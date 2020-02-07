Usi e utenti dei biglietti di trasporto

Quanti utenti per quali biglietti?
Nel 2016, su un mese di "traffico pieno" (escluso il periodo delle vacanze scolastiche), i volumi di utenza dei vari biglietti di trasporto sono i seguenti:
Il volume di utenti dei diversi biglietti nell'arco di un mese è una fotografia congelata. Il numero di persone che usano almeno occasionalmente un biglietto è superiore a quello osservato nell'arco di un mese. Ad esempio, questo non ha utilizzato un Navigo a febbraio ma lo farà a marzo e un altro si trova nella situazione opposta: per gli abbonamenti, questo comportamento di consumo irregolare può essere dovuto in particolare a persone che lavorano temporaneamente o hanno luoghi di lavoro variabili (consulenti, artigiani ...). Ciò vale a maggior ragione per i biglietti e i biglietti utilizzati da viaggiatori molto occasionali.
Pertanto, il numero di residenti dell'Ile-de-France che a volte utilizzano un pacchetto mensile o settimanale Navigo deve essere dell'ordine di 1,5-2 milioni. E il numero di residenti dell'Ile-de-France che a volte viaggiano con un biglietto o un biglietto è dell'ordine di 5-6 milioni.
Come evidenziato nella tabella seguente, il pubblico degli utenti dei biglietti è eterogeneo, mescolando viaggiatori molto regolari che consumano quasi la metà dei biglietti venduti e viaggiatori occasionali o anche molto occasionali. Il pubblico che utilizza i biglietti Origine-Destinazione è principalmente un pubblico occasionale.
I biglietti sono più generalmente acquistati in libretto, il che è comprensibile dalla molteplicità di possibilità di utilizzo poiché sono validi sulla metropolitana, sulla RER a Parigi, sull'autobus e sul tram. I biglietti per la periferia, invece, sono per lo più acquistati singolarmente: l'uso dei biglietti in carnet riguarda principalmente le persone che percorrono ripetutamente un percorso.
Nel 2016, Navigo e Imagine R hanno contribuito per il 63% ai ricavi. I biglietti e i biglietti, che sono meno sovvenzionati di altri biglietti, rappresentano poco più di un quarto delle entrate tariffarie.
La tabella seguente mostra la quota del traffico di transito di ciascuna categoria di biglietti nel 2012. Navigo e Imagine R hanno rappresentato i 2/3 del traffico, i biglietti e i biglietti poco meno del 20%.
Il tasso di penetrazione di un biglietto in una popolazione è il rapporto tra il numero di utenti di quel biglietto appartenenti a quella popolazione e la dimensione totale della popolazione. Ad esempio, nella tabella sottostante, si deve capire che tra i disoccupati dell'Ile-de-France in un determinato mese, il 30% viaggia con un biglietto almeno una volta al mese.
La più alta probabilità di utilizzare un Navigo si riscontra tra i dipendenti (41%), i dirigenti (43,5%) e le professioni intermedie (38%). I disoccupati hanno una notevole propensione a utilizzare biglietti e biglietti: la loro mobilità è più irregolare di quella di un dipendente e un Navigo non è necessariamente "redditizio" per loro. Gli inattivi e i pensionati hanno una probabilità piuttosto elevata (33%) di viaggiare con un biglietto: hanno, come i disoccupati, una mobilità irregolare generalmente limitata a un perimetro locale (quindi un uso limitato del treno).
I comportamenti di mobilità (numero di viaggi, modalità effettuate, modelli, ecc.) differiscono a seconda dei biglietti utilizzati.
Distribuzione dei viaggiatori in base al numero di viaggi settimanali (gennaio 2014)
La distribuzione del numero di viaggi settimanali è una "curva a campana" per i pacchetti Navigo, i pacchetti Imagine R e i pacchetti Solidarité Transport, ma con differenze.
La curva discendente nella distribuzione del numero di viaggi settimanali per i pacchetti Trasporto gratuito e Ametista riflette una quota abbastanza ampia di persone con mobilità di utenti TC occasionali in questi pubblici.
Evoluzione nel 2013 del numero di viaggi settimanali rispetto al numero medio di viaggi in una settimana di traffico intensoLa distribuzione dei viaggi nell'arco di un intero anno evidenzia anche le differenze di comportamento tra gli utenti dei diversi biglietti. La mobilità Imagine R, abbastanza logicamente, è la più sensibile alla stagionalità con forti contrasti tra periodi di vacanza e periodi non festivi.
Al contrario, la mobilità dei pacchetti Trasporto gratuito e Trasporto solidale è meno sensibile alla stagionalità rispetto alla mobilità Navigo. Si possono proporre due tipi di spiegazioni: da un lato, i gruppi svantaggiati vanno meno in vacanza; d'altra parte, usano CT per motivi diversi dal pendolarismo (e quindi continuano a utilizzare CT se sono in vacanza e rimangono nella regione).
Per quanto riguarda le modalità utilizzate durante i loro viaggi, le pratiche degli abbonati Navigo e Imagine R Étudiant sono abbastanza simili, con una quota significativa di viaggi che coinvolgono viaggi in metropolitana e / o treno. Ciò è coerente con la struttura di vendita di questi pacchetti in cui dominano i pacchetti che includono la zona 1, incluso un posto significativo nei pacchetti 1-2: il modello tipico di questi utenti è quello di effettuare viaggi casa-lavoro o casa-studio, a volte piuttosto lunghi, tra la periferia e Parigi.
Gli abbonati Imagine R School condividono con i beneficiari di Ametista un'alta propensione a prendere l'autobus, che va di pari passo con il fatto che i viaggi di questi utenti sono più brevi e locali. Per gli abbonati Imagine R School, questo è coerente con una struttura di vendita dominata da pacchetti suburbani a 2 zone.
I pacchetti Trasporto gratuito e Trasporto solidale sono in configurazioni intermedie:
Quando la quota di "ritorni a casa" è vicina al 50%, significa che i viaggiatori fanno pochi viaggi "triangolari" (da casa al luogo A per un'attività, poi dal luogo A al luogo B per un'altra attività, quindi ritorno dal luogo B a casa).
Gli abbonati Imagine R Étudiant e Navigo sono più propensi a fare viaggi triangolari, cioè a ottimizzare la loro mobilità combinando varie attività nella stessa successione di viaggi. Al contrario, i beneficiari di Ametista e gli abbonati Imagine R School praticano più semplici viaggi di andata e ritorno.
La quota di pendolarismo o casa-studio è equivalente per gli abbonati Navigo e Imagine R Student, ma gli altri motivi sono un po 'più utilitaristici per gli abbonati Navigo: acquisti e formalità sono più importanti per loro mentre il tempo libero è più importante per gli abbonati Imagine R Student.