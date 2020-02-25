PRIM: Il portale regionale di informazione sulla mobilità Pubblicato su 2020 February 25

Nell'autunno 2021, Île-de-France Mobilités ha lanciato il portale PRIM (Portale regionale di informazione sulla mobilità). Si tratta di una piattaforma open-data che riunisce tutti i dati statici (dataset) e dinamici (API) relativi alla mobilità nell'Île-de-France. Scopri come funziona il portale e i dati che ti mette a disposizione!

PRIM: il catalogo dati open-data di Île-de-France Mobilités Questo portale elenca, ad esempio, informazioni su: biciclette self-service, carpooling, lo stato degli ascensori nella stazione, abbonati Véligo Rental per comune, ecc. Il catalogo dati del portale PRIM è destinato ad essere continuamente arricchito con set di dati e API.

I dati messi a disposizione dal portale PRIM sono pubblicati sotto licenze (OdBL, Etalab, Creative Commons, ecc.) permettendo loro di essere esportati e riutilizzati facilmente. Un prerequisito di connessione esiste solo per la richiesta di API e la consultazione di determinati set di dati statici soggetti alla Licenza per dispositivi mobili. Pertanto, non esitate a creare un account sul portale PRIM per avere libero accesso a tutti i dati!

Gli obiettivi del portale PRIM Il portale PRIM è stato creato per raggiungere tre obiettivi: Consentire a tutti (cittadini, giornalisti, ricercatori, imprenditori, sviluppatori, ecc.) accedere ai dati relativi alla mobilità in tutta l'Ile-de-France. Per fare questo, Île-de-France Mobilités collabora con una moltitudine di attori del settore dei trasporti a livello regionale (Optile, RATP, SNCF, Città di Parigi, ecc.).

(cittadini, giornalisti, ricercatori, imprenditori, sviluppatori, ecc.) in tutta l'Ile-de-France. Per fare questo, Île-de-France Mobilités collabora con una moltitudine di attori del settore dei trasporti a livello regionale (Optile, RATP, SNCF, Città di Parigi, ecc.). Promuovere l'innovazione fornendo un facile accesso a dati di qualità e regolarmente aggiornati sulla mobilità nella regione dell'Île-de-France.

fornendo un a e sulla mobilità nella regione dell'Île-de-France. Incoraggiare il riutilizzo che migliora i dati sulla mobilità nell'Île-de-France. In effetti, il riutilizzo dei dati di mobilità può consentire lo sviluppo di servizi, in particolare di applicazioni, aumentando l'attrattiva e l'uso delle reti di trasporto nell'Île-de-France.