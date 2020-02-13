Contributo ineguale delle biglietti e degli utenti al finanziamento dei trasporti

Distribuzione dei ricavi per tipo di biglietti, spesa degli utenti per tipo di pacchetto sottoscritto, tasso di penetrazione per categoria socio-professionale

La quota dei costi di trasporto coperta dai proventi tariffari varia a seconda del biglietto utilizzato

Mentre i pacchetti lunghi rappresentano l'80% del traffico, nel 2016 (dopo l'implementazione del pacchetto all-zone) rappresentano solo il 69% dei ricavi; Al contrario, biglietti e pacchetti brevi rappresentano solo il 20% del traffico, ma il 31% dei ricavi.

Distribuzione delle entrate per tipo di biglietti (2016)

Mentre il tasso medio di copertura dei costi operativi di trasporto da parte dei ricavi tariffari è del 42%, esistono notevoli disparità tra i diversi biglietti.

Pertanto, prima della creazione di pacchetti per tutte le zone, il tasso di copertura dei costi operativi da parte dei ricavi degli abbonamenti zonali variava notevolmente a seconda della zonizzazione considerata: il livello di partecipazione degli utenti diminuiva con l'aumentare del numero di zone e, per lo stesso numero di zone, la zonizzazione periferica (4-5) presentava un tasso di copertura inferiore rispetto alla zonizzazione centrale (1-2).

La propensione ad utilizzare un determinato biglietto varia a seconda del profilo del viaggiatore

Dietro le biglietti, ci sono categorie di utenti che contribuiscono più o meno fortemente al finanziamento dei trasporti, a seconda della propensione che hanno a fare un uso preferenziale di un determinato biglietto.

Infatti, non tutti gli utenti utilizzano le biglietti nelle stesse proporzioni, ma scelgono i loro biglietti in base alle loro esigenze di mobilità e al costo che il biglietto rappresenta per loro in ultima analisi, una volta detratti gli aiuti a cui hanno diritto (rimborso del datore di lavoro per i beni che trasportano Navigo, ad esempio, sussidi dipartimentali, ecc.).

Spesa dell'utente in base al tipo di piano sottoscritto

Gli abbonamenti sono quindi particolarmente interessanti per i lavoratori, che hanno una mobilità regolare e possono beneficiare del rimborso del datore di lavoro fino al 50%, e per i giovani scolari e studenti, che hanno anche mobilità limitata e beneficiano della tariffa Imagine R, che è ridotta per molti di loro dai sussidi dipartimentali.

Gli abbonamenti gratuiti Ametista rendono il biglietto attraente per gli anziani idonei, indipendentemente dalle loro esigenze di mobilità. L'introduzione di partecipazioni su iniziativa dei consigli dipartimentali mira a frenare le richieste irrilevanti.

Tasso di penetrazione per categoria socio-professionale

I lavoratori dipendenti hanno una maggiore propensione rispetto agli inattivi e alle persone in cerca di lavoro a utilizzare un pacchetto, a causa della mobilità più regolare e dell'attrattiva che il rimborso del datore di lavoro conferisce all'abbonamento.

D'altra parte, le persone in cerca di lavoro che non soddisfano le condizioni di reddito per beneficiare della tariffazione solidale dei trasporti (TST) viaggiano principalmente con biglietti individuali, e più in particolare biglietti t+: la loro mobilità ridotta non giustifica l'acquisto di un Navigo a tariffa piena. A sua volta, viaggiare al biglietto unitario probabilmente li porta a limitare il loro numero di viaggi al minimo indispensabile, a differenza dei titolari di abbonamenti che possono viaggiare illimitatamente e approfittare della rizonizzazione.

All'interno della popolazione attiva, esistono differenze significative tra, da un lato, i dirigenti, le professioni intermedie e gli impiegati, che sono fortemente titolari di pacchetti, e, dall'altro, gli operai, gli agricoltori, gli artigiani, i commercianti e gli imprenditori: il loro minor ricorso ai pacchetti è spiegato per alcuni dalla loro scarsa mobilità (agricoltori, commercianti), per altri probabilmente dalla geografia dei loro spostamenti (movimenti frammentati dei lavoratori lavoratori autonomi, o addirittura la necessità di trasportare i propri strumenti di lavoro, servizi meno buoni per i siti industriali che tendono a deconcentrare e orari scaglionati per i lavoratori, ecc.).

I prezzi nella regione Ile-de-France favoriscono quindi gli abbonati più dei viaggiatori occasionali, in particolare per i viaggi pendolari a lunga distanza, come dimostra questo confronto tra i prezzi dei biglietti e i pacchetti prima dell'attuazione del pacchetto tutte le zone.