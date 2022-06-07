Lavori estivi 2022 nelle stazioni
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Quest'estate, i progetti di accessibilità si svolgeranno in sette stazioni dell'Île-de-France.
I lavori per rendere accessibili le stazioni mirano a facilitare gli spostamenti delle persone con disabilità e mobilità ridotta, ma anche dei milioni di passeggeri giornalieri che utilizzano la rete dell'Île-de-France.
L'obiettivo è quello di dare accesso a tutti, dal piazzale della stazione ai treni, ottimizzando al contempo il flusso dei passeggeri per garantire un passaggio più fluido, facile e confortevole attraverso la stazione.
I lavori di accessibilità saranno effettuati principalmente di notte e nei giorni feriali per tutta l'estate, per consentire il mantenimento del traffico ferroviario durante il giorno.
Tuttavia, alcuni interventi si svolgeranno durante i fine settimana. Quando il lavoro notturno comporta interruzioni del traffico a tarda sera, o si svolge durante il fine settimana, saranno impiegati autobus sostitutivi per garantire la continuità del servizio.
Stazione di Orangis Bois de l'Épine (linea RER D)
Inizieranno i lavori per alzare le piattaforme e creare pozzi per ascensori durante la settimana e durante i 4 fine settimana di lavoro dal 30 luglio al 21 agosto.
Stazione di Saint Denis (linea RER D)
I lavori proseguono nei fine settimana dall'8 all'11 e dal 15 al 18 luglio, nonché dal 9 al 12 e dal 16 al 19 settembre.
Gli sviluppi effettuati sulle banchine riguarderanno l'installazione di rifugi, la realizzazione di pavimentazioni e attrezzature.
Stazione di Vigneux-sur-Seine (linea RER D)
I lavori si svolgeranno nell'arco di 3 fine settimana per consentire l'intervento sulle banchine (sollevamento, movimento terra, schermatura e finiture) e sulle scale fisse.
I fine settimana interessati da questi sviluppi sono quelli dal 2 al 3 e dal 9 al 10 luglio e il fine settimana dal 9 all'11 settembre.
Stazione di Deuil Montmagny (linea H)
Il lavoro notturno nei giorni feriali sarà svolto fino al 13 luglio e dal 29 agosto a metà settembre.
I lavori sulle banchine si svolgeranno nei fine settimana dal 16 al 17 luglio, per consentire la posa dell'asfalto e dal 9 all'11 settembre per i lavori preparatori per la posa dei rifugi.
Il potenziamento dei vari accessi prosegue fino a settembre e i lavori per ospitare i 2 ascensori si svolgeranno tra giugno e settembre.
Stazione di Clichy Levallois (linea L)
I lavori si svolgeranno nei fine settimana dall'8 al 10 luglio, dal 2 al 4 settembre sul binario B (lavori di sterro della scala, fine dei micropali, passaggio della colonna di cemento) e sull'installazione delle piattaforme provvisorie del binario A e dei micropali.
Stazione di Saint Quentin en Yvelines (linea N)
I lavori di accessibilità e desaturazione proseguono per tutta l'estate con lavori notturni nelle settimane dal 27 giugno all'8 luglio e dal 5 al 16 settembre e nei fine settimana dall'1 al 3 luglio e dal 9 all'11 settembre.
I lavori riguarderanno lo sviluppo dei nuovi accessi diretti ai binari 1 e 2 dalla passerella rossa che sono stati costruiti nel 1 ° semestre. I lavori sul binario 1 saranno completati ad agosto con la posa dell'asfalto.
Gare de la Ferté sous Jouarre (linea P)
Il lavoro notturno si svolgerà durante le settimane dal 27 giugno al 5 agosto e dal 29 agosto al 16 settembre.
I lavori di innalzamento e realizzazione dell'asfalto delle banchine si svolgeranno nell'arco di 4 fine settimana: 4 e 5 giugno, 25 e 26 giugno, 9 e 10 luglio e 30 e 31 luglio.
I lavori da giugno ad agosto riguarderanno più in generale l'adeguamento alle norme PRM (Persone a Mobilità Ridotta) delle scale della passerella metallica, i lavori preparatori per l'installazione di un ascensore sul lato della stazione degli autobus da giugno a settembre, la ristrutturazione del rifugio binario 1 in luglio e agosto e il completamento dei lavori nel sottopassaggio (tinteggiatura) a luglio.