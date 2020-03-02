Associazioni di utenti: il sistema "Indicatori di linea"

Come diventare un "Line Witness"?

L'AUT FNAUT Île-de-France raccoglie tramite il suo modulo le testimonianze dei viaggiatori sui malfunzionamenti della rete secondo 6 criteri di qualità del servizio:

· Puntualità/regolarità,

· Informazioni ai passeggeri,

· Atmosfera/assistenza,

· Pulizia e pulizia degli spazi di trasporto,

· Accessibilità

· Comfort/piacere.

Segnala malfunzionamenti, suggerisci miglioramenti

Ogni utente può, attraverso la sua testimonianza, segnalare un malfunzionamento ricorrente e proporre miglioramenti realizzabili nel breve e medio periodo, sulle linee di autobus, tram, metropolitana, RER A o RER B che utilizza.

Nota: non tutti i vettori sono partner del sistema fino ad oggi. L'elenco degli operatori partner e delle linee interessate è disponibile nel modulo "Cookie di linea".

La registrazione è gratuita e le testimonianze sono rese anonime.

Testimonianze dirette e rapporti mensili

Queste testimonianze sono classificate dall'AUT FNAUT Île-de-France in rapporti mensili, inviati all'inizio del mese agli operatori e a Île-de-France Mobilités, che inviano risposte scritte il mese successivo. I rapporti così completati vengono ritrasmessi ai Testimoni in media 2 mesi dopo la data della loro testimonianza. Ogni Testimone consulta così le risposte date a tutte le altre testimonianze ricevute nello stesso periodo, presso lo stesso operatore.

Questo sistema consente quindi di raccogliere feedback diretti da passeggeri attenti e di migliorare concretamente il servizio, a beneficio degli utenti di tutti i giorni. Tra gennaio 2021 e gennaio 2025, quasi 4.800 testimonianze sono state ricevute in totale dai tre operatori, ovvero quasi 100 testimonianze al mese.