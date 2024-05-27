Île-de-France Mobilités: vivere i Giochi di Parigi 2024 con i mezzi pubblici
Pubblicato su
I Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024 si avvicinano rapidamente. Per prepararti al meglio, trova in questa pagina: informazioni pratiche, cifre chiave, immagini da scaricare e video tutorial per capire e spiegare come funziona la rete Ile-de-France durante il periodo di competizione.
I trasporti nella regione Ile-de-France in cifre chiave
In cifre: la rete di trasporto pubblico dell'Ile-de-France
- 9,4 milioni di viaggi ogni giorno
- 2.122 km di rete ferroviaria
- 2° rete ferroviaria più trafficata al mondo dopo Tokyo
- 4° rete più lunga al mondo
- 2° rete più densa dopo Londra
- 1900 linee bus
- 10.700 autobus e pullman in circolazione
- 14 linee di tram
- 13 linee ferroviarie e RER
- 16 linee della metropolitana
- 4 nuove linee della metropolitana in costruzione
Trasporto pubblico in continua evoluzione
2- Istruzioni per l'uso: muoversi con i mezzi pubblici durante i Giochi di Parigi 2024
Con 500.000 spettatori al giorno di gare olimpiche, 25 sedi di gara da servire nell'Île-de-France e l'ambizione di consentire a tutti di viaggiare al 100% con i mezzi pubblici, i Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024 si stanno preparando.
Applicazione per tutti i tuoi viaggi, biglietto di trasporto specifico, piano di trasporto... Trovate tutte le informazioni pratiche in questa pagina.
Trasporto pubblico Parigi 2024: un'applicazione per tutti i tuoi viaggi
Con l'app multilingue "Transport Public Paris 2024":
- Pianifica oggi il tuo itinerario per raggiungere i siti di Parigi 2024
- Ricevi informazioni sul traffico adattate ai tuoi siti preferiti
- Acquista il tuo biglietto di trasporto in versione dematerializzata (da giugno)
- Il D-Day, controlla il tuo percorso in tempo reale
Passa Parigi 2024, il biglietto di trasporto specifico per i Giochi di Parigi 2024
Economico, dematerializzato e pratico : il Paris 2024 pass è il pacchetto per muoversi a piacimento a Parigi e nella sua regione durante i Giochi di Parigi 2024.
Ile-de-France: durante i Giochi di Parigi, per voi non cambia nulla
Durante i Giochi di Parigi 2024, le tariffe dei trasporti pubblici aumentano nell'Île-de-France. Obiettivo: finanziare il rafforzamento dell'offerta di trasporto legato ai flussi eccezionali di passeggeri. Un aumento che non interesserà i residenti dell'Ile-de-France.
3- Viaggia leggero con l'app Île-de-France Mobilités
Un'applicazione, più modi per usarla. Scopri tutti i nostri consigli e tutorial per semplificarti la vita sulla nostra rete.