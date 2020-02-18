Più di 12 milioni di carte Navigo

Un biglietto in continua evoluzione

Storicamente, la bigliettazione si basava su biglietti magnetici. Il teleticketing è iniziato con le smart card contactless Navigo, che hanno facilitato il passaggio alle linee di controllo nelle stazioni e nelle stazioni.

Con lo sviluppo di soluzioni di dematerializzazione, la bigliettazione riguarda ora un ambito più ampio, che alla fine comprenderà un'ampia varietà di media: biglietti e carte contactless, smartphone NFC, carte bancarie contactless.

L'uso di biglietti di trasporto dei biglietti comporta anche una vasta gamma di attrezzature di vendita, convalida e controllo, che si evolvono per adattarsi alle nuove tecnologie.

Pertanto, per consentire la convalida dei biglietti magnetici e delle carte Navigo, più di 10.000 passaggi di convalida e 1.600 terminali di convalida si trovano nelle stazioni SNCF e RATP, e circa 37.000 validatori sono messi a disposizione dei passeggeri negli autobus e nei tram delle reti dell'Île-de-France.