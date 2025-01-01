Le linee di carpooling del Plateau de Saclay

Le linee L1, L2, L3a e L3b collegano Cernay-la-Ville, Saint-Quentin-en-Yvelines, Les Ulis e Pont de Sèvres, attraverso altri 13 comuni

Vai alla mappa interattiva per scoprire tutte le linee di carpooling Île-de-France Mobilités e trovare le fermate vicino a te.

Orari di apertura

Le prime linee di carpooling L1, L2, L3a e L3b sono aperte dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi, dalle 4 alle 23.

Sei un passeggero?

I viaggi sono offerti durante i primi mesi di funzionamento delle linee!

Nessun autista? Nessun problema! Beneficiate della garanzia di partenza! Dopo 10 minuti, il nostro supporto ti contatterà per offrirti una soluzione alternativa.

Sei un autista?

I tuoi viaggi possono farti guadagnare:

  • 0,50 € per viaggio di oltre 5 km nelle ore di punta*
  • +2 € per passeggero trasportato su più di 2 km

* Ora di punta: dalle 6 alle 9 / dalle 16 alle 19

Non hai uno smartphone?

Carpooling via SMS:

  1. Vai alla tua fermata
  2. Individuare il codice visualizzato all'arresto
  3. Invia questo codice via SMS al numero 06 44 64 42 73

Illustrazione che mostra una schermata dell'applicazione Carpooling Lignes