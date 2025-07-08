Piano d'azione 2025

Pubblicato su

In questa pagina, tutte le informazioni sul piano d'azione 2025 per l'accessibilità digitale di Île-de-France Mobilités.

Introduzione

L'articolo 47 della legge n. 2005-102 dell'11 febbraio 2005 sulla "parità di diritti e opportunità, partecipazione e cittadinanza delle persone" rende obbligatorio che qualsiasi servizio pubblico di comunicazione online sia accessibile a tutti i cittadini, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno una disabilità (visivo, uditivo, motorio, disturbo...).

Questa disposizione riguarda i siti web, intranet, extranet, applicazioni mobili, pacchetti software e mobili digitali (chioschi interattivi). In una logica di miglioramento continuo, Île-de-France Mobilités persegue quotidianamente il suo impegno a tenere conto dell'accessibilità digitale nelle sue azioni.

Dal punto di vista normativo, il piano pluriennale di accessibilità digitale 2025-2028 di Île-de-France Mobilités è suddiviso in piani d'azione annuali che dettagliano i progetti e i mezzi da attuare ogni anno.

Questo documento presenta di seguito il piano d'azione annuale 2025. Riassume le azioni che sono state e saranno realizzate nel corso di quest'anno, nonché i loro progressi.

Alla fine del 2025, lo stesso documento dettaglierà i risultati di ciascun piano d'azione presentando:

  • le azioni all'ordine del giorno per l'anno in corso;
  • una data di scadenza per azione;
  • il suo stato di avanzamento.

Governance della politica di accessibilità digitale

AzioniAvanzamento
Istituzione di una comitatologia globale per l'accessibilità digitaleFatto
Creazione di una rete di relè per l'accessibilità digitale nelle direzioniIn corso
Definizione del piano pluriennale di e-accessibilità 2025-2028Fatto
Monitoraggio dell'attuazione di questo schemaIn corso
Definizione del piano d'azione 2026In corso

Tenere conto dell'accessibilità digitale nella gestione dei progetti

AzioniAvanzamento
Istituzione di un gruppo di lavoro sull'accessibilità per mettere in comune le buone pratiche e produrre strumenti da diffondere internamenteProssimamente
Associazione del referente per l'accessibilità digitale di Île-de-France Mobilités a ciascuno dei progetti digitaliIn corso
Implementazione di un kit metodologico per tenere conto dell'accessibilità digitale per professione nei progetti digitali di Île-de-France MobilitésProssimamente
Creazione di un "teleprompter di ricette accessibili" per le aziendeProssimamente
Censimento di siti e applicazioni sotto forma di mappatura dei servizi digitali di Île-de-France MobilitésFatto

Implementazione di un sistema di test di accessibilità

AzioniAvanzamento
Identificazione dei servizi digitali da controllare in via prioritariaIn corso
Creazione di un panel di utenti con disabilità per testare i servizi online di Île-de-France MobilitésIn corso
Implementazione di un protocollo di audit per i team interni e i fornitori di Île-de-France MobilitésFatto
Fornitura di modelli di dichiarazioni di accessibilità per unificare le pratiche di visualizzazione della conformitàFatto

Azioni previste per il 2025

Île-de-France Mobilités ha avviato una prima serie di 17 audit di conformità da gennaio 2025. Questi audit, elencati di seguito, hanno permesso di compilare le dichiarazioni di accessibilità e di soddisfare gli obblighi di distacco per questi servizi e di avviare azioni correttive.

Île-de-France Mobilités si impegna a verificare e aggiornare annualmente il contenuto delle sue dichiarazioni di accessibilità e a rendere progressivamente conformi i servizi controllati entro 9 mesi.

Servizi Web prioritari

AuditStato dell'auditData dell'auditData stimata di completamento/rettifica
Il portale IDFM (www.iledefrance-mobilites.fr)FattoQ1 2025Q4 2025
TAD (prenotazione) (reservation-tad.idfmobilites.fr)ProssimamenteQ4 2025Q3 2026
MAP regionale (www.pam.iledefrance-mobilites.fr)ProssimamenteQ4 2025Q3 2026
PAM web Ile-de-France (https://idfm.app.ridewithvia.com/login)FattoQ2 2025Q1 2025
CONNECT(connect.iledefrance-mobilites.fr)FattoQ2 2025Q1 2026
Come muoversi (calcolo del percorso) (me-deplacer.iledefrance-mobilites.fr)FattoQ1 2025Q4 2025
Il mio spazio (mon-espace.iledefrance-mobilites.fr)In corsoQ3 2025Q2 2026
JEI (Youth in Integration) (www.transports-jeunes-insertion.fr)ProssimamenteQ4 2025Q3 2026
TST (Trasporto Solidale) (www.solidaritetransport.fr)ProssimamenteQ4 2025Q3 2026

Applicazioni mobili prioritarie

AuditStato dell'auditData dell'auditData stimata di completamento/rettifica
Applicazione mobile Android IDFM (Itinerario, Acquisto biglietto, Dematerializzazione Navigo)ProssimamenteQ4 2025Q3 2026
Applicazione mobile iOS IDFM (Itinerario, Acquisto biglietto, Dematerializzazione Navigo)ProssimamenteQ4 2025Q3 2026
App mobile TAD AndroidProssimamenteQ4 2025Q3 2026
App mobile iOS TADProssimamenteQ4 2025Q3 2026
App mobile PAM AndroidProssimamenteQ3 2025Q2 2026
App mobili iOS PAMProssimamenteQ3 2025Q2 2026

Altri servizi online

AuditStato dell'auditData dell'audit Data stimata di completamento/rettifica
PRIM B2B (dati aperti) (prim.iledefrance-mobilites.fr)FattoQ2 2025Q1 2026
Il laboratorio (lelab.iledefrance-mobilites.fr)FattoQ1 2025Q4 2026

L'elenco dei servizi online prioritari riportato di seguito non è esaustivo. I piani d'azione 2026 e 2027 terranno conto dei servizi online che non hanno la priorità di cui sopra.

Tenendo conto del feedback sull'utilizzo

AzioniAvanzamento
Impostazione di una casella di posta elettronica generica [email protected] per garantire un collegamento diretto con gli utenti di Internet e gli utenti di InternetFatto
Integrazione di questo link generico su ogni servizio online di Île-de-France Mobilités all'interno della pagina della dichiarazione di accessibilitàIn corso
Implementazione di un piano unificato di gestione del feedback degli utenti e monitoraggio delle risposteProssimamente

Sviluppo delle competenze interne

AzioniAvanzamento
Identificazione delle esigenze di sensibilizzazione e formazioneIn corso
Istituzione di un calendario di sessioni di sensibilizzazione e formazioneProssimamente
Sensibilizzazione dei team di Île-de-France Mobilités alla pratica dell'accessibilità digitaleIn corso

Comunicazione interna ed esterna

AzioniAvanzamento
Comunicazione che ricorda l'approccio all'accessibilità digitale ai partner di Île-de-France MobilitésProssimamente
Comunicazione interna dell'approccio all'accessibilità digitale con i dipartimenti Île-de-France MobilitésProssimamente

Tenere conto dell'accessibilità digitale nelle relazioni con i fornitori

AzioniAvanzamento
Produzione di clausole speciali da integrare nelle procedure di appaltoFatto
Rafforzare i criteri di valutazione dell'accessibilità digitale nelle procedure di appaltoFatto
Contattare gli editori di software per scoprire il livello di considerazione della RGAA all'interno del loro software e servizi remotiIn corso

Contatti

Contatta il referente per l'accessibilità digitale di Île-de-France Mobilités: [email protected]