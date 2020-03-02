Associazioni di utenti: il sistema "Indicatori di linea"
Il rafforzamento delle relazioni tra Île-de-France Mobilités e le associazioni degli utenti si esprime anche attraverso azioni specifiche, come il sistema "Testimoni di linea" creato dall'AUT FNAUT Île-de-France nel 2000. Dai un'occhiata.
I cookie di linea si espandono
Il sistema Line Witness è stato istituito nel 2000 dall'AUT FNAUT Île-de-France, in collaborazione con la RATP. Dal 2012, Île-de-France Mobilités (ex STIF) è entrata a far parte dell'avventura e della finanza al 100%.
Da allora, sono stati stabiliti due nuovi protocolli operativi tra AUT, Île-de-France Mobilités e due nuovi operatori:
- Transdev, per le reti Marne-la-Vallée, Sénart e Melun Val-de-Seine dal 2 aprile 2021
- RATP Cap Île-de-France, per le reti Bièvre, Paris-Saclay e Mantois dal 1° agosto 2022
Nel corso del 2024, la rete coperta da "Testimoni di linea" si è ulteriormente ampliata con l'integrazione dei territori rilevati da Transdev dopo il 2021, aumentando il loro perimetro da 3 a 15 territori.
Testimonia sulle nuove reti
Dall'ottobre 2025, hai l'opportunità di testimoniare sulle linee delle reti gestite da Keolis e Lacroix-Savac, che hanno aderito ufficialmente a "Témoins de ligne" il 16 settembre 2025. Le loro reti saranno integrate gradualmente, trova tutti i dettagli consultando il sito web di AUT FNAUT Île-de-France.
Come diventare un "Line Witness"?
L'AUT FNAUT Île-de-France raccoglie tramite il suo modulo le testimonianze dei viaggiatori sui malfunzionamenti della rete secondo 6 criteri di qualità del servizio:
· Puntualità/regolarità,
· Informazioni ai passeggeri,
· Atmosfera/assistenza,
· Pulizia e pulizia degli spazi di trasporto,
· Accessibilità
· Comfort/piacere.
Segnala malfunzionamenti, suggerisci miglioramenti
Ogni utente può, attraverso la sua testimonianza, segnalare un malfunzionamento ricorrente e proporre miglioramenti realizzabili nel breve e medio periodo, sulle linee di autobus, tram, metropolitana, RER A o RER B che utilizza.
Nota: non tutti i vettori sono partner del sistema fino ad oggi. L'elenco degli operatori partner e delle linee interessate è disponibile nel modulo "Cookie di linea".
La registrazione è gratuita e le testimonianze sono rese anonime.
Testimonianze dirette e rapporti mensili
Queste testimonianze sono classificate dall'AUT FNAUT Île-de-France in rapporti mensili, inviati all'inizio del mese agli operatori e a Île-de-France Mobilités, che inviano risposte scritte il mese successivo. I rapporti così completati vengono ritrasmessi ai Testimoni in media 2 mesi dopo la data della loro testimonianza. Ogni Testimone consulta così le risposte date a tutte le altre testimonianze ricevute nello stesso periodo, presso lo stesso operatore.
Questo sistema consente quindi di raccogliere feedback diretti da passeggeri attenti e di migliorare concretamente il servizio, a beneficio degli utenti di tutti i giorni. Tra gennaio 2021 e gennaio 2025, quasi 4.800 testimonianze sono state ricevute in totale dai tre operatori, ovvero quasi 100 testimonianze al mese.
Hai riscontrato un problema che richiede una risposta rapida o hai bisogno di aiuto con una richiesta speciale? Invia un reclamo tramite la sezione Aiuto e contatti di Île-de-France Mobilités, i nostri centri di relazione con i clienti si impegnano a risponderti entro 3 giorni.
Plenarie annuali per incontrarvi
Gli incontri annuali "Testimoni di linea", chiamati anche Plenarie, sono organizzati per fare il punto su argomenti attuali, approfondire alcune testimonianze e consentire scambi alla presenza di Île-de-France Mobilités e dell'operatore relativi a un tema scelto in anticipo dai partner.