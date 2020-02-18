Riflessioni e scambi sui prezzi nella regione Ile-de-France

Contesto e materiali di riflessione delle tavole rotonde 2016 e 2017 sui prezzi nella regione Ile-de-France.

Tavola rotonda 2016: Il pacchetto Navigo per tutte le zone a 70 euro è fattibile?

Lunedì 20 giugno 2016, il Syndicat des Transports d'Île-de-France ha accolto intorno a una tavola rotonda economisti, esperti riconosciuti nel campo dei trasporti, per far luce sulle sfide della politica tariffaria e dialogare con i funzionari eletti e le parti interessate del trasporto pubblico nell'Île-de-France.

Diversi relatori hanno discusso della fattibilità del pacchetto Navigo per tutte le zone a 70 euro, in considerazione della perdita di entrate che rappresenta per il finanziamento dei trasporti (circa 450 milioni di euro di perdita di entrate all'anno), in un contesto in cui i costi operativi continuano ad aumentare (sviluppo dell'offerta e miglioramento della qualità del servizio).

Dal 1 ° settembre 2015, il pacchetto Navigo è stato aggiornato alla tariffa unica di € 70 / mese; Il costo di questa misura è di 450 milioni di euro all'anno ed è stato finanziato solo parzialmente.

150 milioni di euro provengono dall'aumento di una tassa pagata dai datori di lavoro (pagamento dei trasporti), rimangono 300 milioni di euro il cui finanziamento non è stato previsto dall'ex maggioranza regionale.

Temi affrontati negli interventi dei partecipanti

  • Panoramica delle teorie economiche dei prezzi e analisi dell'effetto della misura tariffaria unica sulla struttura delle vendite di biglietti.
  • Presentazione degli effetti della tariffa unica sulle entrate tariffarie del Syndicat des Transports d'Île-de-France.
  • Presentazione delle sfide del bilancio del Syndicat des Transports d'Île-de-France di fronte al calo delle entrate registrate.
  • Supporto per la presentazione fatta dagli economisti in aggiunta alla nota scritta.
  • Raccomandazioni del FNAUT dell'Ile-de-France per riequilibrare le finanze del Syndicat des Transports d'Île-de-France
  • Punto di vista dell'UTP sul modello tariffario dell'Ile-de-France.

Infografiche contestuali

Tavola rotonda 2017: Quali finanziamenti sostenibili e innovativi per il trasporto pubblico nella regione dell'Île-de-France?

Martedì 7 marzo 2017, il Syndicat des Transports d'Île-de-France ha accolto intorno a una tavola rotonda economisti ed esperti riconosciuti nel campo dei trasporti, per discutere il modello economico e la tariffazione del sistema di trasporto pubblico nella regione di Parigi.

I trasporti rimangono un servizio pubblico strutturalmente deficitario che richiede, oltre alle entrate raccolte dagli utenti dai trasportatori, finanziamenti da parte delle autorità locali e la mobilitazione del pagamento dei trasporti che passano attraverso il bilancio del Syndicat des Transports d'Île-de-France.

Nei prossimi anni, STIF dovrà affrontare grandi sfide che metteranno in discussione gli attuali equilibri finanziari:

  • una sfida di investimento, con un fabbisogno di finanziamento da parte del Syndicat des Transports d'Île-de-France che ammonta a 1,5 miliardi di euro all'anno nel periodo 2017-2030
  • Una sfida operativa: a causa della nuova offerta e del Grand Paris Express, le spese operative entro il 2030 saranno superiori di 1,8 miliardi di euro all'anno rispetto al livello attuale.

Temi affrontati negli interventi dei partecipanti

  • Stato di avanzamento dei costi e degli investimenti nei trasporti nell'Île-de-France.
  • Presentazione dei prezzi nella regione Ile-de-France e degli usi dei biglietti di trasporto.
  • Fonti di finanziamento dei trasporti e possibili leve d'azione.
  • Presentazione di nuove possibilità tecniche per adattare l'offerta tariffaria agli usi di viaggio.

Altri elementi contestuali