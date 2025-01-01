Carpooling pianificato, facile e flessibile

Come usufruire del servizio di carpooling di Île-de-France Mobilités?
- Installa l'app Covoit IDFM
- Indica il tuo ruolo, autista o passeggero, quindi il tuo percorso
- Scegli il carpooling più adatto a te
Carpooling
Pianifica il tuo carpooling come meglio credi, fino a 5 minuti prima della partenza! Covoit IDFM facilita i tuoi spostamenti quotidiani alleggerendo il tuo buget.
Consulta le FAQ per sapere tutto sul servizio di carpooling Île-de-France Mobilités e sull'applicazione Covoit IDFM.
Vuoi saperne di più sulle nostre soluzioni per datori di lavoro e campus? Contattateci.