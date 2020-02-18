Riflessioni e scambi sui prezzi nella regione Ile-de-France

Tavola rotonda 2016: Il pacchetto Navigo per tutte le zone a 70 euro è fattibile?

Lunedì 20 giugno 2016, il Syndicat des Transports d'Île-de-France ha accolto intorno a una tavola rotonda economisti, esperti riconosciuti nel campo dei trasporti, per far luce sulle sfide della politica tariffaria e dialogare con i funzionari eletti e le parti interessate del trasporto pubblico nell'Île-de-France.

Diversi relatori hanno discusso della fattibilità del pacchetto Navigo per tutte le zone a 70 euro, in considerazione della perdita di entrate che rappresenta per il finanziamento dei trasporti (circa 450 milioni di euro di perdita di entrate all'anno), in un contesto in cui i costi operativi continuano ad aumentare (sviluppo dell'offerta e miglioramento della qualità del servizio).