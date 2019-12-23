Sconto 50%

Lo sconto del 50% sugli abbonamenti mensili e settimanali e sui biglietti è concesso ai beneficiari dell'assistenza medica statale (AME). Consente viaggi illimitati all'interno delle aree scelte su tutte le modalità di trasporto (tranne Orlyval).

Presentazione

Nota importante

Se hai diritto allo sconto del 50%:

Dal 21 agosto 2019, devi caricare il tuo diritto a uno sconto del 50% sul tuo pass Navigo, recandoti presso un distributore automatico o un agente della rete di vettori.

Gli acquisti biglietti prezzo intero non sono più rimborsati. Ora è possibile acquistare direttamente i pass Navigo Month o Week a una tariffa ridotta del 50% o biglietti/biglietti scontati.

Condizioni di aggiudicazione

  • Lo sconto del 50% è riservato ai beneficiari AME residenti nell'Île-de-France* e il cui reddito familiare è noto alle autorità fiscali.
  • I beneficiari dell'AME devono registrarsi presso l'Agence Solidarité Transport fornendo una copia della loro carta AME e un avviso fiscale o un ASDIR (Avviso di situazione dichiarativa all'imposta sul reddito).
  • Dopo che l'Agenzia ha verificato questi elementi, il diritto alla riduzione viene concesso per un periodo da 1 a 12 mesi, a seconda della fine dei diritti sociali. Può quindi essere rinnovato alle stesse condizioni con l'Agence Solidarité Transport.

Condizioni d'uso

Lo sconto del 50% consente ai suoi beneficiari di acquistare:

  • pacchetti Navigo Week o Monthly venduti con uno sconto del 50% sul prezzo dei corrispondenti pacchetti Navigo;
  • carnet di biglietti t+ e biglietti "Origine-Destinazione" (validi su treno e RER), in carnet o singolarmente, con uno sconto del 50%.
  • I pacchetti Navigo Sconto 50% settimana o mese hanno le stesse caratteristiche del corrispondente pacchetto Navigo (reti accessibili, rimborso datore di lavoro).
  • I biglietti scontati rimangono biglietti magnetici. Il pass Navigo, responsabile del diritto allo sconto del 50%, è tuttavia necessario per poterli acquistare e giustificarne l'utilizzo.
  • Il diritto alla riduzione è concesso per un periodo da 1 a 12 mesi, a seconda del tipo e della fine dei diritti sociali. Può quindi essere rinnovato con l'Agence Solidarité Transport.

Per saperne di più, visita il sito web dedicato https://www.solidarite-transport.iledefrance-mobilites.fr

Come ottenere il diritto allo sconto?

Se soddisfi le condizioni per l'aggiudicazione, vai a https://www.solidarite-transport.iledefrance-mobilites.fr per presentare la tua domanda o chiama l'Agence Solidarité Transport al numero 0800 948 999 (chiamata gratuita), dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 19; Porta la tua carta AME e un avviso fiscale o ASDIR.

L'Agence Solidarité Transport svolge le procedure gratuitamente.

Se non disponi di un pass Navigo, l'Agence Solidarité Transport può ordinarlo per te. Puoi anche ottenerne uno gratuitamente:

  • immediatamente presso un'agenzia commerciale, uno sportello o uno sportello multiservizio RATP o SNCF Transilien (presentando un documento d'identità e una prova di indirizzo);
  • o entro 3 settimane al massimo dal sito " Gestisco la mia carta ", gestito da Comutitres S.A.S o restituendo all'agenzia Navigo il modulo di richiesta disponibile presso gli sportelli delle stazioni RATP e Transilien SNCF.

Da settembre 2019, potrai caricare il tuo diritto allo sconto del 50% nella tua carta Navigo, potrai acquistare e caricare pacchetti Navigo 50% di sconto mese o settimanale:

  • in tutte le biglietterie e i dispositivi di vendita automatici delle stazioni RATP o SNCF;
  • presso i negozi locali dotati di un terminale di ricarica Navigo;
  • via Internet, su www.navigo.fr, a condizione che tu abbia precedentemente un lettore di ricarica Navigo (in vendita nelle stazioni).

Puoi anche viaggiare con biglietti e biglietti a metà prezzo (dopo aver caricato il tuo diritto a uno sconto nel tuo pass Navigo).

Tariffe

Vedi tabella: http://www.navigo.fr/titres/reduction-50-tarif/

Servizio clienti

Per richiedere o rinnovare il diritto allo sconto del 50%:

  • AGENZIA DI SOLIDARIETÀ TRASPORTI IDF AUTORIZZAZIONE 26834 77219 AVON CEDEX
  • Numero verde 0 800 948 999, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19.
  • oppure solidaritetransport.fr

Per eseguire operazioni relative al pass Navigo (ad esempio in caso di smarrimento o furto):

  • Accedi ai servizi online Navigo "Gestisco la mia carta online".
  • Oppure contattare AGENCE NAVIGO, TSA 84452 77213 AVON CEDEX
  • Numero di telefono 0969 39 22 22 (chiamata senza sovrapprezzo).
  • Oppure vai agli sportelli multiservizio, agli sportelli e alle agenzie commerciali dei vettori (RATP, SNCF Transilien, Optile).

Per ulteriori informazioni sui servizi post-vendita relativi al pass Navigo, consultare le Condizioni generali di utilizzo della carta Navigo.