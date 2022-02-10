Le bilan de la ponctualité sur vos lignes en 2021

Pourquoi mesurer le taux de ponctualité ?

Le taux de ponctualité est un bon indicateur de la santé du réseau, L’objectif étant bien sûr de toujours s’améliorer.

Ce taux de ponctualité est également très important, car contractuellement, il entre en compte dans la rémunération des opérateurs de transport (RATP et SNCF).

Si le taux de ponctualité est bon, les opérateurs pourront toucher un bonus financier

Si le taux est mauvais, les opérateurs seront pénalisés d’un malus

Ce système a été mis en place par Île-de-France Mobilités pour les encourager à améliorer au quotidien la qualité du service aux voyageurs franciliens.