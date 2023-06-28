Consultez les avis

La concertation préalable sur le projet Bus Bords de Marne s’est déroulée du 9 novembre 2020 au 8 février 2021. Consultez ci-dessous les contributions déposées à cette occasion. Le bilan de la concertation est en cours d’élaboration. Il sera approuvé en Conseil d’Administration et publié dans quelques mois sur ce site internet. Pour être tenu(e) informé(e), abonnez-vous aux actualités du site