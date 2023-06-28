Bus

Nouvelle ligneVal de Fontenay < > Chelles - Gournay

Le tracé et les aménagements

Projet présenté lors de la concertation préalable de 2020-2021

La présentation du projet sera actualisée lors de la finalisation des études préliminaires de Schéma de Principe. Le Schéma de Principe, qui détaille le tracé définitif, l’insertion, le coût et le calendrier du projet, est une étape essentielle dans la définition de tout projet de transport public. Il sera finalisé fin 2023 et servira de base à l’enquête publique en 2024.

Plan du tracé de la future ligne Bus Bords de Marne

Des espaces pour chaque usage

Les voies continues dédiées aux bus avec une priorité aux carrefours permettront de limiter les aléas de circulation rencontrés sur l’ex-RN34. Par un système de détection en amont du carrefour, le bus déclenchera le passage au feu vert. Des couloirs d’approche seront créés et des carrefours réaménagés pour fluidifier sa circulation. Le Bus Bords de Marne garantira ainsi une meilleure régularité et des temps de parcours réduits.

Des aménagements pour tous les usagers seront conçus pour donner à chacun sa place dans l’espace public (usagers des transports en commun, cyclistes, piétons, automobilistes…). Ils pourront impliquer une réduction de la capacité routière sur certains tronçons.

Image décorative

Les aménagements par secteur

Découvrez le détail des aménagements prévus au stade des études préalables à la concertation de l'hiver 2020-2021 pour chaque secteur du tracé :

Après la concertation préalable, des études préliminaires sont en cours de réalisation et visent à préciser les caractéristiques du projet et à approfondir les conditions de son insertion urbaine : la répartition des fonctionnalités sur la voirie et notamment le nombre de voies routières, l’emplacement précis des terminus et des stations, les modalités d’exploitation des bus, le nombre de voies routières et le fonctionnement des carrefours, l’insertion des continuités cyclables et piétonnes, la végétalisation le long du tracé, etc.