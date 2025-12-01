Prepara facilmente le tue gite scolastiche in Île-de-France

Île-de-France Mobilités offre diverse soluzioni adattate alle scuole elementari per organizzare un viaggio: Scopri a colpo d'occhio le diverse opzioni possibili e scegli quella più semplice per le tue prossime uscite.

Il Navigo Easy Starter Pack è disponibile per le scuole materne ed elementari dell'Île-de-France: 60 pass caricati con biglietti Metro-Treno-RER o Bus-Tram sono offerti da Île-de-France Mobilités! È possibile effettuare un solo ordine per stabilimento. Se non hai ancora beneficiato del regime, puoi richiederlo prima del 15 giugno 2026