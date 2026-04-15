Lavori nel settore nord-occidentale dell'Île-de-France: interruzioni e percorsi alternativi

L'Île-de-France è stata divisa in 5 settori (Sud, Est, Centro, Nord-Est e Nord-Ovest) per comprendere meglio l'impatto delle interruzioni sulla rete di trasporto pubblico in tutto il territorio. Durante i diversi periodi, percorsi alternativi possono far risparmiare tempo rispetto al solito percorso alternativo.

Per semplificare i tuoi viaggi

Un mese prima dell'inizio dei lavori, il pianificatore di percorso di Île-de-France Mobilités (disponibile sul nostro sito web e sulla nostra applicazione per smartphone) terrà conto di chiusure e interruzioni e anticiperà i tuoi viaggi.