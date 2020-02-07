Usi e utenti dei biglietti di trasporto

Quanti utenti per quali biglietti?

Nel 2016, su un mese di "traffico pieno" (escluso il periodo delle vacanze scolastiche), i volumi di utenza dei vari biglietti di trasporto sono i seguenti:

(1) Per "viaggiatore" si intende la persona che viaggia effettivamente con i mezzi pubblici con il biglietto interessato. Alcuni dei beneficiari dei biglietti (in particolare i pacchetti Ametista o Navigo Gratuité) potrebbero non viaggiare durante un mese. Due casi sono possibili per i beneficiari della Riduzione Solidarietà Trasporti che non viaggiano con un pacchetto Navigo Solidarity: o non hanno viaggiato, o hanno viaggiato con biglietti e biglietti a metà prezzo. (2) Fonte: SIDV, novembre 2016. Inclusi 1.066.000 Navigo Annual, 1.299.000 Navigo Month, 270.000 Navigo Week (l'utente è stato in grado di utilizzare diversi pass settimanali durante il mese). L'aggiunta di questi 3 numeri è maggiore del numero di Navigo "circolanti" perché alcune persone potrebbero avere all'inizio del mese una settimana Navigo ancora valida, quindi un mese Navigo. (3) Fonte: SIDV, novembre 2016. di cui 427.000 Imagine R School e 445.000 Imagine R Student. (4) Fonte: SIDV, novembre 2016. Di cui 177.000 pacchetti Navigo Solidarity mesi e 20.000 pacchetti settimanali Navigo Solidarity. I beneficiari dello sconto Solidarité Transport che viaggiano con biglietti o biglietti a metà prezzo sono conteggiati nella riga "Biglietti e biglietti". (5) Fonte: SIDV, novembre 2016. (6) Stima basata sui risultati dell'indagine condotta nel 2015 e corretta per tener conto degli effetti della tariffa unica. Ogni mese, 2,9 milioni di residenti dell'Ile-de-France circolano con biglietti o biglietti, compresi gli utenti del pacchetto che viaggiano in tutto o in parte al di fuori delle aree di validità del loro pacchetto. Non contiamo i viaggiatori non dell'Ile-de-France, che consumano circa il 17% dei biglietti e dei biglietti venduti. (7) Fonte: quadro di valutazione dell'Agence Solidarité Transport, novembre 2016

Il volume di utenti dei diversi biglietti nell'arco di un mese è una fotografia congelata. Il numero di persone che usano almeno occasionalmente un biglietto è superiore a quello osservato nell'arco di un mese. Ad esempio, questo non ha utilizzato un Navigo a febbraio ma lo farà a marzo e un altro si trova nella situazione opposta: per gli abbonamenti, questo comportamento di consumo irregolare può essere dovuto in particolare a persone che lavorano temporaneamente o hanno luoghi di lavoro variabili (consulenti, artigiani ...). Ciò vale a maggior ragione per i biglietti e i biglietti utilizzati da viaggiatori molto occasionali.

Pertanto, il numero di residenti dell'Ile-de-France che a volte utilizzano un pacchetto mensile o settimanale Navigo deve essere dell'ordine di 1,5-2 milioni. E il numero di residenti dell'Ile-de-France che a volte viaggiano con un biglietto o un biglietto è dell'ordine di 5-6 milioni.

Come evidenziato nella tabella seguente, il pubblico degli utenti dei biglietti è eterogeneo, mescolando viaggiatori molto regolari che consumano quasi la metà dei biglietti venduti e viaggiatori occasionali o anche molto occasionali. Il pubblico che utilizza i biglietti Origine-Destinazione è principalmente un pubblico occasionale.

I biglietti sono più generalmente acquistati in libretto, il che è comprensibile dalla molteplicità di possibilità di utilizzo poiché sono validi sulla metropolitana, sulla RER a Parigi, sull'autobus e sul tram. I biglietti per la periferia, invece, sono per lo più acquistati singolarmente: l'uso dei biglietti in carnet riguarda principalmente le persone che percorrono ripetutamente un percorso.

* Hanno diritto a metà prezzo: bambini sotto i 10 anni, famiglie numerose, beneficiari della riduzione di solidarietà Trasporti, civili ciechi nella regione di Parigi, alcuni invalidi militari.

Quota di biglietti ai ricavi e al traffico

Nel 2016, Navigo e Imagine R hanno contribuito per il 63% ai ricavi. I biglietti e i biglietti, che sono meno sovvenzionati di altri biglietti, rappresentano poco più di un quarto delle entrate tariffarie.

* Smeraldo, Ametista gratuita, Ametista 1/2 tariffa, Rubino, pacchetti Ametista. ** Carta del traffico Polizia, Orlybus, Roissybus, Orlyval, ecc. Navigo Annual, Imagine R, gamma Ametista.

La tabella seguente mostra la quota del traffico di transito di ciascuna categoria di biglietti nel 2012. Navigo e Imagine R hanno rappresentato i 2/3 del traffico, i biglietti e i biglietti poco meno del 20%.

Chi utilizza quale biglietto?

Il tasso di penetrazione di un biglietto in una popolazione è il rapporto tra il numero di utenti di quel biglietto appartenenti a quella popolazione e la dimensione totale della popolazione. Ad esempio, nella tabella sottostante, si deve capire che tra i disoccupati dell'Ile-de-France in un determinato mese, il 30% viaggia con un biglietto almeno una volta al mese.

La più alta probabilità di utilizzare un Navigo si riscontra tra i dipendenti (41%), i dirigenti (43,5%) e le professioni intermedie (38%). I disoccupati hanno una notevole propensione a utilizzare biglietti e biglietti: la loro mobilità è più irregolare di quella di un dipendente e un Navigo non è necessariamente "redditizio" per loro. Gli inattivi e i pensionati hanno una probabilità piuttosto elevata (33%) di viaggiare con un biglietto: hanno, come i disoccupati, una mobilità irregolare generalmente limitata a un perimetro locale (quindi un uso limitato del treno).

Comportamenti di mobilità

I comportamenti di mobilità (numero di viaggi, modalità effettuate, modelli, ecc.) differiscono a seconda dei biglietti utilizzati.

Volume di viaggio

Distribuzione dei viaggiatori in base al numero di viaggi settimanali (gennaio 2014)

La distribuzione del numero di viaggi settimanali è una "curva a campana" per i pacchetti Navigo, i pacchetti Imagine R e i pacchetti Solidarité Transport, ma con differenze.

  • Per Navigo, la "campana" è più accentuata, che è il segno di un'alta concentrazione di abbonati su un numero di 10 viaggi a settimana, molto tipico del pendolarismo di un dipendente a tempo pieno
  • Per Imagine R, la "campanella" è anche centrata su 10 viaggi a settimana ma più appiattita, il che riflette una maggiore variabilità nelle pratiche di mobilità: alcuni giovani potrebbero non andare a lezione 5 giorni alla settimana o non sempre attraverso i CT, altri usano frequentemente i CT per attività ricreative
  • Per i pacchetti Solidarité Transport, la "campana" è ancora più piatta e spostata a destra, il che significa una mobilità media più elevata e diversificata nelle sue pratiche. Una possibile spiegazione è che queste persone sono un po 'meno motorizzate degli utenti Navigo e quindi utilizzano i TC per il pendolarismo ma anche per vari altri motivi (shopping, formalità, tempo libero ...).

La curva discendente nella distribuzione del numero di viaggi settimanali per i pacchetti Trasporto gratuito e Ametista riflette una quota abbastanza ampia di persone con mobilità di utenti TC occasionali in questi pubblici.

Distribuzione annuale dei viaggi

Evoluzione nel 2013 del numero di viaggi settimanali rispetto al numero medio di viaggi in una settimana di traffico intensoLa distribuzione dei viaggi nell'arco di un intero anno evidenzia anche le differenze di comportamento tra gli utenti dei diversi biglietti. La mobilità Imagine R, abbastanza logicamente, è la più sensibile alla stagionalità con forti contrasti tra periodi di vacanza e periodi non festivi.

Al contrario, la mobilità dei pacchetti Trasporto gratuito e Trasporto solidale è meno sensibile alla stagionalità rispetto alla mobilità Navigo. Si possono proporre due tipi di spiegazioni: da un lato, i gruppi svantaggiati vanno meno in vacanza; d'altra parte, usano CT per motivi diversi dal pendolarismo (e quindi continuano a utilizzare CT se sono in vacanza e rimangono nella regione).

Modalità prese in prestito

Per quanto riguarda le modalità utilizzate durante i loro viaggi, le pratiche degli abbonati Navigo e Imagine R Étudiant sono abbastanza simili, con una quota significativa di viaggi che coinvolgono viaggi in metropolitana e / o treno. Ciò è coerente con la struttura di vendita di questi pacchetti in cui dominano i pacchetti che includono la zona 1, incluso un posto significativo nei pacchetti 1-2: il modello tipico di questi utenti è quello di effettuare viaggi casa-lavoro o casa-studio, a volte piuttosto lunghi, tra la periferia e Parigi.

Gli abbonati Imagine R School condividono con i beneficiari di Ametista un'alta propensione a prendere l'autobus, che va di pari passo con il fatto che i viaggi di questi utenti sono più brevi e locali. Per gli abbonati Imagine R School, questo è coerente con una struttura di vendita dominata da pacchetti suburbani a 2 zone.

I pacchetti Trasporto gratuito e Trasporto solidale sono in configurazioni intermedie:

  • I pacchetti di trasporto gratuito sono più vicini ai beneficiari di Ametista ma con una preferenza leggermente meno esclusiva per l'autobus e una quota meno marginale di viaggi in treno-rer. Senza dubbio questo dovrebbe essere visto come un segno di eterogeneità di questo pubblico, mescolando persone inattive con mobilità irregolare e occasionale, bambini e giovani a scuola (con viaggi piuttosto locali) e persone attive con o senza un lavoro che potrebbero dover spostarsi oltre lo stretto perimetro locale.
  • I pacchetti Solidarité Transport sono più vicini ai pacchetti Navigo, ma con un peso inferiore del ferro e della metropolitana a favore dell'autobus. Anche in questo caso, ciò può essere dovuto all'eterogeneità del pubblico, compresi sia gli adulti che i giovani a scuola (la cui mobilità rientra in un'area più limitata). Un'altra possibile spiegazione è il fatto di utilizzare i TC per vari motivi, oltre al semplice pendolarismo: gli spostamenti per fare acquisti o espletare formalità, o per attività ricreative, sono più vicini e l'autobus è, in questi casi, appropriato.

Motivi del viaggio

Quando la quota di "ritorni a casa" è vicina al 50%, significa che i viaggiatori fanno pochi viaggi "triangolari" (da casa al luogo A per un'attività, poi dal luogo A al luogo B per un'altra attività, quindi ritorno dal luogo B a casa).

Gli abbonati Imagine R Étudiant e Navigo sono più propensi a fare viaggi triangolari, cioè a ottimizzare la loro mobilità combinando varie attività nella stessa successione di viaggi. Al contrario, i beneficiari di Ametista e gli abbonati Imagine R School praticano più semplici viaggi di andata e ritorno.

La quota di pendolarismo o casa-studio è equivalente per gli abbonati Navigo e Imagine R Student, ma gli altri motivi sono un po 'più utilitaristici per gli abbonati Navigo: acquisti e formalità sono più importanti per loro mentre il tempo libero è più importante per gli abbonati Imagine R Student.