformazione è stata accompagnata da una modifica dello standard di radiofrequenza per rendere le nuove schede pienamente conformi all'attuale standard internazionale ISO-B 14443. Grazie a questa evoluzione, nuovi servizi diventeranno disponibili al pubblico: ad esempio, una carta sarà in grado di comunicare con uno smartphone NFC per consultarne il contenuto o ricaricarlo con un nuovo pacchetto.