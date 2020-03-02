Presentazione della rete
Noctilien offre quindi una vera e propria rete di autobus notturni nell'Île-de-France. In totale, ci sono 48 linee di autobus che consentono ai residenti dell'Ile-de-France di viaggiare in modo efficiente di notte in tutta la regione dell'Île-de-France. Si compone di 4 tipi di linee: linea circolare, linea passante radiale e linea di circonvallazione:
- 2 linee a Parigi intra muros, una in ogni direzione (N01, N02), che collegano 4 principali stazioni di trasferimento degli autobus (Gare de Lyon, Gare de l'Est, Gare Saint-Lazare e Gare Montparnasse) e molti luoghi di attività notturne (Champs-Elysées, Saint-Germain-des-Prés, Bastille, Pigalle, ecc.). Le linee N01 e N02 possono già ospitare persone con mobilità ridotta. L'accessibilità graduale è prevista sulle altre linee.
- 37 rotte da Parigi. Dalle 5 principali stazioni di trasferimento situate a Parigi (Gare Saint-Lazare, Gare de l'Est, Châtelet, Gare de Lyon, Gare Montparnasse), queste linee forniscono collegamenti incentrati principalmente su Parigi e collegamenti da e all'interno della vicina corona e della periferia.
- 8 linee da pendolare a sobborgo. Queste linee forniscono principalmente collegamenti espressi e semi-diretti da Parigi verso la periferia e la periferia, integrati da un servizio di cabotaggio alla fine del percorso,
- 1 linea (N71) in periferia, che riprende parte del percorso TVM tra Saint-Maur Créteil e Bourg la Reine via Rungis Marché International. La linea può già ospitare persone con mobilità ridotta.
- Si noti che altre linee di autobus possono funzionare anche tutta la notte oltre all'offerta Noctilien; ad esempio la linea 191-100 tra Yerres e Rungis o le linee Filéo (su prenotazione).
Biglietti e prezzi
Noctilien è accessibile con i pacchetti Navigo Week, Navigo Month, Navigo Day o Navigo Annual, imagine R, Paris Visite... È accessibile anche con biglietti t+ o biglietti d'imbarco. Il numero di biglietti richiesti è calcolato secondo le seguenti regole:
- un biglietto per tutte le linee Noctilien
- Sono possibili corrispondenze tra due Noctiliens. È necessario convalidare durante ogni corrispondenza.
- Per maggiori informazioni: https://me-deplacer.iledefrance-mobilites.fr/itineraire