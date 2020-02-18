Perché è necessario convalidare?

Il gesto di convalida obbligatoria è talvolta meno compreso per quanto riguarda i pacchetti, in quanto gli utenti "in buona fede" non percepiscono cosa comporta questo gesto per biglietti la cui durata e perimetro di validità sono già registrati nella carta Navigo, e possono essere facilmente letti durante le operazioni di controllo delle biglietti effettuate dagli operatori.

La convalida sistematica all'ingresso delle reti, indipendentemente dal biglietto, risponde tuttavia a due legittime preoccupazioni di Île-de-France Mobilités (ex STIF) e dei vettori:

l'incentivo a viaggiare in ordine attraverso la sistematizzazione del controllo,

la raccolta di dati sul traffico per adattare l'offerta di trasporto alle esigenze.

Incoraggiare tutti i viaggiatori a viaggiare in regola

La convalida consente al viaggiatore di assicurarsi di essere in regola (una croce rossa e un caratteristico "segnale acustico" emesso dal validatore lo avvertono in caso contrario); Questa verifica ha senso in particolare quando gli utenti effettuano viaggi in autobus non abituali per i quali non sono sicuri di essere coperti dalle zone di validità del loro pacchetto, o per avvertire i titolari di pacchetti distratti, se necessario, che il loro abbonamento è scaduto e che devono rinnovarlo per viaggiare correttamente sulle reti.

Parallelamente, la convalida consente anche al conducente del veicolo di garantire che il passeggero valido sia in regola.

Infine, il fatto che tutti i viaggiatori legali, abbonati o meno, facciano un gesto di convalida crea un ambiente favorevole in modo che tutti gli utenti siano incoraggiati, dalla pressione dei loro pari, ad acquistare un biglietto di trasporto e convalidarlo. Ciò riduce la "frode morbida".

Raccogliere dati sul traffico per adattare l'offerta di trasporto alle esigenze

La convalida dei biglietti teleticketing consente inoltre a Île-de-France Mobilités e ai vettori di raccogliere dati statistici che possono essere utilizzati per valutare l'utilizzo, conoscere il traffico e adeguare l'offerta di trasporto.

Questi dati statistici delle convalide sono quindi complementari alle informazioni sul traffico fornite dalle indagini di conteggio o dai sensori delle porte di cui sono dotati autobus e tram:

Consentono di conoscere il traffico lecito (a differenza dei sensori e delle indagini di conteggio che non distinguono i truffatori dai viaggiatori in una situazione regolare).

Forniscono una visione analitica del traffico (conoscenza dei biglietti utilizzati dai viaggiatori), che è consentita dai sondaggi di conteggio ma non dai sensori. Rispetto alle indagini di conteggio, i dati di validazione hanno il grande vantaggio di dare accesso a una visione dinamica nel tempo.

Consentono di ricostruire i percorsi e i movimenti dei passaggi (fermo restando naturalmente che diverse fasi successive di anonimizzazione rendono impossibile stabilire il collegamento tra un numero di pass e l'identità del suo titolare). Questo apre molte prospettive di analisi (ad esempio: feeder verso una stazione, flussi all'interno di un grande hub intermodale, variazioni delle ore di punta a seconda della località, ecc.) utili per migliorare il servizio agli utenti.

I dati di convalida degli utenti vengono utilizzati anche nel contesto dei contratti tra Île-de-France Mobilités e gli operatori per interessare le imprese di trasporto al traffico e quindi incoraggiarle a mettere in atto le misure necessarie per aumentare il numero di passeggeri sulle loro linee.