2016-2025: cosa è cambiato nel vostro trasporto

Scopri le novità che hanno cambiato il tuo modo di viaggiare dal 2016 nella nostra edizione "La rivoluzione dei trasporti nell'Île-de-France". Disponibile nella tua casella di posta e per il download in questa pagina.

Otto dipartimenti dell'Ile-de-France, altrettante edizioni

Risparmiare tempo per sfruttare appieno l'essenziale? Questo è l'obiettivo di Île-de-France Mobilités che, dal 2016: sviluppa, modernizza e interconnette il trasporto nell'Île-de-France.
L'obiettivo? Facilita i tuoi spostamenti e semplifica ancora di più la tua vita quotidiana.

  • Tempo risparmiato sui tuoi viaggi
  • Bus puliti per respirare meglio
  • Più comfort con nuove metropolitane, treni e tram
  • Più accessibilità e sicurezza
  • I progetti di oggi che trasformeranno il tuo viaggio domani

Scopri tutte le nuove funzionalità vicino a te nell'edizione del tuo dipartimento:

E domani? Il futuro dei trasporti si prepara oggi

Scopri i progetti di oggi che cambieranno il tuo modo di muoverti entro il 2030.

