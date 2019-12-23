Presentazione
Nota importante
Se hai diritto allo sconto del 50%:
Dal 21 agosto 2019, devi caricare il tuo diritto a uno sconto del 50% sul tuo pass Navigo, recandoti presso un distributore automatico o un agente della rete di vettori.
Gli acquisti biglietti prezzo intero non sono più rimborsati. Ora è possibile acquistare direttamente i pass Navigo Month o Week a una tariffa ridotta del 50% o biglietti/biglietti scontati.
Condizioni di aggiudicazione
- Lo sconto del 50% è riservato ai beneficiari AME residenti nell'Île-de-France* e il cui reddito familiare è noto alle autorità fiscali.
- I beneficiari dell'AME devono registrarsi presso l'Agence Solidarité Transport fornendo una copia della loro carta AME e un avviso fiscale o un ASDIR (Avviso di situazione dichiarativa all'imposta sul reddito).
- Dopo che l'Agenzia ha verificato questi elementi, il diritto alla riduzione viene concesso per un periodo da 1 a 12 mesi, a seconda della fine dei diritti sociali. Può quindi essere rinnovato alle stesse condizioni con l'Agence Solidarité Transport.
Condizioni d'uso
Lo sconto del 50% consente ai suoi beneficiari di acquistare:
- pacchetti Navigo Week o Monthly venduti con uno sconto del 50% sul prezzo dei corrispondenti pacchetti Navigo;
- carnet di biglietti t+ e biglietti "Origine-Destinazione" (validi su treno e RER), in carnet o singolarmente, con uno sconto del 50%.
- I pacchetti Navigo Sconto 50% settimana o mese hanno le stesse caratteristiche del corrispondente pacchetto Navigo (reti accessibili, rimborso datore di lavoro).
- I biglietti scontati rimangono biglietti magnetici. Il pass Navigo, responsabile del diritto allo sconto del 50%, è tuttavia necessario per poterli acquistare e giustificarne l'utilizzo.
- Il diritto alla riduzione è concesso per un periodo da 1 a 12 mesi, a seconda del tipo e della fine dei diritti sociali. Può quindi essere rinnovato con l'Agence Solidarité Transport.
Per saperne di più, visita il sito web dedicato https://www.solidarite-transport.iledefrance-mobilites.fr
Come ottenere il diritto allo sconto?
Se soddisfi le condizioni per l'aggiudicazione, vai a https://www.solidarite-transport.iledefrance-mobilites.fr per presentare la tua domanda o chiama l'Agence Solidarité Transport al numero 0800 948 999 (chiamata gratuita), dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 19; Porta la tua carta AME e un avviso fiscale o ASDIR.
L'Agence Solidarité Transport svolge le procedure gratuitamente.
Se non disponi di un pass Navigo, l'Agence Solidarité Transport può ordinarlo per te. Puoi anche ottenerne uno gratuitamente:
- immediatamente presso un'agenzia commerciale, uno sportello o uno sportello multiservizio RATP o SNCF Transilien (presentando un documento d'identità e una prova di indirizzo);
- o entro 3 settimane al massimo dal sito " Gestisco la mia carta ", gestito da Comutitres S.A.S o restituendo all'agenzia Navigo il modulo di richiesta disponibile presso gli sportelli delle stazioni RATP e Transilien SNCF.
Da settembre 2019, potrai caricare il tuo diritto allo sconto del 50% nella tua carta Navigo, potrai acquistare e caricare pacchetti Navigo 50% di sconto mese o settimanale:
- in tutte le biglietterie e i dispositivi di vendita automatici delle stazioni RATP o SNCF;
- presso i negozi locali dotati di un terminale di ricarica Navigo;
- via Internet, su www.navigo.fr, a condizione che tu abbia precedentemente un lettore di ricarica Navigo (in vendita nelle stazioni).
Puoi anche viaggiare con biglietti e biglietti a metà prezzo (dopo aver caricato il tuo diritto a uno sconto nel tuo pass Navigo).
Tariffe
Vedi tabella: http://www.navigo.fr/titres/reduction-50-tarif/
Servizio clienti
Per richiedere o rinnovare il diritto allo sconto del 50%:
- AGENZIA DI SOLIDARIETÀ TRASPORTI IDF AUTORIZZAZIONE 26834 77219 AVON CEDEX
- Numero verde 0 800 948 999, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19.
- oppure solidaritetransport.fr
Per eseguire operazioni relative al pass Navigo (ad esempio in caso di smarrimento o furto):
- Accedi ai servizi online Navigo "Gestisco la mia carta online".
- Oppure contattare AGENCE NAVIGO, TSA 84452 77213 AVON CEDEX
- Numero di telefono 0969 39 22 22 (chiamata senza sovrapprezzo).
- Oppure vai agli sportelli multiservizio, agli sportelli e alle agenzie commerciali dei vettori (RATP, SNCF Transilien, Optile).
Per ulteriori informazioni sui servizi post-vendita relativi al pass Navigo, consultare le Condizioni generali di utilizzo della carta Navigo.