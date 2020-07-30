- Delega di servizio pubblico per l'esercizio delle linee di autobus che servono la CA Val d'Yerres Val de Seine:
Bando di concorso – Relazioni sulla scelta della modalità di gestione votate al Consiglio di Amministrazione del 5 febbraio 2020
Pubblicato su
- Delega di servizio pubblico per la gestione delle linee di autobus che servono la comunità di agglomerazione di Saint-Quentin-en-Yvelines:
- Delega di servizio pubblico per l'esercizio delle linee di autobus che servono la comunità di agglomerazione Pays de Fontainebleau:
- Delega di servizio pubblico per la gestione delle linee di autobus che servono la comunità di agglomerazione di Versailles Grand Parc (cuore urbano):
- Delega di servizio pubblico per l'esercizio delle linee di autobus che servono la comunità di agglomerazione del Grand Parc di Versailles (est e sud-est):
- Delega di servizio pubblico per la gestione delle linee di autobus che servono la comunità di agglomerazione di Cergy-Pontoise e i comuni di Conflans-Ste-Honorine e Achères:
- Delega di servizio pubblico per la gestione delle linee di autobus che servono il CC Les Portes Briardes Entre Villes et Forêts e il CC du Val Briard:
- Delega di servizio pubblico per la gestione delle linee di autobus che servono la comunità di agglomerazione di Pays de Brie e CC des Deux Morins