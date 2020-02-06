Le missioni dell'Omnil
L'Omnil svolge un ruolo centrale nella valutazione del piano di mobilità urbana dell'Île-de-France raccogliendo i dati necessari per monitorarne l'attuazione e l'impatto sulla mobilità.
Una nuova indagine globale sui trasporti, l'EGT H2020, un'indagine sulla mobilità di tutti i residenti dell'Ile-de-France per tutte le modalità di viaggio, è stata condotta sotto la guida di Île-de-France Mobilités, cofinanziata dallo Stato e in collaborazione con i partner di Omnil.
Statistiche e pubblicazioni
L'Omnil è un punto di riferimento per il monitoraggio e l'analisi della mobilità nella regione di Parigi.
L'Omnil fornisce dati dettagliati che vengono regolarmente aggiornati e offre pubblicazioni che presentano cifre chiave sulla mobilità. L'Omnil pubblica anche pubblicazioni tematiche: indagine sulla mobilità, indagine PMR, analisi tematiche (parcheggi, carpooling, tariffa unica), conto di viaggio dei passeggeri. L'Omnil diffonde le pubblicazioni prodotte dai partner (mobilità, bicicletta, auto, stazioni, ecc.).
Trova tutte le informazioni relative all'Osservatorio della mobilità nell'Île-de-France e i dati disponibili su www.omnil.fr