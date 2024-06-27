FAQ: offerta di sponsorizzazione con il servizio Navigo Liberté +

Chi ha diritto all'offerta di sponsorizzazione?

Chi può partecipare all'offerta di sponsorizzazione?

Chi può diventare sponsor: Tutti gli utenti del servizio Navigo Liberté +

Tutti gli utenti del servizio Navigo Liberté + Chi può diventare un figlioccio / essere sponsorizzato: Chiunque desideri abbonarsi al servizio Navigo Liberté

Non mi sono ancora abbonato a Navigo Liberté +, posso diventare uno sponsor?

Sì, questo è del tutto possibile, devi solo iscriverti a Navigo Liberté + e avere un contratto attivo, puoi quindi come tutti i clienti Navigo Liberté + diventare uno sponsor durante il periodo di validità dell'offerta di sponsorizzazione.

Mi sono appena abbonato al servizio Navigo Liberté + a luglio. Posso attivare immediatamente il mio codice di sponsorizzazione e/o sponsorizzare una persona cara?

Qui si presentano 2 scenari:

Caso 1: Hai un account cliente con una foto valida e non hai richiesto una tariffa ridotta, il tuo abbonamento Navigo Liberté + è convalidato automaticamente e puoi accedere ai 2 pulsanti nel tuo spazio personale Navigo Liberté + che ti consentono di attivare un codice di sponsorizzazione e / o sponsorizzare una persona cara.

2 ° caso: Devi fornire una foto e / o la prova della tariffa ridotta, i nostri team hanno 2 giorni lavorativi per controllare i tuoi documenti e convalidare il tuo abbonamento, finché i tuoi documenti non sono stati controllati e convalidati, non puoi attivare il codice che il tuo sponsor ti ha inviato o sponsorizzare una persona cara.

Questo passaggio di convalida dell'abbonamento ti consente di controllare i documenti necessari per la convalida del tuo file, questi documenti sono una foto valida e una prova di tariffa ridotta se lo richiedi. Questo passaggio è facoltativo se hai già una foto valida associata al tuo account cliente e non stai richiedendo una tariffa scontata.

Voglio sponsorizzare i parenti. Chi posso sponsorizzare?

Non ci sono condizioni particolari, chiunque si iscriva a Navigo Liberté + durante il periodo definito può essere sponsorizzato.

Posso sponsorizzare qualcuno di età inferiore ai 15 anni?

Nel caso in cui il titolare del contratto Navigo Liberté + (la persona che può viaggiare con il suo pass Navigo nominativo e personale) abbia meno di 15 anni, spetta al pagatore sottoscrivere il servizio Navigo Liberté+ e attivare il codice di sponsorizzazione.

Ho diritto a prezzi scontati. Posso beneficiare dell'offerta di sponsorizzazione?

Sì, dovrai allegare la prova di una tariffa ridotta (titolare di età inferiore a 10 anni, beneficiario della tariffa di trasporto solidale, ecc.) al momento della sottoscrizione.

Beneficerai dei vantaggi dell'offerta di sponsorizzazione alle stesse condizioni commerciali.