Île-de-France Mobilités: vivere i Giochi di Parigi 2024 con i mezzi pubblici

Pubblicato su

I Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024 si avvicinano rapidamente. Per prepararti al meglio, trova in questa pagina: informazioni pratiche, cifre chiave, immagini da scaricare e video tutorial per capire e spiegare come funziona la rete Ile-de-France durante il periodo di competizione.

1- Scopri la rete di trasporto pubblico di Île-de-France Mobilités

I trasporti nella regione Ile-de-France in cifre chiave

In cifre: la rete di trasporto pubblico dell'Ile-de-France

  • 9,4 milioni di viaggi ogni giorno
  • 2.122 km di rete ferroviaria
  • 2° rete ferroviaria più trafficata al mondo dopo Tokyo
  • 4° rete più lunga al mondo
  • 2° rete più densa dopo Londra
  • 1900 linee bus
  • 10.700 autobus e pullman in circolazione
  • 14 linee di tram
  • 13 linee ferroviarie e RER
  • 16 linee della metropolitana
  • 4 nuove linee della metropolitana in costruzione

Trasporto pubblico in continua evoluzione

Per poter guardare questo video, è necessario

2- Istruzioni per l'uso: muoversi con i mezzi pubblici durante i Giochi di Parigi 2024

Con 500.000 spettatori al giorno di gare olimpiche, 25 sedi di gara da servire nell'Île-de-France e l'ambizione di consentire a tutti di viaggiare al 100% con i mezzi pubblici, i Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024 si stanno preparando.

Applicazione per tutti i tuoi viaggi, biglietto di trasporto specifico, piano di trasporto... Trovate tutte le informazioni pratiche in questa pagina.

Trasporto pubblico Parigi 2024: un'applicazione per tutti i tuoi viaggi

Con l'app multilingue "Transport Public Paris 2024":

  • Pianifica oggi il tuo itinerario per raggiungere i siti di Parigi 2024
  • Ricevi informazioni sul traffico adattate ai tuoi siti preferiti
  • Acquista il tuo biglietto di trasporto in versione dematerializzata (da giugno)
  • Il D-Day, controlla il tuo percorso in tempo reale

Passa Parigi 2024, il biglietto di trasporto specifico per i Giochi di Parigi 2024

Economico, dematerializzato e pratico : il Paris 2024 pass è il pacchetto per muoversi a piacimento a Parigi e nella sua regione durante i Giochi di Parigi 2024.

Ile-de-France: durante i Giochi di Parigi, per voi non cambia nulla

Durante i Giochi di Parigi 2024, le tariffe dei trasporti pubblici aumentano nell'Île-de-France. Obiettivo: finanziare il rafforzamento dell'offerta di trasporto legato ai flussi eccezionali di passeggeri. Un aumento che non interesserà i residenti dell'Ile-de-France.

Per poter guardare questo video, è necessario

3- Viaggia leggero con l'app Île-de-France Mobilités

Un'applicazione, più modi per usarla. Scopri tutti i nostri consigli e tutorial per semplificarti la vita sulla nostra rete.

Per poter guardare questo video, è necessario