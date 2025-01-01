Carpooling

Carpooling pianificato, facile e flessibile

Pianifica il tuo carpooling come meglio credi, fino a 5 minuti prima della partenza! Covoit IDFM facilita i tuoi spostamenti quotidiani alleggerendo il tuo buget.

Come usufruire del servizio di carpooling di Île-de-France Mobilités?

  2. Indica il tuo ruolo, autista o passeggero, quindi il tuo percorso
  3. Scegli il carpooling più adatto a te
Passeggero: i vantaggi del carpooling nell'Île-de-France

  • 2 viaggi offerti al giorno con il tuo abbonamento Navigo (mensile, annuale o imagine R)
  • Combina carpooling e trasporto per viaggi più fluidi
  • Assistenza di ritorno : Taxi o VTC supportati in caso di cancellazione dell'ultimo minuto del viaggio di ritorno
  • Servizio sicuro : profili verificati, messaggistica protetta, recensioni degli utenti
Autista: risparmio senza vincoli

  • Fino a 200€ risparmiati al mese
  • Percorsi adattati alle tue abitudini, scelti liberamente, con o senza deviazioni
  • Pagamenti sicuri e gestiti automaticamente
I vantaggi collettivi del servizio di carpooling Île-de-France Mobilités

  • Disponibile ovunque in Île-de-France
  • Semplice e flessibile : pianifica o parti spontaneamente
  • Affidabile e sicuro : identità verificata, recensioni tra i membri
  • Comfort e serenità : possibilità di carpooling tra persone dello stesso sesso
  • Ecologico : meno ingorghi, meno inquinamento
  • Accessibile a tutti : possibilità di dichiarare una mobilità ridotta per adattare i tuoi viaggi
Scarica l'app e inizia il carpooling!

  1. Scansiona il codice QR per scaricare l'app Covoit IDFM
  2. Crea il tuo profilo in 2 click
  3. Carpooling!
Hai bisogno di aiuto? Un contatto?

Consulta le FAQ per sapere tutto sul servizio di carpooling Île-de-France Mobilités e sull'applicazione Covoit IDFM.
Vuoi saperne di più sulle nostre soluzioni per datori di lavoro e campus? Contattateci.

