Le Plan de déplacements urbains d’Île-de-France

La feuille de route 2017-2020 du PDUIF

Le bilan à mi-parcours du PDUIF a montré les actions qui ont avancé et celles où les difficultés sont plus importantes. La Région Île-de-France porte une ambition très forte pour améliorer les conditions de déplacement et la révolution des transports se concrétise par de nouveaux programmes d’actions du Conseil régional d’Île-de-France et d’Île-de-France Mobilités. Enfin, les avancées technologiques laissent entrevoir des bouleversements prochains dans la manière de se déplacer.

Pour donner un nouveau souffle au PDUIF, une feuille de route pour les années 2017 à 2020 a été élaborée. Cette feuille de route est le fruit d’une concertation majeure avec l’ensemble des acteurs concernés par la mobilité dans le cadre de huit séminaires organisés dans chacun des départements en mars et avril 2017.

La feuille de route constitue un nouveau document cadre pour l’ensemble des acteurs de la mobilité. Elle conforte les actions initialement inscrites au PDUIF, qu’il s’agit de poursuivre, renforcer ou adapter, et de décliner à l’échelle de chacun des territoires de la région. Elle donne une nouvelle ambition au PDUIF en intégrant la Révolution des transports.

La feuille de route 2017-2020 s’inscrit ainsi dans la volonté affichée dans le PDUIF d’en faire, non pas une planification figée dans le temps au moment de son approbation, mais un cadre d’action sachant s’adapter dans la durée sur la base de l’évaluation en continu de sa mise en œuvre, des attentes de la société et des progrès techniques.