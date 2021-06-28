Île-de-France Mobilità solidale dei volontari del servizio civile
Sei un volontario del Servizio Civile o del Corpo Europeo di Solidarietà? Puoi beneficiare di uno sconto del 50% sul tuo abbonamento mensile e settimanale Navigo, nonché sui carnet dei biglietti e sui biglietti origine-destinazione.
Come beneficiare dello sconto Servizio Civile?
- Essere un volontario del Servizio Civile e del Servizio Volontario Europeo (Corpo Europeo di Solidarietà)
- Aver firmato un contratto di ingaggio con l'Agenzia di servizio civile per una missione che si svolge nell'Île-de-France
- Avere un pass Navigo personalizzato. Se non ne hai uno, puoi ottenerne uno gratuitamente:
- via Internet dal tuo spazio personale
- negli sportelli e nelle agenzie commerciali della rete
- per corrispondenza con l'Agenzia Navigo
Nota: i pass Navigo imagine R, Navigo Annual, Navigo Easy e Navigo Discovery non sono supporti idonei
4. Richiedi uno sconto sul sito web di Solidarité Transport