Informativa sulla privacy del servizio clienti del numero unificato 0 800 10 20 20

Scopo dell'informativa sulla privacy

Dal suo numero di telefono unificato, Île-de-France Mobilités, l'autorità organizzatrice della mobilità nella regione Ile-de-France, nella sua qualità di responsabile del trattamento dei dati, può raccogliere ed elaborare informazioni che ti identificano (ad esempio: il tuo nome, i tuoi dati personali). Queste informazioni sono di seguito denominate "Dati personali" o "Dati".

La protezione dei dati è essenziale per costruire un rapporto di fiducia. A tal fine, Île-de-France Mobilités garantisce costantemente il rispetto delle norme legali sulla protezione dei dati personali – il regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679 del 27 aprile 2016 e la legge sulla protezione dei dati 78-17 del 6 gennaio 1978 e successive modifiche – e intende garantire una governance responsabile dei suoi archivi informatici e la massima trasparenza sul trattamento dei dati che opera. A tal biglietto, Île-de-France Mobilités ha nominato un responsabile della protezione dei dati (o DPO). Garantisce che il trattamento dei Dati personali attuato da Île-de-France Mobilités sia conforme alle normative applicabili.

La presente informativa spiega perché Île-de-France Mobilités può raccogliere i tuoi Dati, come i tuoi Dati saranno utilizzati e protetti, per quanto tempo saranno conservati e i diritti che hai.

Chi siamo?

Siamo responsabili del trattamento dei tuoi Dati personali:

Île-de-France Mobilités

39b-41 rue de Châteaudun 75009 Parigi

Come contattarci?

In caso di domande sulla presente Informativa sulla privacy e su come utilizziamo i tuoi Dati personali, puoi contattarci:

Per e-mail: [email protected]

Per posta: 39b-41 rue de Châteaudun 75009 Parigi

Aggiornamento dell'Informativa sulla privacy

La presente Informativa sulla privacy può essere aggiornata regolarmente. In caso di modifiche significative, vi terremo informati tramite i nostri consueti canali di comunicazione (siti web e social network). In caso contrario, si prega di consultare regolarmente il nostro sito web.

Come promemoria, questa politica sulla privacy è entrata in vigore il 06/09/2024.

Chi sono le persone i cui Dati vengono raccolti?

Utenti che chiamano il numero 0 800 10 20 20 che è gestito da Île-de-France Mobilités.

Quali dati utilizza Île-de-France Mobilités e da dove proviene?

Durante la tua chiamata, le domande che ti vengono poste sono strettamente destinate a elaborare la tua richiesta. Ti consigliamo di fornire solo i dati strettamente necessari. Se vengono forniti dati aggiuntivi, questi non saranno presi in considerazione.

Dati personali trattati (regime generale)

Dati identificativi (cognome, nome, indirizzo, e-mail, numero di telefono, numero di pass Navigo, ecc.) : Audio e dati recuperati dall'Interactive Voice Server (discorso libero del chiamante che viene trascritto nella conversazione tra il call bot e il chiamante): nome e cognome, indirizzo, email, numero di pass Navigo, numero di telefono del chiamante.

: Audio e dati recuperati dall'Interactive Voice Server (discorso libero del chiamante che viene trascritto nella conversazione tra il call bot e il chiamante): nome e cognome, indirizzo, email, numero di pass Navigo, numero di telefono del chiamante. Dati relativi alla vita lavorativa (CV, diplomi, ecc.) : Audio e dati recuperati dall'Interactive Voice Server (discorso libero del chiamante che viene trascritto nella conversazione tra il callbot e il chiamante).

: Audio e dati recuperati dall'Interactive Voice Server (discorso libero del chiamante che viene trascritto nella conversazione tra il callbot e il chiamante). Dati relativi alla vita personale (situazione familiare, abitudini di vita, ecc.) : Audio e dati recuperati dall'Interactive Voice Server (discorso libero del chiamante che viene trascritto nella conversazione tra il callbot e il chiamante).

: Audio e dati recuperati dall'Interactive Voice Server (discorso libero del chiamante che viene trascritto nella conversazione tra il callbot e il chiamante). Dati economici e finanziari (redditi, situazione fiscale o finanziaria, GDI, ecc.) : Audio e dati recuperati dall'Interactive Voice Server (discorso libero del chiamante che viene trascritto nella conversazione tra il callbot e il chiamante).

: Audio e dati recuperati dall'Interactive Voice Server (discorso libero del chiamante che viene trascritto nella conversazione tra il callbot e il chiamante). Dati sulla posizione (viaggi, dati GPS, GSM, ecc.) : Audio e dati recuperati dall'Interactive Voice Server (discorso libero del chiamante che viene trascritto nella conversazione tra il callbot e il chiamante).

Come vengono raccolti i dati?

Il numero di telefono del chiamante viene raccolto dal server vocale interattivo mentre tutti gli altri dati raccolti saranno forniti dai chiamanti se indicato. Per garantire l'elaborazione delle richieste e dei reclami che arrivano sul numero unificato e che saranno trasferiti agli interlocutori dedicati (operatori di trasporto o Comutitres S.A.S.), verrà loro trasferito il seguente elenco di dati:

Intenzione

La trascrizione della conversazione tra il callbot e il chiamante che si basa su un discorso libero quindi tutti i dati sopra menzionati sono suscettibili di essere elaborati

Il numero del chiamante

La delegazione di servizio pubblico interessata corrispondente al territorio gestito dall'operatore di trasporto

L'operatore del trasporto

La linea di trasmissione

La città

Il numero di pass Navigo

Cookie e tecnologie simili

Non ci sono cookie come parte del numero unificato.

Per quali finalità e su quali basi vengono raccolti e utilizzati i tuoi Dati?

Finalità del trattamento

Numero unificato : chiamando il numero 0800 10 20 20 , la tua richiesta verrà indirizzata alla persona di contatto giusta che può rispondere (esempio: Comutitres SAS o operatore di trasporto).

: chiamando il , la tua richiesta verrà indirizzata alla persona di contatto giusta che può rispondere (esempio: Comutitres SAS o operatore di trasporto). Misurazione dell'audience : al fine di adattare il callbot alle richieste dei chiamanti, misuriamo: il numero di chiamate ricevute, il numero di chiamate gestite, il numero di chiamanti, il numero di chiamate riagganciate, il numero di chiamate abbandonate, la durata delle chiamate, il tempo necessario per rispondere a una chiamata, il numero di chiamate ripetute

: al fine di adattare il callbot alle richieste dei chiamanti, misuriamo: il numero di chiamate ricevute, il numero di chiamate gestite, il numero di chiamanti, il numero di chiamate riagganciate, il numero di chiamate abbandonate, la durata delle chiamate, il tempo necessario per rispondere a una chiamata, il numero di chiamate ripetute Sondaggio di soddisfazione : i sondaggi possono essere inviati alla fine della chiamata per ottenere il tuo feedback sul viaggio e sull'elaborazione della tua richiesta. A seconda delle risposte o dei punteggi raccolti, Île-de-France Mobilités può aggiornare e/o migliorare il percorso proposto.

Basi giuridiche

Questa parte descrive le finalità per le quali utilizziamo i tuoi Dati e le basi giuridiche previste dalla legge per il trattamento dei tuoi Dati.

A seconda delle missioni e delle attività interessate, il trattamento dei dati personali si basa su:

L'esecuzione del servizio o del contratto di cui l'interessato è parte per l'elaborazione di richieste o reclami. È il caso, ad esempio, dell'elaborazione di una richiesta di rimborso di un abbonamento Navigo o di una richiesta di informazioni sugli orari di una linea di autobus.

di richieste o reclami. È il caso, ad esempio, dell'elaborazione di una richiesta di rimborso di un abbonamento Navigo o di una richiesta di informazioni sugli orari di una linea di autobus. Ottenere il consenso dell'interessato quando richiesto. È il caso della registrazione della conversazione telefonica. Chiamando il numero 0800 10 20 20, acconsenti alla raccolta e al trattamento dei tuoi Dati da parte di Île-de-France Mobilités .

Chi ha accesso ai tuoi dati?

Île-de-France Mobilités adotta tutte le misure tecniche e organizzative necessarie per garantire la sicurezza dei Dati che ha raccolto ma anche la loro riservatezza, ovvero per garantire che solo le persone autorizzate vi abbiano accesso.

Solo le persone autorizzate a causa delle loro attività all'interno dei servizi competenti di Île-de-France Mobilités e responsabili del trattamento corrispondente, hanno accesso ai tuoi Dati nei limiti delle loro autorizzazioni. Queste persone sono responsabili delle relazioni con i passeggeri, del monitoraggio dei contratti operativi e della qualità del servizio.

Il partner (Comutitres S.A.S o operatore di trasporto) interessato dalla tua richiesta ha accesso ai tuoi dati: la tua chiamata dal numero unificato verrà trasferita a lui. Il partner gestisce, elabora e segue i reclami degli utenti.

Allo stesso modo, i nostri fornitori di servizi possono avere accesso ai tuoi Dati se necessario. Questo accesso avverrà in modo sicuro come parte dell'esecuzione del loro servizio.

Ad alcune autorità saranno inoltre comunicati i tuoi Dati, in conformità con le leggi e i regolamenti applicabili.

Per quanto tempo vengono conservati i tuoi Dati?

I tuoi Dati sono conservati secondo i termini legali in vigore.

I dati saranno conservati per il tempo necessario all'evasione della richiesta e fino alla scadenza dei termini di archiviazione (2 anni) e di prescrizione (5 anni). Oltre i 5 anni dalla fine dell'elaborazione della richiesta, tutti i dati saranno cancellati definitivamente e automaticamente.

I Dati vengono trasferiti al di fuori dell'Unione Europea?

I dati relativi al titolare sono comunicati per finalità gestionali a subappaltatori di Île-de-France Mobilités stabiliti al di fuori dell'Unione Europea (Costa d'Avorio). A questo proposito, saranno trasferiti solo i dati relativi all'identificazione, ai dati personali e al contratto di abbonamento.

Questi trasferimenti sono disciplinati da accordi di flusso transfrontalieri stabiliti in conformità con le clausole contrattuali standard emesse dalla Commissione europea o le norme vincolanti d'impresa (BCR).

I dati trasmessi agli operatori, Comutitres S.A.S e Orange Business Services sono ospitati in Francia.

Quali sono i tuoi diritti sui tuoi Dati?

Hai diritti in relazione all'utilizzo dei tuoi Dati. Questi diritti variano a seconda della base giuridica utilizzata per giustificare il trattamento dei tuoi Dati e di determinate finalità del trattamento.

Puoi esercitare i tuoi diritti attraverso i diversi canali di comunicazione messi a tua disposizione nella SEZIONE I – Come contattarci?

Diritto di essere informato sull'utilizzo dei tuoi Dati

Hai il diritto di ottenere informazioni chiare sull'utilizzo dei tuoi Dati (ad esempio: finalità del trattamento, categorie di dati interessati, destinatari o categorie di destinatari dei dati, ecc.) e sull'esercizio dei tuoi diritti.

Diritto di accedere o ricevere una copia dei tuoi Dati

Puoi leggere e ottenere dal responsabile del trattamento una copia completa, leggibile e comprensibile dei Dati che ti riguardano, nonché le seguenti informazioni:

Le finalità per le quali i tuoi Dati sono trattati

I destinatari a cui vengono comunicati e come abbiamo ottenuto i tuoi Dati

Il periodo di conservazione dei Dati

Questo diritto contiene eccezioni ed è esercitato nel rispetto dei diritti e delle libertà di terzi.

Diritto di ottenere la rettifica dei tuoi Dati

Nel caso in cui i tuoi Dati siano incompleti, imprecisi o più aggiornati, hai il diritto di richiederne la rettifica.

Diritto di ottenere la cancellazione dei tuoi Dati

Puoi richiedere la cancellazione dei tuoi Dati quando non sono più necessari in relazione alle finalità per le quali sono trattati.

Tuttavia, potremmo rifiutarci di farlo quando abbiamo bisogno di continuare a trattare i tuoi Dati, in particolare quando è necessario per adempiere ai nostri obblighi legali o a fini probatori.

Diritto di limitare il trattamento dei tuoi Dati

Hai il diritto di richiedere che il trattamento dei tuoi Dati sia limitato in determinati casi specifici. In caso di esercizio di questo diritto, dobbiamo astenerci dall'effettuare qualsiasi altro trattamento sui dati personali in questione, per il tempo necessario all'esercizio del tuo diritto. A meno che tale comunicazione non si riveli impossibile o richieda uno sforzo sproporzionato, informeremo ciascun destinatario a cui sono stati comunicati i Dati.

Diritto di opporsi al trattamento dei tuoi Dati

Hai il diritto di opporti al trattamento dei tuoi Dati in determinati casi. Hai il diritto di opporti al trattamento dei tuoi Dati laddove sia basato sul nostro legittimo interesse. Questo non è un diritto alla cancellazione semplice e permanente di tutti i tuoi dati. Possiamo rifiutare questa richiesta in caso di motivi legittimi impellenti o nei casi in cui il trattamento dei Dati sarebbe necessario per l'istituzione, l'esercizio o la difesa di rivendicazioni legali.

Diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento

Quando il trattamento dei tuoi Dati è basato sul tuo consenso, è possibile revocarlo in qualsiasi momento. Sarai in grado di specificarlo al call center che ti risponde come parte della gestione della tua chiamata. Se si desidera revocare il consenso dopo la chiamata, si prega di contattare il responsabile della protezione dei dati per posta o e-mail.

Diritto alla portabilità dei tuoi Dati

Hai diritto alla portabilità dei tuoi Dati, per trattamenti basati sul tuo consenso o sull'esecuzione di un contratto concluso o da concludere. Se è tecnicamente impossibile trasferire i dati direttamente a un titolare del trattamento, ti forniremo una copia dei tuoi Dati in un formato completo, leggibile e comprensibile.

Diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo

Hai il diritto di presentare un reclamo a un'autorità di controllo competente, vale a dire quella del paese dello Spazio economico europeo in cui si trova la tua residenza abituale, o il tuo luogo di lavoro o il luogo in cui è stata commessa la presunta violazione dei regolamenti (in Francia, la CNIL).

Linee guida post-mortem

Inoltre, hai la possibilità di fornirci istruzioni relative alla conservazione, alla cancellazione e alla divulgazione dei tuoi Dati dopo la tua morte, che possono anche essere registrate con "una terza parte digitale certificata di fiducia". Tali direttive possono designare una persona responsabile della loro esecuzione. In caso contrario, saranno designati i tuoi eredi.

Come esercitare i tuoi diritti?

Per esercitare i tuoi diritti, ti preghiamo di contattare il nostro responsabile della protezione dei dati via e-mail o posta indicando nome, cognome, dettagli di contatto e fornendo una copia del tuo documento di identità.

Responsabile della protezione dei dati

Indirizzo postale: Île-de-France Mobilités, 41 rue de Châteaudun, 75009 Parigi

E-mail: [email protected]