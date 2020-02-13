Contributo ineguale delle biglietti e degli utenti al finanziamento dei trasporti

I lavoratori dipendenti hanno una maggiore propensione rispetto agli inattivi e alle persone in cerca di lavoro a utilizzare un pacchetto, a causa della mobilità più regolare e dell'attrattiva che il rimborso del datore di lavoro conferisce all'abbonamento.

D'altra parte, le persone in cerca di lavoro che non soddisfano le condizioni di reddito per beneficiare della tariffazione solidale dei trasporti (TST) viaggiano principalmente con biglietti individuali, e più in particolare biglietti t+: la loro mobilità ridotta non giustifica l'acquisto di un Navigo a tariffa piena. A sua volta, viaggiare al biglietto unitario probabilmente li porta a limitare il loro numero di viaggi al minimo indispensabile, a differenza dei titolari di abbonamenti che possono viaggiare illimitatamente e approfittare della rizonizzazione.

All'interno della popolazione attiva, esistono differenze significative tra, da un lato, i dirigenti, le professioni intermedie e gli impiegati, che sono fortemente titolari di pacchetti, e, dall'altro, gli operai, gli agricoltori, gli artigiani, i commercianti e gli imprenditori: il loro minor ricorso ai pacchetti è spiegato per alcuni dalla loro scarsa mobilità (agricoltori, commercianti), per altri probabilmente dalla geografia dei loro spostamenti (movimenti frammentati dei lavoratori lavoratori autonomi, o addirittura la necessità di trasportare i propri strumenti di lavoro, servizi meno buoni per i siti industriali che tendono a deconcentrare e orari scaglionati per i lavoratori, ecc.).

I prezzi nella regione Ile-de-France favoriscono quindi gli abbonati più dei viaggiatori occasionali, in particolare per i viaggi pendolari a lunga distanza, come dimostra questo confronto tra i prezzi dei biglietti e i pacchetti prima dell'attuazione del pacchetto tutte le zone.