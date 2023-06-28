Le tracé et les aménagements

Les voies continues dédiées aux bus avec une priorité aux carrefours permettront de limiter les aléas de circulation rencontrés sur l’ex-RN34. Par un système de détection en amont du carrefour, le bus déclenchera le passage au feu vert. Des couloirs d’approche seront créés et des carrefours réaménagés pour fluidifier sa circulation. Le Bus Bords de Marne garantira ainsi une meilleure régularité et des temps de parcours réduits.

Des aménagements pour tous les usagers seront conçus pour donner à chacun sa place dans l’espace public (usagers des transports en commun, cyclistes, piétons, automobilistes…). Ils pourront impliquer une réduction de la capacité routière sur certains tronçons.