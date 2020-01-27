Tariffe ridotte famiglie numerose

La carta "Famiglie numerose" consente di ottenere vantaggi e sconti, tra cui viaggiare in Île-de-France con biglietti a metà prezzo su tutte le reti dell'Ile-de-France che accettano questi biglietti, come il biglietto Metro-Treno-RER per i viaggi in metropolitana, treno o RER, o biglietto Bus-Tram per viaggi in autobus e tram, in tutta l'Île-de-France (esclusi i servizi aeroportuali).

I biglietti commercializzati in formato magnetico non sono validi su tutta la rete Île-de-France Mobilités:

- Per il t+ magnetico, il perimetro di utilizzo è limitato alla zona intramurale metropolitana e RER.

- Per i biglietti Origine Destination, l'ambito di utilizzo è limitato al percorso scelto alla partenza e all'arrivo al momento dell'acquisto al botteghino.

Da gennaio 2023, la visuale della carta "Famiglie numerose" si è evoluta. Il cliente deve ora fare la sua richiesta, non più alla SNCF, ma sulla piattaforma: Large Family Card.

Questa carta è a pagamento e le condizioni tariffarie rimangono le stesse. Le condizioni qui: Carta famiglia numerosa | Service-Public.fr.