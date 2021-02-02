Prezzi per le persone con disabilità e i loro accompagnatori

Sei dell'Ile-de-France? Segui questi passaggi!

Se sei un accompagnatore di una persona disabile e hai diritto all'ingresso gratuito, ecco un riepilogo dei 4 passaggi:

Se tu o il tuo accompagnatore avete diritto allo sconto del 50%: Puoi ottenere un pass Navigo per te e il tuo accompagnatore. Puoi anche andare alla biglietteria o alla biglietteria automatica per acquistare i tuoi biglietti con una tariffa ridotta del 50%. Se il tuo accompagnatore ha diritto al viaggio gratuito, richiedi il diritto gratuito sul sito web dell'Agence Solidarité Transport o chiama l'Agence Solidarité Transport al numero 0800 948 999, che eseguirà le procedure gratuitamente per te. Quindi ricordati di addebitare i diritti gratuiti sul pass.

È quindi possibile viaggiare con biglietti t+ o biglietti Origine-destinazione a metà prezzo su tutte le reti dell'Ile-de-France che accettano questi biglietti (esclusi OrlyBus, RoissyBus, Orlyval).

In caso di ispezione, dovrai presentare la tua prova di invalidità per giustificare il tuo diritto alla riduzione e quello del tuo accompagnatore, se applicabile.