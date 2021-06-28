Île-de-France Mobilità solidale dei volontari del servizio civile

Sei un volontario del Servizio Civile o del Corpo Europeo di Solidarietà? Puoi beneficiare di uno sconto del 50% sul tuo abbonamento mensile e settimanale Navigo, nonché sui carnet dei biglietti e sui biglietti origine-destinazione.

Come beneficiare dello sconto Servizio Civile?

  1. Essere un volontario del Servizio Civile e del Servizio Volontario Europeo (Corpo Europeo di Solidarietà)
  2. Aver firmato un contratto di ingaggio con l'Agenzia di servizio civile per una missione che si svolge nell'Île-de-France
  3. Avere un pass Navigo personalizzato. Se non ne hai uno, puoi ottenerne uno gratuitamente:

Nota: i pass Navigo imagine R, Navigo Annual, Navigo Easy e Navigo Discovery non sono supporti idonei

4. Richiedi uno sconto sul sito web di Solidarité Transport