Lavori estivi 2022 nelle stazioni

Stazione di Saint Quentin en Yvelines (linea N)

I lavori di accessibilità e desaturazione proseguono per tutta l'estate con lavori notturni nelle settimane dal 27 giugno all'8 luglio e dal 5 al 16 settembre e nei fine settimana dall'1 al 3 luglio e dal 9 all'11 settembre.

I lavori riguarderanno lo sviluppo dei nuovi accessi diretti ai binari 1 e 2 dalla passerella rossa che sono stati costruiti nel 1 ° semestre. I lavori sul binario 1 saranno completati ad agosto con la posa dell'asfalto.