Le Perreux-sur-Marne

Découvrez les aménagements prévus sur ce secteur, au stade des études préalables et présentés à la concertation préalable à l'hiver 2020-2021** :

Au Perreux-sur-Marne, le tracé emprunte le boulevard d’Alsace-Lorraine, entre le carrefour du général Leclerc et le boulevard Gallieni.

3 stations sont proposées sur ce linéaire de 1,2 km :

Avron*

Jules Ferry*

Jouleau*

Le Bus Bords de Marne circulera au centre de la voirie afin de maintenir l’accès au stationnement et aux accès riverains.

Une piste cyclable bidirectionnelle est implantée au nord de la voirie.

Suite à la concertation préalable, des études préliminaires sont en cours de réalisation et visent à préciser et approfondir les aménagements du projet : la répartition des fonctionnalités sur la voirie et notamment le nombre de voies routières, l’emplacement précis des terminus et des stations, les modalités d’exploitation des bus, le nombre de voies routières et le fonctionnement des carrefours, l’insertion des continuités cyclables et piétonnes, la végétalisation le long du tracé, etc. Sur ce secteur, Île-de-France Mobilités a notamment prévu d’étudier les propositions alternatives recueillies lors de la concertation sur le positionnement de la station Avron afin de faciliter les correspondances bus.

*Nom des stations provisoire

** La présentation du projet sera actualisée lors de la finalisation des études préliminaires de Schéma de Principe