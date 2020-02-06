Prevedere l'evoluzione dei viaggi nell'Île-de-France e l'uso delle reti di trasporto pubblico

Viene utilizzato per la definizione di politiche strategiche di mobilità e studi di progetti di trasporto pubblico condotti da Île-de-France Mobilités (progetti infrastrutturali, nuove linee, riprogettazione degli orari sulle linee RER e ferroviarie).

La versione 3 del modello ANTONIN si basa sui risultati del Global Transport Survey (GTS) del 2010. Il modello ricostruisce i movimenti osservati e l'uso di diverse reti di trasporto, in particolare per la rete di trasporto pubblico. Fornisce previsioni dell'evoluzione dei viaggi nell'Île-de-France e dell'uso delle varie linee di trasporto pubblico in futuro, tenendo conto dell'evoluzione socio-demografica all'interno dell'Île-de-France (popolazione, posti di lavoro, ecc.), nonché dell'evoluzione delle politiche di mobilità e delle reti di trasporto.