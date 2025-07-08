Piano d'azione 2025

Introduzione

L'articolo 47 della legge n. 2005-102 dell'11 febbraio 2005 sulla "parità di diritti e opportunità, partecipazione e cittadinanza delle persone" rende obbligatorio che qualsiasi servizio pubblico di comunicazione online sia accessibile a tutti i cittadini, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno una disabilità (visivo, uditivo, motorio, disturbo...).

Questa disposizione riguarda i siti web, intranet, extranet, applicazioni mobili, pacchetti software e mobili digitali (chioschi interattivi). In una logica di miglioramento continuo, Île-de-France Mobilités persegue quotidianamente il suo impegno a tenere conto dell'accessibilità digitale nelle sue azioni.

Dal punto di vista normativo, il piano pluriennale di accessibilità digitale 2025-2028 di Île-de-France Mobilités è suddiviso in piani d'azione annuali che dettagliano i progetti e i mezzi da attuare ogni anno.

Questo documento presenta di seguito il piano d'azione annuale 2025. Riassume le azioni che sono state e saranno realizzate nel corso di quest'anno, nonché i loro progressi.

Alla fine del 2025, lo stesso documento dettaglierà i risultati di ciascun piano d'azione presentando:

le azioni all'ordine del giorno per l'anno in corso;

una data di scadenza per azione;

il suo stato di avanzamento.

Governance della politica di accessibilità digitale