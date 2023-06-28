Le centre opérationnel bus

Les centres opérationnels bus existants ne sont pas compatibles pour recevoir les futurs bus articulés à motorisation propre du Bords de Marne. Un nouveau centre opérationnel bus permettra d’assurer leur entretien, nettoyage, stationnement et de répondre aux besoins des autres lignes de bus du territoire. Au stade des études préalables et présentés à la concertation préalable à l'hiver 2020-2021, deux sites à proximité du tracé et d’une surface adaptée, étaient envisagés pour son implantation :

À Chelles, sur l’emprise SNCF située au sud du faisceau ferroviaire ;

À Neuilly sur marne, sur les délaissés de l’autoroute A103.

Les études se poursuivent sur ces deux sites potentiels. Une attention particulière sera portée dès sa conception, à la qualité architecturale et environnementale de ce bâtiment essentiel au projet.