Lavori nel settore meridionale dell'Île-de-France: interruzioni e percorsi alternativi

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In questa pagina, trova i dettagli per periodo delle interruzioni legate ai lavori sulle linee RER B e C (sud e sud-ovest di Parigi), nonché i percorsi alternativi da favorire per spostarsi.

L'Île-de-France è stata divisa in 5 settori (Sud, Est, Centro, Nord-Est e Nord-Ovest) per comprendere meglio l'impatto delle interruzioni sulla rete di trasporto pubblico in tutto il territorio. Durante i diversi periodi, percorsi alternativi possono far risparmiare tempo rispetto al solito percorso alternativo.

Per semplificare i tuoi viaggi

Un mese prima dell'inizio dei lavori, il pianificatore di percorso di Île-de-France Mobilités (disponibile sul nostro sito web e sulla nostra applicazione per smartphone) terrà conto di chiusure e interruzioni e anticiperà i tuoi viaggi.

Chiusura per lavori e percorsi alternativi: il riepilogo per periodo

Informazioni di lavoro dal 15 luglio al 24 luglio 2026

1. Promemoria delle chiusure

2. Percorsi alternativi da seguire durante il periodo

Informazioni di lavoro dal 25 luglio al 6 agosto 2026

1. Promemoria delle chiusure

2. Percorsi alternativi da seguire durante il periodo

Informazioni di lavoro dal 7 al 16 agosto 2026

1. Promemoria delle chiusure

2. Percorsi alternativi da seguire durante il periodo

Informazioni di lavoro dal 17 al 22 agosto 2026

1. Promemoria delle chiusure

2. Percorsi alternativi da seguire durante il periodo