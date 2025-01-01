Linee di carpooling vicino a te?
Vai alla mappa interattiva per scoprire tutte le linee di carpooling Île-de-France Mobilités e trovare le fermate vicino a te.
Le linee L1, L2, L3a e L3b collegano Cernay-la-Ville, Saint-Quentin-en-Yvelines, Les Ulis e Pont de Sèvres, attraverso altri 13 comuni
Le prime linee di carpooling L1, L2, L3a e L3b sono aperte dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi, dalle 4 alle 23.
I viaggi sono offerti durante i primi mesi di funzionamento delle linee!
Nessun autista? Nessun problema! Beneficiate della garanzia di partenza! Dopo 10 minuti, il nostro supporto ti contatterà per offrirti una soluzione alternativa.
I tuoi viaggi possono farti guadagnare:
* Ora di punta: dalle 6 alle 9 / dalle 16 alle 19
Carpooling via SMS: