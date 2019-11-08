Test auto biglietto e prezzo al dettaglio

All'interno delle zone di validità, questo pass è valido su tutte le modalità di trasporto (metropolitana, treno, RER, tram espresso, tram e autobus incluso Filéo) ad eccezione di alcuni servizi aeroportuali diretti (Orlyvaln Bus Direct Paris-Aéoport ex-Cars Air France, navette VEA Disney) e autobus turistici (OpenTour, Cars Rouges).

Scelta della suddivisione in zone

Pacchetto tutte le zone

Ti permette di muoverti in tutta l'Île-de-France (zone da 1 a 5), ogni giorno.

Pacchetto 2 zone