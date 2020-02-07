Usi e utenti dei biglietti di trasporto

Il volume di utenti dei diversi biglietti nell'arco di un mese è una fotografia congelata. Il numero di persone che usano almeno occasionalmente un biglietto è superiore a quello osservato nell'arco di un mese. Ad esempio, questo non ha utilizzato un Navigo a febbraio ma lo farà a marzo e un altro si trova nella situazione opposta: per gli abbonamenti, questo comportamento di consumo irregolare può essere dovuto in particolare a persone che lavorano temporaneamente o hanno luoghi di lavoro variabili (consulenti, artigiani ...). Ciò vale a maggior ragione per i biglietti e i biglietti utilizzati da viaggiatori molto occasionali.

Pertanto, il numero di residenti dell'Ile-de-France che a volte utilizzano un pacchetto mensile o settimanale Navigo deve essere dell'ordine di 1,5-2 milioni. E il numero di residenti dell'Ile-de-France che a volte viaggiano con un biglietto o un biglietto è dell'ordine di 5-6 milioni.

Come evidenziato nella tabella seguente, il pubblico degli utenti dei biglietti è eterogeneo, mescolando viaggiatori molto regolari che consumano quasi la metà dei biglietti venduti e viaggiatori occasionali o anche molto occasionali. Il pubblico che utilizza i biglietti Origine-Destinazione è principalmente un pubblico occasionale.