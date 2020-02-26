Entrate tariffarie come componente della remunerazione dei vettori

I principi della contrattualizzazione tra Île-de-France Mobilités (ex STIF) e gli operatori dei trasporti

Île-de-France Mobilités, che definisce l'organizzazione del trasporto pubblico, l'offerta e le tariffe, stipula contratti con le società che gestiscono le reti. Tali contratti definiscono in particolare il livello di offerta, i requisiti di qualità del servizio, nonché la remunerazione ricevuta dagli operatori, che deve coprire i costi operativi e incorporare un margine ragionevole.

Nell'ambito della negoziazione dei contratti, Île-de-France Mobilités e i vettori concordano l'importo dei costi operativi annuali corrispondenti al livello di offerta desiderato da Île-de-France Mobilités, quindi un obiettivo di fatturato annuale, definito sulla base del traffico osservato per i vari biglietti sulla rete del vettore. La differenza tra l'importo delle spese operative e questo obiettivo di entrate tariffarie è compensata da un contributo di Île-de-France Mobilités.

L'obiettivo di fatturato è un obiettivo di "volume", il confronto tra l'obiettivo di fatturato e i ricavi effettivi viene effettuato sulla base del prezzo dei biglietti al momento della firma del contratto, per eliminare l'effetto "prezzo", cioè l'effetto diretto sui ricavi degli aumenti tariffari decisi da Île-de-France Mobilités.

L'eventuale discrepanza tra l'obiettivo di fatturato e i ricavi tariffari realizzati è condivisa tra Île-de-France Mobilités e il vettore: se i ricavi effettivi sono superiori all'obiettivo di ricavi, parte dell'eccedenza riduce il contributo di Île-de-France Mobilités; se i ricavi effettivi sono inferiori all'obiettivo, Île-de-France Mobilités copre parte della perdita aumentando il suo contributo. Questo meccanismo di condivisione del rischio consente di interessare il vettore ai ricavi.

Anche se le entrate tariffarie non passano attraverso il bilancio, Île-de-France Mobilités ha un forte controllo su queste entrate ed è consapevole del volume delle entrate dirette raccolte da ciascuno degli operatori di trasporto e del raggiungimento o meno dell'obiettivo di entrate fissato nei contratti.

Compensazione per mancati introiti

Alcune misure tariffarie adottate da Île-de-France Mobilités, quando comportano una riduzione delle tariffe per determinate categorie di abbonati o un aumento dell'integrazione tariffaria, comportano una perdita di entrate per i vettori: laddove in precedenza gli utenti acquistavano biglietti tariffa piena, ora acquistano biglietti a tariffa ridotta; dove hanno acquistato un biglietto per viaggio, la creazione di biglietti intermodali per moltiplicare i collegamenti o effettuare un numero illimitato di viaggi (BU, biglietti t+, pacchetti zonali, ecc.) consente ad alcuni di loro di risparmiare denaro, ecc.

Tali decisioni modificano lo scenario di riferimento in base al quale è stato definito l'obiettivo di entrate. Île-de-France Mobilités e i vettori concordano quindi in anticipo l'impatto finanziario di queste decisioni (stima dell'importo delle perdite di entrate sulla base dei dati relativi alla mobilità degli utenti CT in base ai biglietti utilizzati), e Île-de-France Mobilités compensa un importo corrispondente, riducendo l'obiettivo di entrate e aumentando il suo contributo.

Al contrario, quando le misure tariffarie sono favorevoli ai vettori, il conseguente aumento dei ricavi viene dedotto dal contributo di Île-de-France Mobilités.