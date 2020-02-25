PRIM: Il portale regionale di informazione sulla mobilità
Nell'autunno 2021, Île-de-France Mobilités ha lanciato il portale PRIM (Portale regionale di informazione sulla mobilità). Si tratta di una piattaforma open-data che riunisce tutti i dati statici (dataset) e dinamici (API) relativi alla mobilità nell'Île-de-France. Scopri come funziona il portale e i dati che ti mette a disposizione!
PRIM: il catalogo dati open-data di Île-de-France Mobilités
Questo portale elenca, ad esempio, informazioni su: biciclette self-service, carpooling, lo stato degli ascensori nella stazione, abbonati Véligo Rental per comune, ecc.
Il catalogo dati del portale PRIM è destinato ad essere continuamente arricchito con set di dati e API.
I dati messi a disposizione dal portale PRIM sono pubblicati sotto licenze (OdBL, Etalab, Creative Commons, ecc.) permettendo loro di essere esportati e riutilizzati facilmente. Un prerequisito di connessione esiste solo per la richiesta di API e la consultazione di determinati set di dati statici soggetti alla Licenza per dispositivi mobili. Pertanto, non esitate a creare un account sul portale PRIM per avere libero accesso a tutti i dati!
Gli obiettivi del portale PRIM
Il portale PRIM è stato creato per raggiungere tre obiettivi:
- Consentire a tutti (cittadini, giornalisti, ricercatori, imprenditori, sviluppatori, ecc.) accedere ai dati relativi alla mobilità in tutta l'Ile-de-France. Per fare questo, Île-de-France Mobilités collabora con una moltitudine di attori del settore dei trasporti a livello regionale (Optile, RATP, SNCF, Città di Parigi, ecc.).
- Promuovere l'innovazione fornendo un facile accesso a dati di qualità e regolarmente aggiornati sulla mobilità nella regione dell'Île-de-France.
- Incoraggiare il riutilizzo che migliora i dati sulla mobilità nell'Île-de-France. In effetti, il riutilizzo dei dati di mobilità può consentire lo sviluppo di servizi, in particolare di applicazioni, aumentando l'attrattiva e l'uso delle reti di trasporto nell'Île-de-France.
Più di 60 set di dati attualmente disponibili sul portale PRIM
Il portale PRIM fornisce attualmente più di sessanta set di dati ricercabili e scaricabili, tra cui:
- Luoghi che beneficiano dei vantaggi culturali di Navigo,
- Parcheggio biciclette Île-de-France Mobilités
- Parcheggio biciclette in Île-de-France,
- Archivio punti vendita,
- Repository dei tipi di punti vendita,
- Orari previsti sulle linee di trasporto pubblico dell'Ile-de-France (GTFS Datahub),
- Fermate e linee associate,
- Percorsi della rete di trasporto ferroviario dell'Ile-de-France,
- Stato degli ascensori
Sei API attualmente disponibili sul portale PRIM
Il portale PRIM fornisce l'accesso non solo a una sessantina di set di dati, ma anche alle seguenti sei API:
- Calcolatore Île-de-France Mobilités - Accesso generico
- Calcolatore Île-de-France Mobilités - Isochrones
- Calcolatore Île-de-France Mobiltiés - Messaggi Informazioni sul traffico
- Messaggi visualizzati sugli schermi (piattaforma Île-de-France Mobilités)
- Prossimi passaggi (piattaforma Île-de-France Mobilités) - Query globale
- Prossimi passaggi (piattaforma Île-de-France Mobilités) prim- Richiesta unitaria
Un forum di discussione istantanea "Slack" per gli utenti del portale PRIM
Il 13 luglio 2022, il portale PRIM ha lanciato il suo forum di discussione istantanea "Slack". È una piattaforma di comunicazione collaborativa, che consente lo scambio (principalmente tramite messaggi) con ciascuno degli iscritti alla piattaforma.
"Slack" è basato sui canali. Ogni canale corrisponde a una discussione pubblica con tutti gli utenti del forum. Sul "Slack" della community PRIM, ogni canale è dedicato a un argomento di discussione al fine di migliorare la leggibilità degli scambi. Inoltre, su "Slack" è anche possibile inviare messaggi diretti a uno o più utenti in particolare. In questo caso, si tratta di discussioni private.
Il forum di discussione istantanea "Slack" della comunità PRIM offre agli utenti del portale un supporto utente locale. Inoltre, grazie a questa piattaforma di comunicazione, sono informati del rilascio di nuovi set di dati o nuove API e visualizzazioni dei dati. Infine, attraverso questo forum vengono diffuse anche informazioni sulle modifiche strutturali al portale PRIM o su anomalie temporanee che interessano i dati .
In breve, l'iscrizione allo "Slack" della comunità PRIM consente di entrare a far parte di una comunità di produttori e riutilizzatori di dati relativi alla mobilità nell'Île-de-France.
Pertanto, per qualsiasi domanda o richiesta di informazioni sul portale PRIM, non esitate a contattarci attraverso il canale #support utente della "comunità PRIM" di Slack o a scriverci al seguente indirizzo e-mail: [email protected]