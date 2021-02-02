Prezzi per le persone con disabilità e i loro accompagnatori
Dal 1° aprile 2021 entrano in vigore nuove regole tariffarie con l'apertura alla riduzione metà-prezzo per gli accompagnatori di persone con disabilità. Scopri in questa pagina a quali tariffe puoi richiedere e come beneficiarne.
Nuove tariffe per l'accompagnatore di una persona disabile: trasporto gratuito o metà prezzo.
Dettagli di ammissibilità per il titolare della carta di invalidità e il suo accompagnatore
L'ingresso gratuito ti consente di viaggiare senza pagare biglietto di trasporto in tutta l'Île-de-France.
Lo sconto del 50% ti consente di acquistare biglietti a metà prezzo (biglietti t+, libretto, biglietti origine-destinazione singoli o libretti, biglietti Easy) o, se sei un beneficiario nella regione Ile-de-France, di utilizzare Navigo Liberté+.
Sei dell'Ile-de-France? Segui questi passaggi!
Se sei un accompagnatore di una persona disabile e hai diritto all'ingresso gratuito, ecco un riepilogo dei 4 passaggi:
- Se tu o il tuo accompagnatore avete diritto allo sconto del 50%:
- Puoi ottenere un pass Navigo per te e il tuo accompagnatore. Puoi anche andare alla biglietteria o alla biglietteria automatica per acquistare i tuoi biglietti con una tariffa ridotta del 50%.
- Se il tuo accompagnatore ha diritto al viaggio gratuito, richiedi il diritto gratuito sul sito web dell'Agence Solidarité Transport o chiama l'Agence Solidarité Transport al numero 0800 948 999, che eseguirà le procedure gratuitamente per te.
- Quindi ricordati di addebitare i diritti gratuiti sul pass.
È quindi possibile viaggiare con biglietti t+ o biglietti Origine-destinazione a metà prezzo su tutte le reti dell'Ile-de-France che accettano questi biglietti (esclusi OrlyBus, RoissyBus, Orlyval).
In caso di ispezione, dovrai presentare la tua prova di invalidità per giustificare il tuo diritto alla riduzione e quello del tuo accompagnatore, se applicabile.
1 . Come posso ottenere un pass Navigo?
Il pass Navigo per l'accompagnatore deve recare la menzione "accompagnatore" come nome. Non è possibile utilizzare un pass personale, in quanto l'accompagnatore può cambiare ad ogni viaggio.
Il pass del tuo accompagnatore può essere ordinato
- online sul sito di Solidarité Transport,
- per posta, restituendo il modulo precedentemente ottenuto sul Trasporto Solidale,
- o chiamando l'Agence Solidarité Transport al numero 0800 948 999, che eseguirà le procedure gratuitamente per te.
Il pass di accompagnamento include le stesse informazioni (e-mail, telefono, data di nascita ...) come le tue con la differenza che:
- il nome è sostituito dalla menzione "Accompagnatore", nel caso seguente sarà necessario indicare Accompagnatore MILLET
- l'indirizzo deve essere completato dalla menzione: "a Nome COGNOME" per essere sicuri della buona ricezione del pass.
3. Come caricare e rinnovare i tuoi diritti gratuiti?
Una volta convalidato il file della persona che stai accompagnando, sarai quindi in grado di caricare il pacchetto gratuito sul tuo pass da un distributore automatico o da uno sportello.
Il diritto caricato sul pass ha una data di scadenza, che corrisponde alla prima data tra:
- La data di scadenza della prova: carta ONAC o carta di invalidità
- 3 anni
4. Come muoversi?
devi essere in possesso del tuo biglietto di trasporto o del pass Navigo responsabile dei diritti gratuiti, se applicabile. D'altra parte, fai attenzione! L'accompagnatore può usufruire della gratuità o dello sconto solo se accompagna la persona disabile, mai da sola.
Non sei dell'Ile-de-France?
- Ottieni lo sconto del 50%? Opta per un pass Navigo Easy da ritirare in agenzia.
In caso di ispezione, dovrai presentare la tua prova di invalidità per giustificare i tuoi diritti alla gratuità o alla riduzione, e quelli del tuo accompagnatore.
Per te: essere in possesso del tuo pass Navigo caricato e della tua carta di invalidità.
Per il tuo accompagnatore: deve essere in possesso del suo biglietto di trasporto o del pass Navigo responsabile dei diritti gratuiti, se necessario. D'altra parte, fai attenzione! Il tuo accompagnatore può utilizzare la gratuità o lo sconto solo se ti accompagna, mai da solo.