Convalida i tuoi viaggi con il tuo telefono

Il nostro modo di pensare alla vita di tutti i giorni si sta evolvendo e la nostra visione dei trasporti con essa.

Per adattarsi alle nuove esigenze e offrire una soluzione ai problemi di presenza, è stato necessario inventare un nuovo standard. Questo è l'MF19 : un treno modulare, simbolo di modernità, progettato per affrontare le sfide di domani e le esigenze di oggi.