Île-de-France Mobilità solidale dei volontari del servizio civile Pubblicato su 2021 June 28

Sei un volontario del Servizio Civile o del Corpo Europeo di Solidarietà? Puoi beneficiare di uno sconto del 50% sul tuo abbonamento mensile e settimanale Navigo, nonché sui carnet dei biglietti e sui biglietti origine-destinazione.