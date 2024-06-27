FAQ: offerta di sponsorizzazione con il servizio Navigo Liberté +
Chi ha diritto all'offerta di sponsorizzazione?
Chi può partecipare all'offerta di sponsorizzazione?
- Chi può diventare sponsor: Tutti gli utenti del servizio Navigo Liberté +
- Chi può diventare un figlioccio / essere sponsorizzato: Chiunque desideri abbonarsi al servizio Navigo Liberté
Non mi sono ancora abbonato a Navigo Liberté +, posso diventare uno sponsor?
Sì, questo è del tutto possibile, devi solo iscriverti a Navigo Liberté + e avere un contratto attivo, puoi quindi come tutti i clienti Navigo Liberté + diventare uno sponsor durante il periodo di validità dell'offerta di sponsorizzazione.
Mi sono appena abbonato al servizio Navigo Liberté + a luglio. Posso attivare immediatamente il mio codice di sponsorizzazione e/o sponsorizzare una persona cara?
Qui si presentano 2 scenari:
Caso 1: Hai un account cliente con una foto valida e non hai richiesto una tariffa ridotta, il tuo abbonamento Navigo Liberté + è convalidato automaticamente e puoi accedere ai 2 pulsanti nel tuo spazio personale Navigo Liberté + che ti consentono di attivare un codice di sponsorizzazione e / o sponsorizzare una persona cara.
2 ° caso: Devi fornire una foto e / o la prova della tariffa ridotta, i nostri team hanno 2 giorni lavorativi per controllare i tuoi documenti e convalidare il tuo abbonamento, finché i tuoi documenti non sono stati controllati e convalidati, non puoi attivare il codice che il tuo sponsor ti ha inviato o sponsorizzare una persona cara.
Questo passaggio di convalida dell'abbonamento ti consente di controllare i documenti necessari per la convalida del tuo file, questi documenti sono una foto valida e una prova di tariffa ridotta se lo richiedi. Questo passaggio è facoltativo se hai già una foto valida associata al tuo account cliente e non stai richiedendo una tariffa scontata.
Voglio sponsorizzare i parenti. Chi posso sponsorizzare?
Non ci sono condizioni particolari, chiunque si iscriva a Navigo Liberté + durante il periodo definito può essere sponsorizzato.
Posso sponsorizzare qualcuno di età inferiore ai 15 anni?
Nel caso in cui il titolare del contratto Navigo Liberté + (la persona che può viaggiare con il suo pass Navigo nominativo e personale) abbia meno di 15 anni, spetta al pagatore sottoscrivere il servizio Navigo Liberté+ e attivare il codice di sponsorizzazione.
Ho diritto a prezzi scontati. Posso beneficiare dell'offerta di sponsorizzazione?
Sì, dovrai allegare la prova di una tariffa ridotta (titolare di età inferiore a 10 anni, beneficiario della tariffa di trasporto solidale, ecc.) al momento della sottoscrizione.
Beneficerai dei vantaggi dell'offerta di sponsorizzazione alle stesse condizioni commerciali.
Quando si svolge la campagna di sponsorizzazione?
Quando inizia e finisce la campagna di sponsorizzazione?
Inizia il 1 ° luglio 2024 a mezzanotte e termina il 31 luglio 2024 a mezzanotte. Puoi sponsorizzare i tuoi cari e il tuo entourage durante questo periodo. I referral devono effettuare un abbonamento convalidato a Navigo Liberté + tra il 1 ° e il 29 luglio, avere una data di inizio di validità tra il 1 ° e il 31 luglio e convalidare il loro codice di sponsorizzazione prima della mezzanotte del 31 luglio in modo che lui e te possano beneficiare dei viaggi offerti.
Quando beneficerò dei miei viaggi gratuiti?
Beneficerai dei viaggi offerti nel periodo dal 01/08/2024 al 31/08/2024. Questi viaggi gratuiti verranno detratti dalla fattura Navigo Liberté + per il mese di agosto. Potrai vedere sul tuo monitoraggio dei consumi e sulla tua bolletta per il mese di agosto (che riceverai a settembre) i viaggi offerti, non fatturati. I viaggi offerti non utilizzati non possono essere riportati da un mese all'altro.
Quali sono i termini della campagna di sponsorizzazione?
Posso recarmi allo sportello per usufruire di questa offerta?
L'attivazione dell'offerta di sponsorizzazione è possibile solo online, non è possibile beneficiare dell'operazione di sponsorizzazione in agenzia/stazione.
C'è un limite al numero di persone che posso sponsorizzare?
Sì, è possibile sponsorizzare un massimo di 5 persone, dopo questa soglia, il tuo codice di sponsorizzazione non sarà più valido.
Chi può beneficiare dei vantaggi?
I pagatori, i titolari o i pagatori e i titolari del contratto Navigo Liberté + possono beneficiare dell'offerta e possono generare e/o attivare un codice di sponsorizzazione.
I benefici sono trasferiti ai pagatori se il pagatore differisce dal portatore.
Quali sono le condizioni d'uso?
I percorsi offerti si applicano ai percorsi Bus / Tram, RER all'interno di Parigi / Metro, Funicolare di Montmartre e Bus a lunga percorrenza, ma non coprono i percorsi OrlyBus e RoissyBus.
Le regole di valutazione/fatturazione di Navigo Liberté + rimangono identiche (calcolo dei massimali, ecc.).
Ho effettuato un abbonamento anticipato, posso beneficiare dell'offerta di sponsorizzazione?
Nel caso specifico di un abbonamento anticipato, il figlioccio deve assicurarsi che il suo contratto Navigo Liberté + sia attivo a luglio e che l'inizio della validità del suo contratto sia anche a luglio e che il codice di sponsorizzazione sia attivato anche prima della mezzanotte del 31 luglio.
Un figlioccio che effettua un abbonamento anticipato con un inizio di validità in agosto o settembre non potrà beneficiare dell'offerta, anche se ha attivato il suo codice a luglio.
Ricevo un messaggio di errore quando inserisco il codice di riferimento. Perché?
Ci possono essere diverse ragioni. Il tuo referente ha condiviso questo codice con molti potenziali clienti e potrebbe aver raggiunto il limite del numero di persone che può sponsorizzare, in questo caso, 5.
È anche possibile che tu abbia inserito un codice errato o che la campagna di sponsorizzazione sia chiusa.
Il mio sponsor si è offerto di sponsorizzarmi e inviarmi il suo codice. Mi sono appena abbonato a Navigo Liberté + e il mio abbonamento è stato convalidato, quanto tempo ho per attivare il suo codice e beneficiare dell'offerta?
Devi assolutamente attivare questo codice prima che la campagna di sponsorizzazione sia finita, cioè il 31 luglio a mezzanotte. Dopo questa data, sarà troppo tardi per beneficiare dell'offerta di sponsorizzazione.
Sono stato sponsorizzato da un parente. Posso a mia volta sponsorizzare i miei conoscenti?
Sì, puoi diventare uno sponsor e accumulare i vantaggi dei 2 stati. Un cliente di riferimento e sponsor può quindi ottenere fino a 30 corse gratuite nel mese di agosto.
Diversi sponsor si sono offerti di sponsorizzarmi. Posso essere sponsorizzato da tutti questi sponsor?
No, puoi attivare un solo codice di riferimento e quindi puoi essere sponsorizzato da un solo sponsor.
Cosa succede se non utilizzo tutti i viaggi offerti?
I viaggi non consumati non possono essere riportati da un mese all'altro e vengono quindi persi.
I viaggi offerti vengono conteggiati solo nel mese di agosto, lo sconto si applica solo a questo periodo.
I viaggi sono offerti entro il limite della mobilità del cliente, non ci sono più viaggi offerti rispetto ai viaggi effettuati in un periodo di fatturazione. Non esiste un minimo di mobilità. Solo le corse possono essere offerte, nessuna gestione delle risorse.
Regolamento
Trova il regolamento dettagliato dell'offerta di sponsorizzazione Navigo Liberté +