Convalida i tuoi viaggi con il tuo telefono

Quali biglietti sono disponibili?
Vuoi convalidare i tuoi viaggi con il tuo telefono ? I seguenti biglietti sono disponibili per l'acquisto e quindi per la convalida, direttamente dall'applicazione Île-de-France Mobilités:
Il nostro modo di pensare alla vita di tutti i giorni si sta evolvendo e la nostra visione dei trasporti con essa.
Per adattarsi alle nuove esigenze e offrire una soluzione ai problemi di presenza, è stato necessario inventare un nuovo standard. Questo è l'MF19 : un treno modulare, simbolo di modernità, progettato per affrontare le sfide di domani e le esigenze di oggi.
