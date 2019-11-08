Test auto biglietto e prezzo al dettaglio

Illustrazione che mostra una viaggiatrice che convalida il suo viaggio con il suo pacchetto Navigo MonthIllustrazione che mostra una viaggiatrice che convalida il suo viaggio con il suo pacchetto Navigo Month

Viaggi illimitati per tutto il mese!

MetropolitanaRERAutobusTramTreno

86,40 €  al mesetutte le zone

  • Risparmia sui tuoi spostamenti quotidiani
  • Libertà di movimento adattata alle tue esigenze
  • Ricarica facile e veloce tramite l'app
Navigo annuale
Navigo Mese
Navigo Settimana
Giorno Navigo
Come posso ricaricare il mio pass tramite l'app?
Ricarica tramite l'app

Prezzi

Aree del pacchettoTariffa
Tutte le zone da 1 a 586,40 €
2 a 378,80 €
3 a 476,80 €
4 a 574,80 €

Tariffe forfettarie applicabili dal 1° gennaio 2024.

Questi pacchetti sono suddivisi in zone nei fine settimana, nei giorni festivi, durante le brevi vacanze scolastiche nella zona C e da metà luglio a metà agosto.

Tariffe ridotte
La somma forfettaria è rimborsata almeno al 50% dai datori di lavoro ai dipendenti per le aree necessarie per il pendolarismo.

Risparmia 1 mese con il pacchetto annuale Navigo.

Un budget controllato

Ogni mese spendi solo l'importo del tuo pacchetto Navigo Month.

In questo modo si evita di superare il budget di trasporto mensile.

