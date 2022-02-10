Le bilan de la ponctualité sur vos lignes en 2021
Publié le
Quels sont les chiffres de la ponctualité sur les lignes et les axes que vous avez emprunté en 2021 ? Métro, RER, Transilien : on fait le point, mois par mois.
Chaque mois, Île-de-France Mobilités mesure la ponctualité de l’ensemble des lignes de trains, RER et métro. Le taux de ponctualité indique le pourcentage de voyageurs arrivés à l’heure.
Pourquoi mesurer le taux de ponctualité ?
Le taux de ponctualité est un bon indicateur de la santé du réseau, L’objectif étant bien sûr de toujours s’améliorer.
Ce taux de ponctualité est également très important, car contractuellement, il entre en compte dans la rémunération des opérateurs de transport (RATP et SNCF).
- Si le taux de ponctualité est bon, les opérateurs pourront toucher un bonus financier
- Si le taux est mauvais, les opérateurs seront pénalisés d’un malus
Ce système a été mis en place par Île-de-France Mobilités pour les encourager à améliorer au quotidien la qualité du service aux voyageurs franciliens.
Désormais, une mauvaise ponctualité ouvre le droit à un remboursement
Avec la dernière génération de contrats passés avec les opérateurs, Île-de-France Mobilités a souhaité aller plus loin dans la logique incitative.
Désormais, sur l’ensemble d’une année, si plus d’un voyageur sur 5 est en retard de plus de 5 mn (par rapport à l’heure théorique d’arrivée du train ou du RER), l’opérateur sera non seulement pénalisé, mais il devra également rembourser les voyageurs. C’est ce que nous désignons par une ponctualité inférieure ou égale à 80 %, en langage contractuel.
Les axes, pour une meilleure prise en compte de tous les voyageurs
Enfin, pour une meilleure prise en compte du vécu des voyageurs, Île-de-France Mobilités a également décidé de ne pas s’arrêter à la ponctualité de chaque ligne.
En effet, même si la ponctualité de l’ensemble de la ligne est satisfaisante, il peut arriver que sur un tronçon spécifique, les retards s’accumulent.
C’est donc pour dédommager ces voyageurs et inciter les opérateurs à faire des efforts partout sur le réseau que nous avons créé 88 axes (une portion de ligne reliant plusieurs agglomérations), sur l’ensemble du réseau.
RATP, SNCF : les tableaux de la ponctualité en 2021
Vous trouverez ci-dessous les chiffres de la ponctualité sur l’ensemble du réseau d’Île-de-France Mobilités pour l’année 2021 (métro, train, RER).
Vous trouverez les chiffres présentés axe par axe, et ligne par ligne, pour chaque mois de l’année.