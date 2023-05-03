Per poter guardare questo video, è necessario
2016-2025: cosa è cambiato nel vostro trasporto
Pubblicato su-
Aggiornato il
Scopri le novità che hanno cambiato il tuo modo di viaggiare dal 2016 nella nostra edizione "La rivoluzione dei trasporti nell'Île-de-France". Disponibile nella tua casella di posta e per il download in questa pagina.
Otto dipartimenti dell'Ile-de-France, altrettante edizioni
Risparmiare tempo per sfruttare appieno l'essenziale? Questo è l'obiettivo di Île-de-France Mobilités che, dal 2016: sviluppa, modernizza e interconnette il trasporto nell'Île-de-France.
L'obiettivo? Facilita i tuoi spostamenti e semplifica ancora di più la tua vita quotidiana.
- Tempo risparmiato sui tuoi viaggi
- Bus puliti per respirare meglio
- Più comfort con nuove metropolitane, treni e tram
- Più accessibilità e sicurezza
- I progetti di oggi che trasformeranno il tuo viaggio domani
Scopri tutte le nuove funzionalità vicino a te nell'edizione del tuo dipartimento:
E domani? Il futuro dei trasporti si prepara oggi
Scopri i progetti di oggi che cambieranno il tuo modo di muoverti entro il 2030.