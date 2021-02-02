Prezzi per le persone con disabilità e i loro accompagnatori

Dal 1° aprile 2021 entrano in vigore nuove regole tariffarie con l'apertura alla riduzione metà-prezzo per gli accompagnatori di persone con disabilità. Scopri in questa pagina a quali tariffe puoi richiedere e come beneficiarne.

Nuove tariffe per l'accompagnatore di una persona disabile: trasporto gratuito o metà prezzo.

Dettagli di ammissibilità per il titolare della carta di invalidità e il suo accompagnatore

L'ingresso gratuito ti consente di viaggiare senza pagare biglietto di trasporto in tutta l'Île-de-France.

Lo sconto del 50% ti consente di acquistare biglietti a metà prezzo (biglietti t+, libretto, biglietti origine-destinazione singoli o libretti, biglietti Easy) o, se sei un beneficiario nella regione Ile-de-France, di utilizzare Navigo Liberté+.

Sei dell'Ile-de-France? Segui questi passaggi!

Se sei un accompagnatore di una persona disabile e hai diritto all'ingresso gratuito, ecco un riepilogo dei 4 passaggi:

  1. Se tu o il tuo accompagnatore avete diritto allo sconto del 50%:
  2. Puoi ottenere un pass Navigo per te e il tuo accompagnatore. Puoi anche andare alla biglietteria o alla biglietteria automatica per acquistare i tuoi biglietti con una tariffa ridotta del 50%.
  3. Se il tuo accompagnatore ha diritto al viaggio gratuito, richiedi il diritto gratuito sul sito web dell'Agence Solidarité Transport o chiama l'Agence Solidarité Transport al numero 0800 948 999, che eseguirà le procedure gratuitamente per te.
  4. Quindi ricordati di addebitare i diritti gratuiti sul pass.

È quindi possibile viaggiare con biglietti t+ o biglietti Origine-destinazione a metà prezzo su tutte le reti dell'Ile-de-France che accettano questi biglietti (esclusi OrlyBus, RoissyBus, Orlyval).

In caso di ispezione, dovrai presentare la tua prova di invalidità per giustificare il tuo diritto alla riduzione e quello del tuo accompagnatore, se applicabile.

1 . Come posso ottenere un pass Navigo?

Il pass Navigo per l'accompagnatore deve recare la menzione "accompagnatore" come nome. Non è possibile utilizzare un pass personale, in quanto l'accompagnatore può cambiare ad ogni viaggio.

Il pass del tuo accompagnatore può essere ordinato

  • online sul sito di Solidarité Transport,
  • per posta, restituendo il modulo precedentemente ottenuto sul Trasporto Solidale,
  • o chiamando l'Agence Solidarité Transport al numero 0800 948 999, che eseguirà le procedure gratuitamente per te.

Il pass di accompagnamento include le stesse informazioni (e-mail, telefono, data di nascita ...) come le tue con la differenza che:

  • il nome è sostituito dalla menzione "Accompagnatore", nel caso seguente sarà necessario indicare Accompagnatore MILLET
  • l'indirizzo deve essere completato dalla menzione: "a Nome COGNOME" per essere sicuri della buona ricezione del pass.

3. Come caricare e rinnovare i tuoi diritti gratuiti?

Una volta convalidato il file della persona che stai accompagnando, sarai quindi in grado di caricare il pacchetto gratuito sul tuo pass da un distributore automatico o da uno sportello.

Il diritto caricato sul pass ha una data di scadenza, che corrisponde alla prima data tra:

  • La data di scadenza della prova: carta ONAC o carta di invalidità
  • 3 anni

4. Come muoversi?

devi essere in possesso del tuo biglietto di trasporto o del pass Navigo responsabile dei diritti gratuiti, se applicabile. D'altra parte, fai attenzione! L'accompagnatore può usufruire della gratuità o dello sconto solo se accompagna la persona disabile, mai da sola.

 

Non sei dell'Ile-de-France?

In caso di ispezione, dovrai presentare la tua prova di invalidità per giustificare i tuoi diritti alla gratuità o alla riduzione, e quelli del tuo accompagnatore.

Per te: essere in possesso del tuo pass Navigo caricato e della tua carta di invalidità.

Per il tuo accompagnatore: deve essere in possesso del suo biglietto di trasporto o del pass Navigo responsabile dei diritti gratuiti, se necessario. D'altra parte, fai attenzione! Il tuo accompagnatore può utilizzare la gratuità o lo sconto solo se ti accompagna, mai da solo.