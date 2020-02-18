Più di 12 milioni di carte Navigo
Île-de-France Mobilités (ex STIF), RATP, SNCF MOBILITES e aziende private hanno progettato il sistema di teleticketing Navigo che sostituirà gradualmente il biglietto magnetico. Questo sistema consente, con una semplice presentazione della carta NAVIGO, di attraversare rapidamente le linee di controllo. Oggi, più di 6 milioni di carte Navigo circolano regolarmente nell'Île-de-France e più di 12 milioni sono state distribuite dalla sua creazione, in particolare con la creazione del pass Navigo Découverte.
Un biglietto in continua evoluzione
Storicamente, la bigliettazione si basava su biglietti magnetici. Il teleticketing è iniziato con le smart card contactless Navigo, che hanno facilitato il passaggio alle linee di controllo nelle stazioni e nelle stazioni.
Con lo sviluppo di soluzioni di dematerializzazione, la bigliettazione riguarda ora un ambito più ampio, che alla fine comprenderà un'ampia varietà di media: biglietti e carte contactless, smartphone NFC, carte bancarie contactless.
L'uso di biglietti di trasporto dei biglietti comporta anche una vasta gamma di attrezzature di vendita, convalida e controllo, che si evolvono per adattarsi alle nuove tecnologie.
Pertanto, per consentire la convalida dei biglietti magnetici e delle carte Navigo, più di 10.000 passaggi di convalida e 1.600 terminali di convalida si trovano nelle stazioni SNCF e RATP, e circa 37.000 validatori sono messi a disposizione dei passeggeri negli autobus e nei tram delle reti dell'Île-de-France.