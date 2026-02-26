Regolamento del concorso 2026

Articolo 1: Organizzazione

Île-de-France Mobilités, un'istituzione pubblica locale designata dal Codice dei trasporti (articolo L1241-1) come autorità organizzatrice della mobilità (AOM) per la regione Île-de-France.

Istituzione amministrativa pubblica, la cui sede legale si trova in 9 bis-41 rue de Châteaudun, 75009, Parigi, registrata presso il RCS di Parigi con il numero 28750007800020, Ile-de-France Mobilités organizza un concorso gratuito con estrazione a sorte. Il concorso è aperto per un periodo determinato, specificato quando viene messo online. L'estrazione avviene alla fine del periodo di iscrizione.

Articolo 2: Condizioni di partecipazione

Questo gioco gratuito senza obbligo di acquisto è aperto esclusivamente a qualsiasi adulto residente ai fini fiscali nella Francia metropolitana. Sono escluse dal gioco le persone che non soddisfano queste condizioni e qualsiasi persona direttamente o indirettamente coinvolta nella realizzazione del gioco, nonché il loro coniuge, i membri delle loro famiglie: ascendenti e discendenti diretti o altri parenti che vivono o meno sotto il loro tetto.

Île-de-France Mobilités si riserva il diritto di chiedere a qualsiasi partecipante di giustificare queste condizioni. Chiunque non soddisfi queste condizioni o si rifiuti di giustificarle sarà escluso dal gioco e non potrà, in caso di vincita, beneficiare del premio.

Nell'ambito delle condizioni di accettazione del premio del concorso sulla newsletter di Île-de-France Mobilités, il vincitore accetta le Condizioni generali di biglietteria e si impegna ad aderirvi. In particolare, il vincitore conferma che l'utilizzo dei biglietti è per sé (o per i contatti personali che saranno presenti con lui) e che i biglietti non saranno rivenduti.

La partecipazione al gioco implica la piena accettazione di queste regole.

Articolo 3: Condizioni di partecipazione

Per partecipare, è necessario avere accesso a Internet e un indirizzo e-mail valido.

La partecipazione può avvenire tramite vari mezzi di comunicazione digitali (social network, newsletter, siti web, applicazione Île-de-France Mobilités o moduli dedicati). Le modalità precise sono descritte per ogni gioco.

Il giocatore è informato e accetta che le informazioni inserite una volta estratto sono la prova della sua identità.

Qualsiasi iscrizione effettuata in contrasto con le disposizioni del presente regolamento renderà la partecipazione non valida. Qualsiasi partecipante sospettato di frode può essere escluso dal gioco da Île-de-France Mobilités. Le informazioni non conformi, incomplete o contenenti dettagli di contatto errati, volontariamente o meno, saranno eliminatorie.

Articolo 4: Lotto

I vincitori selezionati tramite estrazione casuale vinceranno il seguente premio: 2 posti nella categoria 1 con un valore unitario minimo di € 93 o 2 posti VIP con un valore unitario minimo di € 450.

- I premi in palio sono biglietti per eventi culturali o sportivi. La loro natura, il loro numero e le condizioni di utilizzo sono specificati nelle comunicazioni associate a ciascun concorso.

- Il Premio non include i costi e le spese sostenute dal Vincitore e dalla persona o dalle persone che lo accompagnano, che non sono espressamente menzionate nel Regolamento, che non fanno parte del Premio stesso e che pertanto non saranno rimborsate. In particolare, sono esclusi dal lotto:

o Tutti i costi di trasporto e alloggio diversi da quelli espressamente indicati nella descrizione del Lotto;

o Tutti i costi di cibo e bevande, diversi da quelli espressamente indicati nella descrizione del Lotto;

o Qualsiasi altra spesa personale;

Il valore minimo è stimato per lotto a 93 euro TTC. Il valore dei premi è determinato al momento della redazione del presente regolamento e non può essere contestato per quanto riguarda la loro valutazione.

Articolo 5: Assegnazione dei premi

I vincitori saranno scelti mediante estrazione casuale, effettuata dopo la verifica della loro idoneità a vincere un premio.

I vincitori di questo concorso saranno contattati via e-mail il giorno dell'estrazione tramite un indirizzo e-mail dedicato e potranno beneficiare del loro premio il prima possibile.

Île-de-France Mobilités non può essere ritenuta responsabile per l'invio di posta (elettronica o postale) o di un premio a un indirizzo impreciso a causa della negligenza del partecipante.

Se un vincitore non è raggiungibile entro 12 ore dalla fine dell'estrazione o se il premio viene rifiutato dal vincitore, può essere rimesso in gioco. Île-de-France Mobilités si impegna a inviare i premi vinti entro 15 giorni dall'estrazione. I vincitori estratti a sorte si impegnano ad accettare i premi offerti senza possibilità di scambio in particolare con denaro, altri beni o servizi di qualsiasi tipo, o trasferimento del profitto a terzi. Allo stesso modo, questi lotti non possono essere oggetto di richieste di risarcimento, in particolare sulle somme dovute a Île-de-France Mobilités.

Île-de-France Mobilités si riserva il diritto, in caso di evento al di fuori del suo controllo, in particolare in relazione ai suoi fornitori / partner o circostanze imprevedibili, di sostituire i lotti pubblicizzati con premi di valore equivalente. I vincitori saranno informati di eventuali modifiche.

Nel caso in cui Île-de-France Mobilités non sia in grado di inviare il/i premio/i a uno o più vincitori (indirizzo postale non trovato, restituzione del premio per posta con la menzione "Non vive all'indirizzo indicato", falsa dichiarazione, ...), si riserva il diritto di destinare i premi vinti ma non assegnati, sia alla dotazione di un altro gioco, sia a enti di beneficenza.

I premi possono essere vinti, inviati e consegnati solo a persone fisiche.

Articolo 6: Protezione dei dati personali

I dati personali raccolti dai Partecipanti nell'ambito del concorso del Gioco sono trattati da Ile-de-France Mobilités (di seguito "l'Organizzatore"), responsabile del trattamento, ai fini della presa in considerazione, dell'elaborazione della loro partecipazione e della corretta amministrazione del Concorso.

Questi dati sono raccolti esclusivamente dai Partecipanti. L'Organizzatore si impegna a preservare la riservatezza dei dati personali trasmessi dai partecipanti nell'ambito del Concorso.

I destinatari di questi dati sono i servizi autorizzati dell'Organizzatore. Il Gioco è infatti implementato il/i "Fornitore/i" a cui l'Organizzatore comunica i dati di contatto dei Partecipanti solo per le finalità dichiarate e che si astiene da qualsiasi azione commerciale, di qualsiasi natura, nei confronti dei Partecipanti.

I partecipanti hanno il diritto di opporsi al trattamento dei loro dati, di revocare il loro consenso in qualsiasi momento, il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, portabilità ad altre organizzazioni, di limitare il trattamento e di formulare istruzioni relative al destino dei loro dati che li riguardano dopo la loro morte o di esprimere un rifiuto al trattamento dei loro dati dopo la loro morte, scrivendo al Responsabile della protezione dei dati personali al seguente indirizzo: [email protected] specificando i riferimenti esatti del Gioco, identificando i dati interessati e giustificando la loro identità con qualsiasi mezzo.

I dati raccolti sono obbligatori per partecipare al Gioco. Pertanto, le persone che esercitano questo diritto di cancellare i dati che li riguardano prima della fine del Gioco rinunciano di fatto alla loro partecipazione.

Articolo 7: Regole del gioco

Île-de-France Mobilités si riserva il diritto di estendere, abbreviare, modificare o annullare il gioco in qualsiasi momento, in particolare in caso di forza maggiore, senza che i partecipanti possano richiedere alcun risarcimento.

Articolo 8: Proprietà industriale e intellettuale

La riproduzione, la rappresentazione o lo sfruttamento di tutti o parte degli elementi che compongono il gioco ivi proposto sono severamente vietati.

Tutti i marchi o i nomi di prodotti citati sono marchi registrati o nomi di prodotti dei rispettivi proprietari.

Articolo 9: Responsabilità

La partecipazione via Internet implica la conoscenza e l'accettazione delle caratteristiche e dei limiti di Internet, in particolare per quanto riguarda la mancanza di protezione di determinati dati contro possibili appropriazioni indebite o pirateria e rischi di contaminazione da parte di eventuali virus circolanti sulla rete, prestazioni tecniche, tempi di risposta per consultare, interrogare o trasferire informazioni, i rischi di interruzione e, più in generale, i rischi inerenti a qualsiasi connessione e trasmissione su Internet. Île-de-France Mobilités declina ogni responsabilità, senza che questo elenco sia esaustivo, in caso di uso improprio o incidente relativo all'uso del computer, qualsiasi malfunzionamento della rete Internet, dei server di gioco, della linea telefonica o di qualsiasi altra connessione tecnica che impedisca il regolare svolgimento del gioco.

Più in generale, Île-de-France Mobilités non può essere ritenuta responsabile in caso di forza maggiore come definita dalla giurisprudenza o di caso fortuito al di fuori del suo controllo.

Île-de-France Mobilités non può essere ritenuta responsabile per ritardi, perdite, furti, danni alla posta, mancanza di leggibilità dei timbri dovuti ai servizi postali. Né può essere ritenuta responsabile e nessun ricorso può essere fatto contro di esso in caso di verificarsi di eventi di forza maggiore (scioperi, maltempo ...) privando parzialmente o totalmente i partecipanti della possibilità di partecipare al gioco e / o il vincitore (s) del beneficio delle sue vincite (s).

Île-de-France Mobilités e i suoi fornitori di servizi e partner non possono in alcun modo essere ritenuti responsabili per eventuali incidenti che possono verificarsi nell'uso dei premi da parte dei beneficiari o dei loro ospiti una volta che i vincitori ne hanno preso possesso.

Allo stesso modo, Île-de-France Mobilités e i suoi fornitori di servizi e partner non possono essere ritenuti responsabili per la perdita o il furto di premi una volta che i vincitori ne hanno preso possesso. Eventuali costi aggiuntivi necessari per prendere possesso delle dotazioni sono interamente a carico del

vincitori senza che possano richiedere alcun risarcimento a Île-de-France Mobilités, o a fornitori di servizi o partner.

Île-de-France Mobilités declina inoltre ogni responsabilità in caso di annullamento dell'evento che si verifichi dopo la fine del concorso e l'annuncio dei risultati e delle assegnazioni dei premi a causa dell'evoluzione della situazione sanitaria o di specifiche norme governative locali.

Île-de-France Mobilités si riserva il diritto di modificare qualsiasi data e/o ora annunciata. Eventuali modifiche che saranno emesse durante il Gioco saranno considerate come appendici al Regolamento.

Articolo 10: Controversia e reclami

Il presente regolamento è disciplinato dalla legge francese.

Île-de-France Mobilités si riserva il diritto di decidere senza appello qualsiasi difficoltà che possa sorgere in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente regolamento, restando inteso che nessuna controversia sarà ammessa, in particolare sui termini del gioco, sui risultati, sulle vincite o sulla loro ricezione, dopo le rispettive date di estrazione. Salvo in caso di errori manifesti, si conviene che le informazioni risultanti dai sistemi di gioco di Île-de-France Mobilités hanno valore probatorio in qualsiasi controversia relativa agli elementi di connessione e al trattamento informatico di tali informazioni relative al gioco.

Qualsiasi reclamo deve essere presentato per iscritto prima delle date di scadenza del gioco.

Ile-de-France Mobilités

Direzione Comunicazione

39bis rue de Châteaudun

75009 PARIGI

Dopo queste date, nessun reclamo sarà accettato. La partecipazione al gioco implica la piena accettazione di queste regole.