Presentazione della rete

Noctilien offre quindi una vera e propria rete di autobus notturni nell'Île-de-France. In totale, ci sono 48 linee di autobus che consentono ai residenti dell'Ile-de-France di viaggiare in modo efficiente di notte in tutta la regione dell'Île-de-France. Si compone di 4 tipi di linee: linea circolare, linea passante radiale e linea di circonvallazione:

2 linee a Parigi intra muros, una in ogni direzione (N01, N02), che collegano 4 principali stazioni di trasferimento degli autobus (Gare de Lyon, Gare de l'Est, Gare Saint-Lazare e Gare Montparnasse) e molti luoghi di attività notturne (Champs-Elysées, Saint-Germain-des-Prés, Bastille, Pigalle, ecc.). Le linee N01 e N02 possono già ospitare persone con mobilità ridotta. L'accessibilità graduale è prevista sulle altre linee.

37 rotte da Parigi. Dalle 5 principali stazioni di trasferimento situate a Parigi (Gare Saint-Lazare, Gare de l'Est, Châtelet, Gare de Lyon, Gare Montparnasse), queste linee forniscono collegamenti incentrati principalmente su Parigi e collegamenti da e all'interno della vicina corona e della periferia.

8 linee da pendolare a sobborgo. Queste linee forniscono principalmente collegamenti espressi e semi-diretti da Parigi verso la periferia e la periferia, integrati da un servizio di cabotaggio alla fine del percorso,

1 linea (N71) in periferia , che riprende parte del percorso TVM tra Saint-Maur Créteil e Bourg la Reine via Rungis Marché International. La linea può già ospitare persone con mobilità ridotta.

Si noti che altre linee di autobus possono funzionare anche tutta la notte oltre all'offerta Noctilien; ad esempio la linea 191-100 tra Yerres e Rungis o le linee Filéo (su prenotazione).

Biglietti e prezzi

Noctilien è accessibile con i pacchetti Navigo Week, Navigo Month, Navigo Day o Navigo Annual, imagine R, Paris Visite... È accessibile anche con biglietti t+ o biglietti d'imbarco. Il numero di biglietti richiesti è calcolato secondo le seguenti regole: