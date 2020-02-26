Piani di mobilità nell'Île-de-France Pubblicato su 2020 February 26

Un piano di mobilità è un approccio volto a definire e attuare azioni per ottimizzare gli spostamenti legati all'attività di una o più aziende o amministrazioni. Riduce la necessità di spostamenti, promuove l'uso di modi di trasporto che consumano meno energia o emettono meno inquinanti, riducono il rischio di incidenti stradali legati al pendolarismo e, più in generale, migliorano la qualità della vita legata al lavoro.

* Piano di mobilità è il nuovo termine per un piano di viaggio aziendale (POE), un piano di viaggio amministrativo (PDA) o un piano di viaggio interaziendale (IDP) Il piano di mobilità definisce le azioni concrete da attuare per: incoraggiare l'uso di modalità alternative all'automobile, ove possibile, e sviluppare il carpooling,

incoraggiare l'uso di modi di trasporto che consumano poca energia o emettono meno inquinanti,

ridurre la necessità di viaggiare, ad esempio sviluppando il telelavoro,

migliorare la sicurezza del pendolarismo e del pendolarismo,

razionalizzare i costi di viaggio,

migliorare la qualità della vita sul lavoro. Esistono diversi tipi di approcci: il piano di mobilità a sito singolo, realizzato da un'unica azienda o amministrazione, situato in un unico sito,

il piano di mobilità multi-sito, guidato da un'unica azienda o amministrazione situata su più siti separati,

il piano di mobilità interaziendale, guidato da un gruppo di imprese e/o amministrazioni e situato nella stessa area (ad esempio un'area di attività o di occupazione). Un nuovo regolamento L'articolo 51 della legge sulla transizione energetica per la crescita verde del 17 agosto 2015 ha reso obbligatoria l'attuazione di piani di mobilità per tutte le aziende con almeno 100 dipendenti nello stesso sito. Le aziende interessate dell'Ile-de-France devono completare il loro piano di mobilità entro il 1° gennaio 2018 e inviarlo a Île-de-France Mobilités, l'autorità organizzatrice della mobilità nell'Île-de-France. Ciò riguarda circa 7.000 stabilimenti nell'Île-de-France. Île-de-France Mobilités ha lanciato un sito web dedicato alla trasmissione dei piani di mobilità nella regione Ile-de-France: